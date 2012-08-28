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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:01

Волновой обзор основных валютных пар - 07.11.2018

EUR/USD

Зображення

Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время данный зигзаг будет окончательно сформирован. В таком случае, до конца недели ожидается начало развития нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Похоже на то, что на этой неделе валютная пара практически сформировала крупную коррекцию [iv] of A of (Y) of [B]. На графике видно, что данная коррекция приобретает форму стремительного зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке возобновится развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие восходящего движения [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

Как показано на графике, после окончания длительного бокового движения [iv] of 3 of (C) на рынке продолжается развитие восходящей волны [v] of 3 of (C). Похоже на то, что данная волна практически сформирована. Таким образом, до конца недели ожидается еще небольшой подъем цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:19

Евро/доллар пытается пробиться выше

Весь вчерашний торговый день евро в паре с американским долларом провел в узком диапазоне, поочередно протестировав поддержку в районе 1.1394 и сопротивление 1.1429/37. На результатах промежуточных выборов в США диапазон колебаний был расширен с верхней стороны уровнем 1.1472, который на данном этапе обеспечивает паре сопротивление. Его пробитие приведет к росту в направлении 1.1500-1.1538; потеря 1.1394 приведет к снижению в направлении 1.1350-1.1300.

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Фунт/доллар продвигается выше 1.3100

После отката к поддержке в районе 1.3020 в паре с американским долларом британский фунт пытался пробить 31-ю фигуру, что у него получилось лишь в азиатскую сессию. Пока его рост ограничен уровнем 1.3148, но на спадах к 1.3100-1.3080 спрос сохраняется, а с ним и шансы на пробитие азиатского максимума и рост в район 32-й фигуры. Потеря 1.3080 вернет фунт/доллар к 1.3020/00.

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Доллар/франк удерживается выше 1.0000

Вчера американский доллар был преимущественно под умеренным давлением швейцарского франка, но ему удавалось удерживаться выше поддержки в районе 1.0020, которая была пробита в азиатскую сессию на результатах промежуточных выборов в США. После метаний между уровнями 0.9990 и 1.0050 он на данный момент вернулся выше 1.0000, и следующим может снова протестировать сопротивление в районе 1.0050. Его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры; потеря 0.9978 приведет к снижению в район 99-й.

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Доллар/йена под давлением

Протестировав поддержку в районе 113.12 в паре с японской йеной, американский доллар попытался пробить сопротивление в районе 113.32, но был продан от уровня 113.50. После хаотичных скачков в разные стороны он снова находится под давлением, рискуя на текущий момент утратить 113-ю фигуру и продолжить снижение в направлении 112-й. Пробитие 113.50 приведет к росту в район 114-й фигуры.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 3945
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 393394395396
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