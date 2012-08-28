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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:42

Евро/доллар снизился в район 1.1300

В виду отсутствия объективных причин, которые оправдывали бы масштабные покупки евро против американского доллара, его рост на прошлой неделе ожидаемо был использован для продаж. Привлекательным для этого оказался уровень 1.1500, после тестирования которого евро снизился к поддержке в районе 1.1368/52, пробил ее и протестировал уровень 1.1316. На данный момент он вплотную приблизился к 13-й фигуре, где снова возможна активизация быков с последующим откатом к 1.1352/68, а пробитие этого сопротивления приведет к росту в район 14-й фигуры. Уверенное пробитие 1.1300 откроет путь в направлении 1.1200.

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Фунт/доллар снова падает

Бычьего настроя в отношении британского фунта хватило для тестирования сопротивления в районе 1.3170 в паре с американским долларом, после чего он на фоне ликвидации длинных позиций пробил поддержки в районе 1.3047 и психологического уровня 1.3000 и снизился в район 29-й фигуры. Ниже 1.3000 перспективы фунт/доллара снова выглядят негативными, а пробитие 1.2920 предполагает снижение в район 28-й фигуры. Возвращение выше 1.3000 повысит шансы на тестирование и прохождение 1.3047, в случае чего следует ожидать тестирования 31-й фигуры.

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Доллар/франк торгуется вблизи 1.0100

На снижении к 0.9953 американский доллар был на прошлой неделе выкуплен за швейцарский франк. В результате роста им был пробит ряд сильных сопротивлений и протестирован уровень 1.0085, после чего был откат до поддержки 1.0047. Спады продолжают привлекать интерес на покупку, и быки не оставляют попыток пробить 01-ю фигуру. В случае успеха следует ожидать роста доллар/франка в направлении 1.0168-1.0200; потеря психологического уровня 1.0000 приведет к снижению в район 99-й фигуры.

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Доллар/йена продолжает рост

За японскую йену американский доллар на прошлой неделе был выкуплен от 113-й фигуры. Пробив сопротивление в районе 113.33, он поднялся до уровня 114.07, а с началом новой торговой недели быки уже протестировали уровень 114.19. Следующим они могут протестировать сопротивление в районе 114.54/72, на пути к которому все еще возможна активизация медведей. Пробитие последнего уровня позволит быкам протестировать 115-ю фигуру.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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