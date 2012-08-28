Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:01
Волновой обзор основных валютных пар
- 07.11.2018
EUR/USD
Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время данный зигзаг будет окончательно сформирован. В таком случае, до конца недели ожидается начало развития нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Похоже на то, что на этой неделе валютная пара практически сформировала крупную коррекцию [iv] of A of (Y) of [B]. На графике видно, что данная коррекция приобретает форму стремительного зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке возобновится развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие восходящего движения [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Как показано на графике, после окончания длительного бокового движения [iv] of 3 of (C) на рынке продолжается развитие восходящей волны [v] of 3 of (C). Похоже на то, что данная волна практически сформирована. Таким образом, до конца недели ожидается еще небольшой подъем цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:19
Евро/доллар пытается пробиться выше
Весь вчерашний торговый день евро в паре с американским долларом провел в узком диапазоне, поочередно протестировав поддержку в районе 1.1394 и сопротивление 1.1429/37. На результатах промежуточных выборов в США диапазон колебаний был расширен с верхней стороны уровнем 1.1472, который на данном этапе обеспечивает паре сопротивление. Его пробитие приведет к росту в направлении 1.1500-1.1538; потеря 1.1394 приведет к снижению в направлении 1.1350-1.1300.Фунт/доллар продвигается выше 1.3100
После отката к поддержке в районе 1.3020 в паре с американским долларом британский фунт пытался пробить 31-ю фигуру, что у него получилось лишь в азиатскую сессию. Пока его рост ограничен уровнем 1.3148, но на спадах к 1.3100-1.3080 спрос сохраняется, а с ним и шансы на пробитие азиатского максимума и рост в район 32-й фигуры. Потеря 1.3080 вернет фунт/доллар к 1.3020/00.Доллар/франк удерживается выше 1.0000
Вчера американский доллар был преимущественно под умеренным давлением швейцарского франка, но ему удавалось удерживаться выше поддержки в районе 1.0020, которая была пробита в азиатскую сессию на результатах промежуточных выборов в США. После метаний между уровнями 0.9990 и 1.0050 он на данный момент вернулся выше 1.0000, и следующим может снова протестировать сопротивление в районе 1.0050. Его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры; потеря 0.9978 приведет к снижению в район 99-й.Доллар/йена под давлением
Протестировав поддержку в районе 113.12 в паре с японской йеной, американский доллар попытался пробить сопротивление в районе 113.32, но был продан от уровня 113.50. После хаотичных скачков в разные стороны он снова находится под давлением, рискуя на текущий момент утратить 113-ю фигуру и продолжить снижение в направлении 112-й. Пробитие 113.50 приведет к росту в район 114-й фигуры.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:27
Евро демонстрировал позитивный настрой в паре с долларом, но был продан на росте
Перевес демократов в Палате представителей Конгресса США в результате прошедших промежуточных выборов ослабила возможности Дональда Трампа продвигать реформы, во всяком случае в первоначальном виде, что негативно отразилось на динамике американского доллара, который вчера находился под давлением со стороны ряда своих основных конкурентов, в частности со стороны евро. Тем не менее, на фоне геополитических рисков в еврозоне и дифференциала процентных ставок, а также в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, его рост в район 15-й фигуры был использован для продаж.
Позиции евро, таким образом, остаются уязвимыми, и лишь уверенное пробитие 1.1500-1.1538 сможет улучшить его перспективы. Рост британского фунта утрачивает импульс, полученный на фоне прогресса в переговорах ЕС с Великобританией, и в отсутствие свежих стимулов он может войти в консолидационную фазу, а японская йена преимущественно отслеживает динамику фондовых индексов, восстановление которых негативного сказывается на ее динамике. Волатильность в целом остается очень низкой, и по-прежнему совершенно не понятно, что сможет оживить валютный рынок.
На сегодня запланировано:
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.
Сегодня FOMC, вероятнее всего, воздержится от повышения процентной ставки, но вполне может сохранить «ястребиный» настрой, что может оказать поддержку доллару. В целом значительного всплеска волатильности на событии ожидать вряд ли стоит, и после умеренной встряски рынок вернется в сонное состояние.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:50
Волновой обзор основных валютных пар
- 08.11.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4] в форме простого зигзага. Скорее всего, в данный момент на рынке начинается формирование нового нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
На графике видно, что вчера валютная пара завершила построение крупной коррекции [iv] of A of (Y) of [B]. Похоже на то, что данная коррекция приобрела форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейшее снижение цены в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Как и ожидалось, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [iii] of 5 of (3). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится в рамках данного импульса. Более того, такой рост цены может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции (iv) of [v] of 3 of (C), которая приобрела форму простого зигзага. Вполне возможно, что после этой волны на рынке возобновилось развитие восходящего тренда в рамках волны (v) of [v] of 3 of (C). В таком случае, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:20
Евро/доллар продан у 1.1500
Евро вчера поначалу сохранял позитивный настрой в паре с американским долларом, но в полном соответствии с нашими ожиданиями масштабного движения не было, а его рост был использован для продаж. Пробив сопротивление в районе 1.1450, евро поднялся к 15-й фигуре, где был продан, и вскоре снова оказался ниже пробитого уровня 1.1450. Таким образом риски снижения в направлении 1.1400-1.1350 на данном этапе преобладают; прохождение 1.1450 позволит быкам снова протестировать 15-ю фигуру.Фунт/доллар отступил от 1.3174
Прохождение британским фунтом сопротивления в районе 31-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.3174. Поглотить офера, размещенные выше, быкам не удалось, и фунт был вынужден отступить к поддержке в районе 1.3120. Спрос на подходе к 31-й фигуре сохраняет фунт/доллару шансы на повторное тестирование текущих максимумов; потеря 1.3120-1.31000 приведет к снижению в направлении 1.3047-1.3000.Доллар/франк вернулся выше 1.0000
Продолжая снижение против швейцарского франка, американский доллар пробил поддержку в районе 0.9971 и протестировал уровень 0.9953. Здесь он был выкуплен, что вернуло его выше психологического уровня 1.0000 в район отметки 1.0028. Прохождение 1.0000 повышает шансы на тестирование сопротивления 1.0050, а его пробитие приведет к росту в направлении 01-й фигуры. Потеря 1.0000-0.9978 повысит риски пробития 0.9953 и снижения в район 99-й фигуры. Доллар/йена тестирует 113.73
После безуспешных попыток медведей протолкнуть американский доллар ниже 113-й фигуры в паре с японской йеной он смог вернуться к сопротивлению в районе 113.73, что повышает шансы на его пробитие и тестирование 114-й фигуры; неспособность пробить 113.73 повысит риски тестирования и пробития 113-й фигуры, в случае чего следует ожидать снижения доллар/йены в направлении 112.00.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:12
Сопроводительное заявление FOMC поддержало доллар США
Вчерашний торговый день ожидаемо был весьма спокойным. В преддверии решения FOMC по процентной ставке доллар США поначалу испытывал на себе давление, но вскоре начал постепенно укрепляться. В полном соответствии с прогнозами ФРС на этот раз не стала повышать уровень процентной ставки, при этом намерена придерживаться намеченному курсу, что сохраняет высокой вероятность повышения на декабрьском заседании.
Таким образом достаточно «ястребиный» тон сопроводительного заявления добавил импульса укреплению доллара, при этом волатильность как таковая остается низкой, но это не удержало евро от снижения против него до уровня 1.1333, а британский фунт приблизился к психологической отметке 1.3000. Перспективы доллара все еще остаются конструктивными, но текущие уровни в парах с евро, фунтом и йеной могут оказаться привлекательными для фиксации прибыли по длинным позициям в долларе.
На сегодня запланировано:
16:30 - США. Индекс цен производителей;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:54
Волновой обзор основных валютных пар
- 09.11.2018
EUR/USD
Как показано на графике, после окончания небольшого зигзага [ii] of 3 of (C) of [4] на рынке начинается развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Вполне вероятно, что в ближайшее время падение цены в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4] возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупной коррекции [iv] of A of (Y) of [B] в форме зигзага. В таком случае, в данный момент волна [v] of A of (Y) of [B] только начинает свое развитие. Ожидается, что уже на следующей неделе падение цены продлится до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Предполагается, что импульс [iii] of 5 of (3) только начинает свое стремительное построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается возобновление роста цены в рамках волны [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции (iv) of [v] of 3 of (C). На графике видно, что после этой коррекции на рынке началось развитие восходящего движения (v) of [v] of 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
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Антон Харитонов
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:28
Евро/доллар продолжает снижение
Вполне ожидаемо евро вчера был продан за американский доллар, вследствие чего им была пробита поддержка в районе 14-й фигуры и протестирован уровень 1.1351. В азиатскую сессию медведи продвинулись ниже, протестировав отметку 1.1340. Таким образом потенциальная минимальная цель медведей в виде 13-й фигуры остается актуальной, и здесь снова возможна активизация быков; прохождение 1.1450 повысит шансы на тестирование и пробитие 15-й фигуры.Фунт/доллар снижается
Восходящий импульс британского фунта затух в пределах уровня 1.3168 в паре с американским долларом. После безуспешных попыток пробиться выше он оказался под давлением, на фоне которого он на текущий момент снизился к поддержке в районе 1.3042. Ее пробитие приведет к снижению в район психологического уровня 1.3000, где возможна активизация быков. Потеря этого уровня приведет к снижению к поддержке в районе 1.2950. Прохождение 13168 позволит быкам испытать на прочность 32-ю фигуру.Доллар/франк продолжает рост
Выкупленный за швейцарский франк от уровня 0.9952 американский доллар продолжает рост, вследствие которого им снова были пробиты психологический уровень 1.0000, сопротивление в районе 1.0050 и протестирована отметка 1.0079. Следующей может быть протестирована 01-я фигура, на пути к которой возможна активизация медведей; ее пробитие приведет к росту в направлении 1.0200.Доллар/йена отступает от 114.08
После незначительного отката к поддержке в районе 113.62 в паре с японской йеной американский доллар пробил сопротивление 113.73. Продолжив рост, он смог преодолеть 114-ю фигуру и протестировать уровень 114.08, от которого, оказавшись под давлением, был вынужден отступить к поддержке в районе 113.80. Текущие уровни выглядят привлекательными для продаж; пробитие 114-й фигуры позволит быкам протестировать сопротивление в районе 114.50.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Пон 12 лис, 2018 13:51
Евро и британский фунт снова падают
- недельный обзор
К наиболее важным событиям минувшей торговой недели следует отнести заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Хотя от него на данном этапе не ожидалось действий, для участников финансовых рынков важными являются перспективы дальнейшего ужесточения Федрезервом кредитно-денежной политики в свете не прекращающейся весьма жесткой критики со стороны президента США Дональда Трампа повышений процентной ставки, что, как он считает, нивелирует потенциальный эффект от развязанных им торговых войн из-за устойчивого роста американской валюты.
В полном соответствии с рыночными ожиданиями FOMC на прошедшем заседании принял решение не повышать уровень ставки, но в комментариях подтвердил намерение придерживаться избранному курсу и повысить ставку на следующем, декабрьском, заседании. Таким образом американский доллар, и без того пользующийся поддержкой в условиях дифференциала процентных ставок, продолжает свое укрепление против своих основных конкурентов, в том числе против евро, который завершил неделю снижением до уровня 1.1316, а с началом новой недели пробил поддержку в районе 14-й фигуры и снизился до уровня 1.1268, что существенно ухудшает перспективы единой валюты.
Перипетии вокруг условий прекращения Великобританией членства в ЕС оставляют британский фунт в уязвимом положении. Оптимизм, подогретый заявлениями сторон о близости достижения сделки по Брэкзиту, толкал его все выше и выше, но на росте против доллара до уровня 1.3172 фунт был продан, из-за чего недельное закрытие состоялось ниже психологического уровня 1.3000. Новость о том, что ЕС отверг предложения британского премьера Терезы Мэй, повергла быков по фунту в ужас, и он на данный момент уже протестировал уровень 1.2856. Теперь наиболее вероятным выглядит его падение в направлении 27-й фигуры, а вслед за ним вполне может потянуться и евро.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 12 ноября
США. День Ветеранов;
22:30 - США. Выступление представителя FOMC Дэйли.
Вторник. 13 ноября
05:15 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (сентябрь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (сентябрь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (сентябрь);
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (ноябрь);
18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард ;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (октябрь).
Среда, 14 ноября
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
02:50 - Япония. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (третий квартал);
02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП (третий квартал);
05:00 - КНР. Промышленное производство (г/г) (октябрь);
05:00 - КНР. Розничные продажи;10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г) (третий квартал);
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.
Четверг, 15 ноября02:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС);
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Розничные продажи;
19:30 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС).
Пятница, 16 ноября
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;
11:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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