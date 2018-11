Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: Сер 07 лис, 2018 16:01 Волновой обзор основных валютных пар - 07.11.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время данный зигзаг будет окончательно сформирован. В таком случае, до конца недели ожидается начало развития нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Похоже на то, что на этой неделе валютная пара практически сформировала крупную коррекцию [iv] of A of (Y) of [B]. На графике видно, что данная коррекция приобретает форму стремительного зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке возобновится развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие восходящего движения [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, после окончания длительного бокового движения [iv] of 3 of (C) на рынке продолжается развитие восходящей волны [v] of 3 of (C). Похоже на то, что данная волна практически сформирована. Таким образом, до конца недели ожидается еще небольшой подъем цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Додано: Сер 07 лис, 2018 16:19 Евро/доллар пытается пробиться выше



Весь вчерашний торговый день евро в паре с американским долларом провел в узком диапазоне, поочередно протестировав поддержку в районе 1.1394 и сопротивление 1.1429/37. На результатах промежуточных выборов в США диапазон колебаний был расширен с верхней стороны уровнем 1.1472, который на данном этапе обеспечивает паре сопротивление. Его пробитие приведет к росту в направлении 1.1500-1.1538; потеря 1.1394 приведет к снижению в направлении 1.1350-1.1300.









Фунт/доллар продвигается выше 1.3100



После отката к поддержке в районе 1.3020 в паре с американским долларом британский фунт пытался пробить 31-ю фигуру, что у него получилось лишь в азиатскую сессию. Пока его рост ограничен уровнем 1.3148, но на спадах к 1.3100-1.3080 спрос сохраняется, а с ним и шансы на пробитие азиатского максимума и рост в район 32-й фигуры. Потеря 1.3080 вернет фунт/доллар к 1.3020/00.









Доллар/франк удерживается выше 1.0000



Вчера американский доллар был преимущественно под умеренным давлением швейцарского франка, но ему удавалось удерживаться выше поддержки в районе 1.0020, которая была пробита в азиатскую сессию на результатах промежуточных выборов в США. После метаний между уровнями 0.9990 и 1.0050 он на данный момент вернулся выше 1.0000, и следующим может снова протестировать сопротивление в районе 1.0050. Его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры; потеря 0.9978 приведет к снижению в район 99-й.









Доллар/йена под давлением



Протестировав поддержку в районе 113.12 в паре с японской йеной, американский доллар попытался пробить сопротивление в районе 113.32, но был продан от уровня 113.50. После хаотичных скачков в разные стороны он снова находится под давлением, рискуя на текущий момент утратить 113-ю фигуру и продолжить снижение в направлении 112-й. Пробитие 113.50 приведет к росту в район 114-й фигуры.



Антон Харитонов

Додано: Чет 08 лис, 2018 14:27 Евро демонстрировал позитивный настрой в паре с долларом, но был продан на росте



Перевес демократов в Палате представителей Конгресса США в результате прошедших промежуточных выборов ослабила возможности Дональда Трампа продвигать реформы, во всяком случае в первоначальном виде, что негативно отразилось на динамике американского доллара, который вчера находился под давлением со стороны ряда своих основных конкурентов, в частности со стороны евро. Тем не менее, на фоне геополитических рисков в еврозоне и дифференциала процентных ставок, а также в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, его рост в район 15-й фигуры был использован для продаж.



Позиции евро, таким образом, остаются уязвимыми, и лишь уверенное пробитие 1.1500-1.1538 сможет улучшить его перспективы. Рост британского фунта утрачивает импульс, полученный на фоне прогресса в переговорах ЕС с Великобританией, и в отсутствие свежих стимулов он может войти в консолидационную фазу, а японская йена преимущественно отслеживает динамику фондовых индексов, восстановление которых негативного сказывается на ее динамике. Волатильность в целом остается очень низкой, и по-прежнему совершенно не понятно, что сможет оживить валютный рынок.



На сегодня запланировано:



16:15 - Канада. Начатые строительства домов;

22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.



Сегодня FOMC, вероятнее всего, воздержится от повышения процентной ставки, но вполне может сохранить «ястребиный» настрой, что может оказать поддержку доллару. В целом значительного всплеска волатильности на событии ожидать вряд ли стоит, и после умеренной встряски рынок вернется в сонное состояние.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

