Авторская аналитика от МОФТ

#<1 ... 392393394395 Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:08 Фунт продолжает рост, евро следует за ним



На фоне явного прогресса в переговорах ЕС с Великобританией по процедуре Брэкзита британский фунт вчера продолжил рост, что также способствовало и укреплению евро в паре с долларом США. Банк Англии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений, но комментарии его главы Марка Карни были довольно конструктивными, что добавило стимулов к росту фунта. Вполне возможно, что в парах с ним произошла смена тренда, и он, в отсутствие свежего негатива, продолжил рост.



Также вполне возможно, что вчера произошел разворот и тренда в долларе США, и он теперь будет снижаться против ряда своих основных конкурентов, в частности против евро. Новость о телефонном разговоре глав США и КНР дала рынкам надежду на скорое завершение торговой войны между странами, а также вселила надежду на успешное разрешение торгового конфликта между США и ЕС, на фоне чего вчера был отмечен стремительный рост фондовых индексов, что оказало некоторую поддержку доллару в паре с йеной.



Если в случае выхода сегодня сильного отчета по занятости в США доллар продолжит снижение, то это станет подтверждением смены тенденций на рынке. При этом не стоит все же забывать, что удерживать лонги в евро, франке, йене и ставить против доллара попросту накладно из-за дифференциала процентных ставок.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

15:30 - США. Торговый баланс;

15:30 - Канада. Уровень безработицы;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых;

17:00 - США. Производственные заказы.



Главным событием дня является выход данных по рынку труда США. Сильные данные могут оказать поддержку доллару, но его укрепление может быть использовано для продаж; на слабых данных давление на него может усилиться. В целом существенный всплеск волатильности на событии маловероятен.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3940 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:15 Волновой обзор основных валютных пар - 02.11.2018



EUR/USD







Как показано на графике, на этой неделе валютная пара продолжает развитие нисходящего движения 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время коррекция в рамках импульса [iii] of 3 of (C) of [4] таки будет окончательно сформирована. В таком случае, на следующей неделе ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что стремительная коррекция [iv] of A of (Y) of [B] усложнила формирование волны A of (Y) of [B], которая приобретает форму начальной диагонали. Ожидается, что в ближайшие торговые дни эта коррекция завершит свое построение. Таким образом, на следующей неделе ожидается начало развития нисходящей волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [B].



USD/JPY







Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 5 of (3), а также начала развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Скорее всего, в дальнейшем на рынке ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что на протяжении последних дней на рынке продолжается развитие небольшой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Вполне возможно, что эта коррекция будет сформирована лишь на следующей неделе. В таком случае, восходящая волна [v] of 3 of (C) возобновит свой рост в ближайшие торговые дни. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3940 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:28 Евро/доллар продолжают выкупать



Вблизи 13-й фигуры евро был выкуплен за американский доллар. За вчерашний день ему удалось пробить ряд локальных сопротивлений и подняться до уровня 1.1423, а в азиатскую сессию после отката он продвинулся до отметки 1.1429. На текущих уровнях все еще возможна активизация медведей, но пробитие сопротивления в районе 1.1440/50 приведет к росту в район 15-й фигуры.







Фунт/доллар выше 1.3000



Вчера британский фунт продолжил рост против американского доллара, в результате которого был пробит ряд уровней сопротивления и протестирован уровень 1.3032. На данный момент фунт после незначительного отката пытается закрепиться выше психологической отметки 1.3000, что повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.3047 и рост как минимум в район 31-й фигуры. Потеря 1.2986 приведет к снижению в направлении 1.2950-1.2900.







Доллар/франк снижается



На фоне ликвидации длинных позиций американский доллар находится под давлением и швейцарского франка. Отступая от сопротивления вблизи 01-й фигуры, он снизился в район психологического уровня 1.0000, потеря которого грозит падением к 0.9978, а пробитие этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9960/35. Выше 1.0000-0.9978 шансы на возвращение в район 01-й фигуры будут сохраняться.







Доллар/йена борется за 113.00



Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке 112.56. Здесь он был выкуплен, и теперь снова торгуется в пределах 113-й фигуры. Выше 112.00 его перспективы будут оставаться конструктивными, а уверенное пробитие 113.00-113.36 приведет к росту в район 114-й фигуры; потеря 112.56 приведет к снижению в направлении 112.00.



Вблизи 13-й фигуры евро был выкуплен за американский доллар. За вчерашний день ему удалось пробить ряд локальных сопротивлений и подняться до уровня 1.1423, а в азиатскую сессию после отката он продвинулся до отметки 1.1429. На текущих уровнях все еще возможна активизация медведей, но пробитие сопротивления в районе 1.1440/50 приведет к росту в район 15-й фигуры.Вчера британский фунт продолжил рост против американского доллара, в результате которого был пробит ряд уровней сопротивления и протестирован уровень 1.3032. На данный момент фунт после незначительного отката пытается закрепиться выше психологической отметки 1.3000, что повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.3047 и рост как минимум в район 31-й фигуры. Потеря 1.2986 приведет к снижению в направлении 1.2950-1.2900.На фоне ликвидации длинных позиций американский доллар находится под давлением и швейцарского франка. Отступая от сопротивления вблизи 01-й фигуры, он снизился в район психологического уровня 1.0000, потеря которого грозит падением к 0.9978, а пробитие этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9960/35. Выше 1.0000-0.9978 шансы на возвращение в район 01-й фигуры будут сохраняться.Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке 112.56. Здесь он был выкуплен, и теперь снова торгуется в пределах 113-й фигуры. Выше 112.00 его перспективы будут оставаться конструктивными, а уверенное пробитие 113.00-113.36 приведет к росту в район 114-й фигуры; потеря 112.56 приведет к снижению в направлении 112.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3940 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 13:44 Британский фунт выбился в лидеры роста - недельный обзор



Прошедшая неделя была довольно насыщенной важными событиями, среди которых заседания Банка Японии и Банка Англии, а также публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне и данных по рынку труда США. Оба центробанка, как и ожидалось, не стали вносить изменений в свою кредитно-денежную политику, поэтому на динамику японской йены и британского фунта влияли другие факторы, а именно динамика фондовых индексов и новости касательно переговоров Великобритании и Евросоюза по процедуре прекращения ее членства в ЕС.



Возвращение аппетита к риску у инвесторов привело к отскоку фондовых индексов от коррекционных минимумов, на фоне чего японская йена подверглась распродаже, и ряд ее конкурентов, в частности доллар США, отыгрывали понесенные в парах с ней потери. Всему этому способствовала новость о проведенном лидерами США и КНР телефонном разговоре, давшем надежду на скорое разрешение торгового конфликта. Тем не менее, участники рынков вскоре связали «уступчивость» Трампа с предстоящими выборами в США, и продавцы снова проявили себя на фондовых площадках. Весомым аргументом в пользу покупок доллар/йены остается дифференциал процентных ставок, поэтому спады пары и далее могут использоваться для покупок.



Падение британского фунта было остановлено прогрессом в переговорах Великобритании с ЕС. На ликвидации длинных позиций он взлетел против доллара выше психологического уровня 1.3000, и на данном этапе пытается закрепиться над ним, что существенно улучшит его технические перспективы. На росте возможны попытки медведей перенять инициативу, но «мягкий» Брэкзит и перспективы повышения Банком Англии процентной ставки будут способствовать сохранению спроса на спадах. Безусловно, любой негатив по Брэкзиту может спровоцировать свежую волну распродаж фунта.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 5 ноября

16:10 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.



Вторник, 6 ноября

06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;

США. Промежуточные выборы.

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Среда, 7 ноября

00:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;

00:45 - Новая зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения;

00:45 - Новая зеландия. Уровень безработицы;

00:45 - Новая зеландия. Изменение уровня занятости;

08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;

08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;

10:00 - Германия. Промышленное производство;

11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;

13:00 - Еврозона. Розничные продажи;

18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;

23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;

23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке.



Четверг, 8 ноября

05:00 - КНР. Торговый баланс;

05:00 - КНР. Импорт/экспорт;

16:15 - Канада. Начатые строительства домов;

22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.



Пятница, 9 ноября

03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;

03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;

04:30 - КНР. Индекс цен производителей;

04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;

12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

12:30 - Великобритания. Промышленное производство;

16:30 - США. Индекс цен производителей;

18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3940 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 16:10 Волновой обзор основных валютных пар - 05.11.2018



EUR/USD







Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4], а также начала развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, уже в ближайшее время возобновится падение цены в рамках данного импульса, которое обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие крупной начальной диагонали A of (Y) of [B]. Вполне возможно, что стремительная коррекция [iv] of A of (Y) of [B] уже практически сформирована. Таким образом, до конца недели падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [B].



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, после окончания коррекции [ii] of 5 of (3) на рынке началось развитие восходящего движения [iii] of 5 of (3). На графике видно, что данный импульс только начинает свое формирование. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Предполагается, что крупная волна [v] of 3 of (C) приобретает форму конечной диагонали. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается формирование волны (v) of [v] of 3 of (C). Похоже на то, что уже в ближайшие торговые дни эта волна будет окончательно завершена. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3940 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 16:34 Евро/доллар все еще продают на росте



Как мы и предполагали, снижение евро против американского доллара в район 13-й фигуры стало поводом для фиксации прибыли по коротким позициям, на фоне чего евро смог восстановиться до уровня 1.1455. В виду объективных причин его рост по-прежнему используется для продаж, вернувших пару ниже 14-й фигуры. Неспособность закрепиться выше 1.1420/00 сохраняет риски очередного снижения в район 13-й фигуры, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й. Прохождение и способность закрепиться выше 1.1400 повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.1455 и рост в направлении 1.1500/38.









Фунт/доллар выкуплен от 1.2700



На позитивных новостях по Брэкзиту британский фунт на прошлой неделе был выкуплен за американский доллар на падении к 27-й фигуре. В результате восстановления фунту удалось преодолеть ряд сопротивлений и достичь уровня 1.3044, от которого его продолжают продавать. Тем не менее, на спадах в направлении 1.2955 спрос сохраняется, и в случае прохождения текущего сопротивления быки смогут протестировать 31-ю фигуру; неспособность закрепиться выше 1.3000 приведет к потере поддержки 1.2955 и снижению фунт/доллара в направлении 1.2850-1.2800.









Доллар/франк пытается закрепиться выше 1.0000



Пробитие американским долларом сопротивления в районе психологического уровня 1.0000 обеспечило рост против швейцарского франка до уровня 1.0094. Здесь активизировались продавцы, вернувшие его к поддержке 0.9970. Тем не менее, на спадах доллар продолжают выкупать, и на данный момент он все еще торгуется выше паритета, что сохраняет шансы на повторное тестирование 01-й фигуры; неспособность закрепиться выше 1.0000 приведет к потере поддержки и снижению в направлении 0.9900-0.9873.









Доллар/йена отвоевал часть утраченных позиций



Несмотря на относительно агрессивную распродажу американского доллара за японскую йену от уровня 114.55, ему, благодаря сохраняющемуся спросу на спадах, удалось отыграть потери позапрошлой недели. Оттолкнувшись от поддержки в районе 111.40, доллар/йена преодолел сопротивление в районе 112.70-113.00 и поднялся до уровня 113.37. Откаты в направлении 112.60 используются для наращивания длинных позиций, и быки снова штурмуют сопротивление 113.37, пробитие которого обеспечит рост в район 114-й фигуры; потеря 112.60 приведет к снижению в район 112-й фигуры, а ее потеря повысит риски пробития 111.40.



Как мы и предполагали, снижение евро против американского доллара в район 13-й фигуры стало поводом для фиксации прибыли по коротким позициям, на фоне чего евро смог восстановиться до уровня 1.1455. В виду объективных причин его рост по-прежнему используется для продаж, вернувших пару ниже 14-й фигуры. Неспособность закрепиться выше 1.1420/00 сохраняет риски очередного снижения в район 13-й фигуры, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й. Прохождение и способность закрепиться выше 1.1400 повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.1455 и рост в направлении 1.1500/38.На позитивных новостях по Брэкзиту британский фунт на прошлой неделе был выкуплен за американский доллар на падении к 27-й фигуре. В результате восстановления фунту удалось преодолеть ряд сопротивлений и достичь уровня 1.3044, от которого его продолжают продавать. Тем не менее, на спадах в направлении 1.2955 спрос сохраняется, и в случае прохождения текущего сопротивления быки смогут протестировать 31-ю фигуру; неспособность закрепиться выше 1.3000 приведет к потере поддержки 1.2955 и снижению фунт/доллара в направлении 1.2850-1.2800.Пробитие американским долларом сопротивления в районе психологического уровня 1.0000 обеспечило рост против швейцарского франка до уровня 1.0094. Здесь активизировались продавцы, вернувшие его к поддержке 0.9970. Тем не менее, на спадах доллар продолжают выкупать, и на данный момент он все еще торгуется выше паритета, что сохраняет шансы на повторное тестирование 01-й фигуры; неспособность закрепиться выше 1.0000 приведет к потере поддержки и снижению в направлении 0.9900-0.9873.Несмотря на относительно агрессивную распродажу американского доллара за японскую йену от уровня 114.55, ему, благодаря сохраняющемуся спросу на спадах, удалось отыграть потери позапрошлой недели. Оттолкнувшись от поддержки в районе 111.40, доллар/йена преодолел сопротивление в районе 112.70-113.00 и поднялся до уровня 113.37. Откаты в направлении 112.60 используются для наращивания длинных позиций, и быки снова штурмуют сопротивление 113.37, пробитие которого обеспечит рост в район 114-й фигуры; потеря 112.60 приведет к снижению в район 112-й фигуры, а ее потеря повысит риски пробития 111.40. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3940 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 10:56 Доллар США под умеренным давлением в преддверии выборов в США



С началом новой торговой недели и в преддверии промежуточных выборов в США доллар испытывает на себе умеренное давление со стороны британского фунта, поддерживаемого перспективами заключения сделки Великобритании с ЕС по Брэкзиту, а также евро. Последнему не удается достичь таких же результатов в паре с долларом, как фунту, из-за сохраняющейся конфликтной ситуации вокруг проекта бюджета Италии и его падения в кроссе с фунтом.



Несмотря на весьма туманные перспективы разрешения торгового конфликта между США и КНР, фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику, что способствует сохранению позитивного настроя доллара в паре с японской йеной. Макроэкономические показатели США свидетельствуют об устойчивом росте экономики страны, что, наряду с дифференциалом процентных ставок, является веским поводом для покупок доллара, но итоги выборов в США несут определенные политические риски, а с ними и экономические, и могут вызвать новую волну его распродаж по всему спектру рынка.



На сегодня запланировано:



11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;

США. Промежуточные выборы.

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, поэтому все внимание инвесторов будет сосредоточено на промежуточных выборах в США.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

