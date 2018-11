Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 394395396397 Додано: Пон 12 лис, 2018 15:42 Евро/доллар снизился в район 1.1300



В виду отсутствия объективных причин, которые оправдывали бы масштабные покупки евро против американского доллара, его рост на прошлой неделе ожидаемо был использован для продаж. Привлекательным для этого оказался уровень 1.1500, после тестирования которого евро снизился к поддержке в районе 1.1368/52, пробил ее и протестировал уровень 1.1316. На данный момент он вплотную приблизился к 13-й фигуре, где снова возможна активизация быков с последующим откатом к 1.1352/68, а пробитие этого сопротивления приведет к росту в район 14-й фигуры. Уверенное пробитие 1.1300 откроет путь в направлении 1.1200.









Фунт/доллар снова падает



Бычьего настроя в отношении британского фунта хватило для тестирования сопротивления в районе 1.3170 в паре с американским долларом, после чего он на фоне ликвидации длинных позиций пробил поддержки в районе 1.3047 и психологического уровня 1.3000 и снизился в район 29-й фигуры. Ниже 1.3000 перспективы фунт/доллара снова выглядят негативными, а пробитие 1.2920 предполагает снижение в район 28-й фигуры. Возвращение выше 1.3000 повысит шансы на тестирование и прохождение 1.3047, в случае чего следует ожидать тестирования 31-й фигуры.









Доллар/франк торгуется вблизи 1.0100



На снижении к 0.9953 американский доллар был на прошлой неделе выкуплен за швейцарский франк. В результате роста им был пробит ряд сильных сопротивлений и протестирован уровень 1.0085, после чего был откат до поддержки 1.0047. Спады продолжают привлекать интерес на покупку, и быки не оставляют попыток пробить 01-ю фигуру. В случае успеха следует ожидать роста доллар/франка в направлении 1.0168-1.0200; потеря психологического уровня 1.0000 приведет к снижению в район 99-й фигуры.









Доллар/йена продолжает рост



За японскую йену американский доллар на прошлой неделе был выкуплен от 113-й фигуры. Пробив сопротивление в районе 113.33, он поднялся до уровня 114.07, а с началом новой торговой недели быки уже протестировали уровень 114.19. Следующим они могут протестировать сопротивление в районе 114.54/72, на пути к которому все еще возможна активизация медведей. Пробитие последнего уровня позволит быкам протестировать 115-ю фигуру.



В виду отсутствия объективных причин, которые оправдывали бы масштабные покупки евро против американского доллара, его рост на прошлой неделе ожидаемо был использован для продаж. Привлекательным для этого оказался уровень 1.1500, после тестирования которого евро снизился к поддержке в районе 1.1368/52, пробил ее и протестировал уровень 1.1316. На данный момент он вплотную приблизился к 13-й фигуре, где снова возможна активизация быков с последующим откатом к 1.1352/68, а пробитие этого сопротивления приведет к росту в район 14-й фигуры. Уверенное пробитие 1.1300 откроет путь в направлении 1.1200.Бычьего настроя в отношении британского фунта хватило для тестирования сопротивления в районе 1.3170 в паре с американским долларом, после чего он на фоне ликвидации длинных позиций пробил поддержки в районе 1.3047 и психологического уровня 1.3000 и снизился в район 29-й фигуры. Ниже 1.3000 перспективы фунт/доллара снова выглядят негативными, а пробитие 1.2920 предполагает снижение в район 28-й фигуры. Возвращение выше 1.3000 повысит шансы на тестирование и прохождение 1.3047, в случае чего следует ожидать тестирования 31-й фигуры.На снижении к 0.9953 американский доллар был на прошлой неделе выкуплен за швейцарский франк. В результате роста им был пробит ряд сильных сопротивлений и протестирован уровень 1.0085, после чего был откат до поддержки 1.0047. Спады продолжают привлекать интерес на покупку, и быки не оставляют попыток пробить 01-ю фигуру. В случае успеха следует ожидать роста доллар/франка в направлении 1.0168-1.0200; потеря психологического уровня 1.0000 приведет к снижению в район 99-й фигуры.За японскую йену американский доллар на прошлой неделе был выкуплен от 113-й фигуры. Пробив сопротивление в районе 113.33, он поднялся до уровня 114.07, а с началом новой торговой недели быки уже протестировали уровень 114.19. Следующим они могут протестировать сопротивление в районе 114.54/72, на пути к которому все еще возможна активизация медведей. Пробитие последнего уровня позволит быкам протестировать 115-ю фигуру. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3961 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лис, 2018 12:20 Фунт чувствителен к новостям по Брэкзиту



На фоне политических рисков в еврозоне, связанных с ситуацией вокруг бюджета Италии, и Великобритании евро и британский фунт остаются под полным контролем медведей. Из-за противоречивых сообщений о переговорах по Брэкзиту фунт вчера сначала рухнул до уровня 1.2827, а позже взлетел до отметки 1.2935. Риски выхода Великобритании из ЕС без сделки, в случае чего возможна отставка Терезы Мэй, способствуют сохранению тактики продаж фунта на росте, что и произошло после тестирования 1.2935. Пробить текущие минимумы быкам пока не удается, но в отсутствие позитивный новостей фунт/доллар может их пробить и продолжить падение. Позитивные новости будут способствовать ликвидации коротких позиций и росту пары. Тупиковая ситуация с итальянским бюджетом будет способствовать дальнейшему снижению евро.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;

12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (сентябрь);

12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (сентябрь);

12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (сентябрь);

13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (ноябрь);

18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард ;

22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (октябрь).



В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда Великобритании фунт может скорректироваться выше, но в отсутствие прогресса в переговорах Великобритании с ЕС его рост может быть использован для продаж. Слабые данные могут добавить ему негатива.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru На фоне политических рисков в еврозоне, связанных с ситуацией вокруг бюджета Италии, и Великобритании евро и британский фунт остаются под полным контролем медведей. Из-за противоречивых сообщений о переговорах по Брэкзиту фунт вчера сначала рухнул до уровня 1.2827, а позже взлетел до отметки 1.2935. Риски выхода Великобритании из ЕС без сделки, в случае чего возможна отставка Терезы Мэй, способствуют сохранению тактики продаж фунта на росте, что и произошло после тестирования 1.2935. Пробить текущие минимумы быкам пока не удается, но в отсутствие позитивный новостей фунт/доллар может их пробить и продолжить падение. Позитивные новости будут способствовать ликвидации коротких позиций и росту пары. Тупиковая ситуация с итальянским бюджетом будет способствовать дальнейшему снижению евро.На сегодня запланировано:12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (сентябрь);12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (сентябрь);12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (сентябрь);13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (ноябрь);18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард ;22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (октябрь).В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда Великобритании фунт может скорректироваться выше, но в отсутствие прогресса в переговорах Великобритании с ЕС его рост может быть использован для продаж. Слабые данные могут добавить ему негатива.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3961 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лис, 2018 14:35 Волновой обзор основных валютных пар - 13.11.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие стремительного нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что данный импульс возобновит падение цены, которое продлится как минимум до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать продажи в рамках импульса [iii] of 3 of (C) of [4].



GBP/USD







По данной валютной паре продолжается развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Скорее всего, в ближайшее время эта волна сформирует небольшую коррекцию, после чего падение цены возобновится в направлении локального минимума. Таким образом, ожидается дальнейшее построение волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Скорее всего, в начале этой недели на рынке началось построение небольшой боковой коррекции, которая развивается в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни данный импульс таки обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, вчерашнее движение продолжило развитие волны (v) of [v] of 3 of (C), а также обновило локальный максимум. Похоже на то, что построение волны [v] of 3 of (C) все еще не завершено. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (v) of [v] of 3 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 13.11.2018EUR/USDВ соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие стремительного нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что данный импульс возобновит падение цены, которое продлится как минимум до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать продажи в рамках импульса [iii] of 3 of (C) of [4].GBP/USDПо данной валютной паре продолжается развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Скорее всего, в ближайшее время эта волна сформирует небольшую коррекцию, после чего падение цены возобновится в направлении локального минимума. Таким образом, ожидается дальнейшее построение волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYСкорее всего, в начале этой недели на рынке началось построение небольшой боковой коррекции, которая развивается в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни данный импульс таки обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак и ожидалось, вчерашнее движение продолжило развитие волны (v) of [v] of 3 of (C), а также обновило локальный максимум. Похоже на то, что построение волны [v] of 3 of (C) все еще не завершено. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (v) of [v] of 3 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3961 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лис, 2018 15:24 Евро/доллар протестировал 1.1215



Вчера медведями по евро сходу была пробита поддержка в районе 13-й фигуры в паре с американским долларом, вследствие чего он сначала снизился до уровня 1.1240, а после отката к сопротивлению в районе 1.1273 – до уровня 1.1215. Ближайшая поддержка расположена в пределах 12-й фигуры, ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.1000. Возвращение выше 13-й фигуры приведет к росту в направлении 1.1340/80.









Фунт/доллар обновил текущие минимумы



Британский фунт начал новую торговую неделю гэпом ниже пятничного закрытия в паре с американским долларом. После отката к 1.2945 его падение возобновилось, и, пробив поддержку вблизи 29-й фигуры, он снизился до уровня 1.2828. Отсюда была попытка быков вернуть контроль над ситуацией, и им удалось вернуть фунт/доллар до уровня 1.2935, но медведи использовали этот отскок для добавления коротких позиций, и пара снизилась до отметки 1.2835. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 1.2883. Следующей медведи могут протестировать 28-ю фигуру, а ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.2700-1.2665. Похождение 1.2900-1.2935 приведет к росту в направлении 1.3000.









Доллар/франк продвигается выше



Пользуясь спросом в паре со швейцарским франком, американский доллар вчера пробил сопротивление в районе 1.0080 и протестировал уровень 1.0110. На данный момент быки упорно пытаются его пробить, что в случае успеха приведет к росту доллара в направлении 1.0168-1.0200; неспособность закрепиться выше 1.0100-1.0080 повлечет за собой снижение в район психологического уровня 1.0000.









Доллар/йену выкупают на откатах



Оказавшись под давлением японской йены, американский доллар вчера отступал от сопротивления в районе 114.19, но на снижении к 113.60 был выкуплен, и теперь он приближается к сопротивлению, что повышает шансы на его пробитие и рост в направлении 115-й фигуры; потеря 113.60 приведет к снижению в район 113-й.



Вчера медведями по евро сходу была пробита поддержка в районе 13-й фигуры в паре с американским долларом, вследствие чего он сначала снизился до уровня 1.1240, а после отката к сопротивлению в районе 1.1273 – до уровня 1.1215. Ближайшая поддержка расположена в пределах 12-й фигуры, ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.1000. Возвращение выше 13-й фигуры приведет к росту в направлении 1.1340/80.Британский фунт начал новую торговую неделю гэпом ниже пятничного закрытия в паре с американским долларом. После отката к 1.2945 его падение возобновилось, и, пробив поддержку вблизи 29-й фигуры, он снизился до уровня 1.2828. Отсюда была попытка быков вернуть контроль над ситуацией, и им удалось вернуть фунт/доллар до уровня 1.2935, но медведи использовали этот отскок для добавления коротких позиций, и пара снизилась до отметки 1.2835. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 1.2883. Следующей медведи могут протестировать 28-ю фигуру, а ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.2700-1.2665. Похождение 1.2900-1.2935 приведет к росту в направлении 1.3000.Пользуясь спросом в паре со швейцарским франком, американский доллар вчера пробил сопротивление в районе 1.0080 и протестировал уровень 1.0110. На данный момент быки упорно пытаются его пробить, что в случае успеха приведет к росту доллара в направлении 1.0168-1.0200; неспособность закрепиться выше 1.0100-1.0080 повлечет за собой снижение в район психологического уровня 1.0000.Оказавшись под давлением японской йены, американский доллар вчера отступал от сопротивления в районе 114.19, но на снижении к 113.60 был выкуплен, и теперь он приближается к сопротивлению, что повышает шансы на его пробитие и рост в направлении 115-й фигуры; потеря 113.60 приведет к снижению в район 113-й. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3961 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лис, 2018 12:16 Похоже, что Великобритания и ЕС договорились – фунт растет



Вчерашний торговый день обещал быть унылым и скучным, но новость о том, что Великобритания и ЕС согласовали предварительный текст соглашения по Брэкзиту, спровоцировало ралли британского фунта, которое «потянуло» за собой и евро. На ликвидации прибыли по коротким позициям фунт и евро выросли против доллара США до 1.3047 и 1.1319 соответственно. Это восстановление евро на фоне ситуации вокруг бюджета Италии вряд ли что-либо меняет, и вполне может быть использовано для продаж; быкам по фунту тоже следует быть предельно осторожными, поскольку есть вероятность того, что инвесторы найдут негативные моменты в соглашении Великобритании с ЕС, либо и далее будут расценивать сам Брэкзит как негативный фактор для фунта, поэтому и быкам по фунту не стоит забывать о мерах предосторожности. В целом, в случае «мягкого» Брэкзита и выхода сильной статистики по Великобритании Банк Англии продолжит ужесточение монетарной политики, и это позитивно отразится на динамике британской валюты.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

13:00 - Еврозона. Промышленное производство;

16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

16:30 - США. Индекс потребительских цен;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



На сильных данных по потребительской инфляции фунт может продолжить восстановление; на слабых может оказаться под давлением.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчерашний торговый день обещал быть унылым и скучным, но новость о том, что Великобритания и ЕС согласовали предварительный текст соглашения по Брэкзиту, спровоцировало ралли британского фунта, которое «потянуло» за собой и евро. На ликвидации прибыли по коротким позициям фунт и евро выросли против доллара США до 1.3047 и 1.1319 соответственно. Это восстановление евро на фоне ситуации вокруг бюджета Италии вряд ли что-либо меняет, и вполне может быть использовано для продаж; быкам по фунту тоже следует быть предельно осторожными, поскольку есть вероятность того, что инвесторы найдут негативные моменты в соглашении Великобритании с ЕС, либо и далее будут расценивать сам Брэкзит как негативный фактор для фунта, поэтому и быкам по фунту не стоит забывать о мерах предосторожности. В целом, в случае «мягкого» Брэкзита и выхода сильной статистики по Великобритании Банк Англии продолжит ужесточение монетарной политики, и это позитивно отразится на динамике британской валюты.На сегодня запланировано:13:00 - Еврозона. Промышленное производство;16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.На сильных данных по потребительской инфляции фунт может продолжить восстановление; на слабых может оказаться под давлением.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3961 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лис, 2018 14:48 Волновой обзор основных валютных пар - 14.11.2018



EUR/USD







Предполагается, что после достаточно стремительного движения в начале этой недели валютная пара начала построение коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, уже до конца текущей недели данная коррекция будет сформирована, а также импульс [iii] of 3 of (C) of [4] возобновит снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как показано на графике, вчерашнее движение начало построение стремительной коррекции, которая формируется в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены возобновится в направлении локального минимума. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В данный момент валютная пара продолжает развитие небольшой боковой коррекции в рамках волны [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что такое боковое движение практически сформировано. Таким образом, до конца текущей недели на рынке может быть обновлен локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







На графике видно, что на протяжении последнего времени на рынке продолжалось развитие восходящей волны (v) of [v] of 3 of (C). Похоже на то, что в ближайшие дни рост цены еще немного продлится в рамках движения (v) of [v] of 3 of (C). Более того, такой подъем на рынке может еще раз обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 14.11.2018EUR/USDПредполагается, что после достаточно стремительного движения в начале этой недели валютная пара начала построение коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, уже до конца текущей недели данная коррекция будет сформирована, а также импульс [iii] of 3 of (C) of [4] возобновит снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак показано на графике, вчерашнее движение начало построение стремительной коррекции, которая формируется в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены возобновится в направлении локального минимума. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYВ данный момент валютная пара продолжает развитие небольшой боковой коррекции в рамках волны [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что такое боковое движение практически сформировано. Таким образом, до конца текущей недели на рынке может быть обновлен локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFНа графике видно, что на протяжении последнего времени на рынке продолжалось развитие восходящей волны (v) of [v] of 3 of (C). Похоже на то, что в ближайшие дни рост цены еще немного продлится в рамках движения (v) of [v] of 3 of (C). Более того, такой подъем на рынке может еще раз обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3961 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лис, 2018 15:31 Евро/доллар восстанавливается после падения



Благодаря новостям по Брэкзиту евро вчера восстанавливался против американского доллара вслед за британским фунтом. Пробив сопротивление в районе 1.1272 и 13-й фигуры, он поднялся до уровня 1.1319, но его рост все еще сталкивается с интересом на продажу. Преодолев текущий максимум, евро/доллар продолжит восстановление в направлении 1.1360-1.1400; потеря 1.1272 приведет к снижению до 1.1657/40.









Фунт/доллар протестировал 1.3047



На позитивных новостях по Брэкзиту спекулянты вчера фиксировали прибыль по коротким позициям, на фоне чего он в паре с американским долларом пробил ряд сопротивлений и восстановился до сопротивления в районе 1.3047. На откатах его выкупают, но лишь пробитие сопротивления позволит говорить об улучшении перспектив пары. После этого она сможет продвинуться в направлении 1.3150-1.3200; потеря 1.2950-1.2900 будет тревожным для быков сигналом.









Доллар/франк снова ниже 1.0100



Пробив сопротивление в районе 1.0100/10 в паре со швейцарским франком, американский доллар подскочил до уровня 1.0127, где был продан, и теперь он снова оказался ниже 01-й фигуры. Медведи пытаются пробить поддержку в районе 1.0060, что приведет к снижению в направлении психологического уровня 1.0000. Выше него перспективы доллар/франка будут оставаться конструктивными; потеря этого уровня приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.









Доллар/йена консолидируется в диапазоне



Американский доллар в паре с японской йеной протестировал вчера сопротивление в районе 114.11, после чего снова отступил к поддержке в районе 113.77. Таким образом он находится в консолидационной фазе в рамках восходящего тренда, и его перспективы остаются конструктивными, но неспособность пробить сопротивление повлечет за собой снижение в направлении 113.40-113.00.



Благодаря новостям по Брэкзиту евро вчера восстанавливался против американского доллара вслед за британским фунтом. Пробив сопротивление в районе 1.1272 и 13-й фигуры, он поднялся до уровня 1.1319, но его рост все еще сталкивается с интересом на продажу. Преодолев текущий максимум, евро/доллар продолжит восстановление в направлении 1.1360-1.1400; потеря 1.1272 приведет к снижению до 1.1657/40.На позитивных новостях по Брэкзиту спекулянты вчера фиксировали прибыль по коротким позициям, на фоне чего он в паре с американским долларом пробил ряд сопротивлений и восстановился до сопротивления в районе 1.3047. На откатах его выкупают, но лишь пробитие сопротивления позволит говорить об улучшении перспектив пары. После этого она сможет продвинуться в направлении 1.3150-1.3200; потеря 1.2950-1.2900 будет тревожным для быков сигналом.Пробив сопротивление в районе 1.0100/10 в паре со швейцарским франком, американский доллар подскочил до уровня 1.0127, где был продан, и теперь он снова оказался ниже 01-й фигуры. Медведи пытаются пробить поддержку в районе 1.0060, что приведет к снижению в направлении психологического уровня 1.0000. Выше него перспективы доллар/франка будут оставаться конструктивными; потеря этого уровня приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.Американский доллар в паре с японской йеной протестировал вчера сопротивление в районе 114.11, после чего снова отступил к поддержке в районе 113.77. Таким образом он находится в консолидационной фазе в рамках восходящего тренда, и его перспективы остаются конструктивными, но неспособность пробить сопротивление повлечет за собой снижение в направлении 113.40-113.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3961 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 11:49 Фунт выкупают на новостях по Брэкзиту



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй смогла заручиться поддержкой кабинетом министров в отношении проекта сделки с ЕС по Брэкзиту, что спровоцировало покупки британского фунта, на фоне чего он вчера укреплялся против доллара США и евро. Сделка еще должна быть одобрена парламентом страны, поэтому инвесторы все еще проявляют осторожность в покупках фунта, рост которого против доллара пока ограничен уровнем. 1.3070. Вышедшие вчера данные по потребительской инфляции в Великобритании в целом можно назвать слабыми, но все внимание участников финансовых рынков приковано к событиям вокруг Брэкзита, поэтому существенного влияния на динамику фунта эти данные не оказали. Одобрение парламентом сделки будет способствовать дальнейшему росту фунта; в противном случае он может подвергнуться распродаже.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Розничные продажи;

12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Розничные продажи;

19:30 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС).



Данные по розничным продажам в Великобритании могут вызвать некоторый всплеск волатильности в парах с фунтом, но повлиять на его динамику они не смогут. Ждем новостей из Лондона.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй смогла заручиться поддержкой кабинетом министров в отношении проекта сделки с ЕС по Брэкзиту, что спровоцировало покупки британского фунта, на фоне чего он вчера укреплялся против доллара США и евро. Сделка еще должна быть одобрена парламентом страны, поэтому инвесторы все еще проявляют осторожность в покупках фунта, рост которого против доллара пока ограничен уровнем. 1.3070. Вышедшие вчера данные по потребительской инфляции в Великобритании в целом можно назвать слабыми, но все внимание участников финансовых рынков приковано к событиям вокруг Брэкзита, поэтому существенного влияния на динамику фунта эти данные не оказали. Одобрение парламентом сделки будет способствовать дальнейшему росту фунта; в противном случае он может подвергнуться распродаже.На сегодня запланировано:12:30 - Великобритания. Розничные продажи;12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;16:30 - США. Розничные продажи;19:30 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС).Данные по розничным продажам в Великобритании могут вызвать некоторый всплеск волатильности в парах с фунтом, но повлиять на его динамику они не смогут. Ждем новостей из Лондона.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3961 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 394395396397 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 153 , 154 , 155

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1547 210839

FOREX CLUB Чет 15 лис, 2018 09:11