Авторская аналитика от МОФТ

Фунт в центре внимания спекулянтов
Главным рыночным драйвером вчера были события вокруг утверждения властями Великобритании сделки с ЕС по Брэкзиту. Ряд министров правительства премьер-министра страны Терезы Мэй выразили свое несогласие с ее условиями, подав в отставку, и это спровоцировало очередную волну распродаж британского фунта, вследствие чего он рухнул против доллара США до уровня 1.2724. Многие аналитики выражают сомнение в том, что сделка будет утверждена британским парламентом, при этом продолжаются спекуляции на тему повторного референдума, на котором гражданам будет поставлен выбор: «жесткий» Брэкзит или сохранение членства в Евросоюзе. В то же время есть и сомнения в вероятности проведения такого референдума. Несмотря на всю эту неопределенность и политические риски, фунт сегодня пытается развить коррекционное восстановление, но без хороших новостей значительных успехов ему добиться не удастся.
На сегодня запланировано:
11:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство.
Сегодняшнее выступление Марио Драги и выход данных по потребительской инфляции в еврозоне может вызвать некоторый всплеск волатильности в парах с евро, но от этих событий никаких сюрпризов не ожидается, поэтому их влияние будет иметь ограниченный характер.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru