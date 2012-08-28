Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:01
Волновой обзор основных валютных пар
- 07.11.2018
EUR/USD
Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время данный зигзаг будет окончательно сформирован. В таком случае, до конца недели ожидается начало развития нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Похоже на то, что на этой неделе валютная пара практически сформировала крупную коррекцию [iv] of A of (Y) of [B]. На графике видно, что данная коррекция приобретает форму стремительного зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке возобновится развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие восходящего движения [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Как показано на графике, после окончания длительного бокового движения [iv] of 3 of (C) на рынке продолжается развитие восходящей волны [v] of 3 of (C). Похоже на то, что данная волна практически сформирована. Таким образом, до конца недели ожидается еще небольшой подъем цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:19
Евро/доллар пытается пробиться выше
Весь вчерашний торговый день евро в паре с американским долларом провел в узком диапазоне, поочередно протестировав поддержку в районе 1.1394 и сопротивление 1.1429/37. На результатах промежуточных выборов в США диапазон колебаний был расширен с верхней стороны уровнем 1.1472, который на данном этапе обеспечивает паре сопротивление. Его пробитие приведет к росту в направлении 1.1500-1.1538; потеря 1.1394 приведет к снижению в направлении 1.1350-1.1300.Фунт/доллар продвигается выше 1.3100
После отката к поддержке в районе 1.3020 в паре с американским долларом британский фунт пытался пробить 31-ю фигуру, что у него получилось лишь в азиатскую сессию. Пока его рост ограничен уровнем 1.3148, но на спадах к 1.3100-1.3080 спрос сохраняется, а с ним и шансы на пробитие азиатского максимума и рост в район 32-й фигуры. Потеря 1.3080 вернет фунт/доллар к 1.3020/00.Доллар/франк удерживается выше 1.0000
Вчера американский доллар был преимущественно под умеренным давлением швейцарского франка, но ему удавалось удерживаться выше поддержки в районе 1.0020, которая была пробита в азиатскую сессию на результатах промежуточных выборов в США. После метаний между уровнями 0.9990 и 1.0050 он на данный момент вернулся выше 1.0000, и следующим может снова протестировать сопротивление в районе 1.0050. Его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры; потеря 0.9978 приведет к снижению в район 99-й.Доллар/йена под давлением
Протестировав поддержку в районе 113.12 в паре с японской йеной, американский доллар попытался пробить сопротивление в районе 113.32, но был продан от уровня 113.50. После хаотичных скачков в разные стороны он снова находится под давлением, рискуя на текущий момент утратить 113-ю фигуру и продолжить снижение в направлении 112-й. Пробитие 113.50 приведет к росту в район 114-й фигуры.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:27
Евро демонстрировал позитивный настрой в паре с долларом, но был продан на росте
Перевес демократов в Палате представителей Конгресса США в результате прошедших промежуточных выборов ослабила возможности Дональда Трампа продвигать реформы, во всяком случае в первоначальном виде, что негативно отразилось на динамике американского доллара, который вчера находился под давлением со стороны ряда своих основных конкурентов, в частности со стороны евро. Тем не менее, на фоне геополитических рисков в еврозоне и дифференциала процентных ставок, а также в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, его рост в район 15-й фигуры был использован для продаж.
Позиции евро, таким образом, остаются уязвимыми, и лишь уверенное пробитие 1.1500-1.1538 сможет улучшить его перспективы. Рост британского фунта утрачивает импульс, полученный на фоне прогресса в переговорах ЕС с Великобританией, и в отсутствие свежих стимулов он может войти в консолидационную фазу, а японская йена преимущественно отслеживает динамику фондовых индексов, восстановление которых негативного сказывается на ее динамике. Волатильность в целом остается очень низкой, и по-прежнему совершенно не понятно, что сможет оживить валютный рынок.
На сегодня запланировано:
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.
Сегодня FOMC, вероятнее всего, воздержится от повышения процентной ставки, но вполне может сохранить «ястребиный» настрой, что может оказать поддержку доллару. В целом значительного всплеска волатильности на событии ожидать вряд ли стоит, и после умеренной встряски рынок вернется в сонное состояние.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:50
Волновой обзор основных валютных пар
- 08.11.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4] в форме простого зигзага. Скорее всего, в данный момент на рынке начинается формирование нового нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
На графике видно, что вчера валютная пара завершила построение крупной коррекции [iv] of A of (Y) of [B]. Похоже на то, что данная коррекция приобрела форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейшее снижение цены в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Как и ожидалось, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [iii] of 5 of (3). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится в рамках данного импульса. Более того, такой рост цены может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции (iv) of [v] of 3 of (C), которая приобрела форму простого зигзага. Вполне возможно, что после этой волны на рынке возобновилось развитие восходящего тренда в рамках волны (v) of [v] of 3 of (C). В таком случае, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:20
Евро/доллар продан у 1.1500
Евро вчера поначалу сохранял позитивный настрой в паре с американским долларом, но в полном соответствии с нашими ожиданиями масштабного движения не было, а его рост был использован для продаж. Пробив сопротивление в районе 1.1450, евро поднялся к 15-й фигуре, где был продан, и вскоре снова оказался ниже пробитого уровня 1.1450. Таким образом риски снижения в направлении 1.1400-1.1350 на данном этапе преобладают; прохождение 1.1450 позволит быкам снова протестировать 15-ю фигуру.Фунт/доллар отступил от 1.3174
Прохождение британским фунтом сопротивления в районе 31-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.3174. Поглотить офера, размещенные выше, быкам не удалось, и фунт был вынужден отступить к поддержке в районе 1.3120. Спрос на подходе к 31-й фигуре сохраняет фунт/доллару шансы на повторное тестирование текущих максимумов; потеря 1.3120-1.31000 приведет к снижению в направлении 1.3047-1.3000.Доллар/франк вернулся выше 1.0000
Продолжая снижение против швейцарского франка, американский доллар пробил поддержку в районе 0.9971 и протестировал уровень 0.9953. Здесь он был выкуплен, что вернуло его выше психологического уровня 1.0000 в район отметки 1.0028. Прохождение 1.0000 повышает шансы на тестирование сопротивления 1.0050, а его пробитие приведет к росту в направлении 01-й фигуры. Потеря 1.0000-0.9978 повысит риски пробития 0.9953 и снижения в район 99-й фигуры. Доллар/йена тестирует 113.73
После безуспешных попыток медведей протолкнуть американский доллар ниже 113-й фигуры в паре с японской йеной он смог вернуться к сопротивлению в районе 113.73, что повышает шансы на его пробитие и тестирование 114-й фигуры; неспособность пробить 113.73 повысит риски тестирования и пробития 113-й фигуры, в случае чего следует ожидать снижения доллар/йены в направлении 112.00.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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