RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:02

Фунт в центре внимания спекулянтов

Главным рыночным драйвером вчера были события вокруг утверждения властями Великобритании сделки с ЕС по Брэкзиту. Ряд министров правительства премьер-министра страны Терезы Мэй выразили свое несогласие с ее условиями, подав в отставку, и это спровоцировало очередную волну распродаж британского фунта, вследствие чего он рухнул против доллара США до уровня 1.2724. Многие аналитики выражают сомнение в том, что сделка будет утверждена британским парламентом, при этом продолжаются спекуляции на тему повторного референдума, на котором гражданам будет поставлен выбор: «жесткий» Брэкзит или сохранение членства в Евросоюзе. В то же время есть и сомнения в вероятности проведения такого референдума. Несмотря на всю эту неопределенность и политические риски, фунт сегодня пытается развить коррекционное восстановление, но без хороших новостей значительных успехов ему добиться не удастся.

На сегодня запланировано:

11:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство.

Сегодняшнее выступление Марио Драги и выход данных по потребительской инфляции в еврозоне может вызвать некоторый всплеск волатильности в парах с евро, но от этих событий никаких сюрпризов не ожидается, поэтому их влияние будет иметь ограниченный характер.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:34

Волновой обзор основных валютных пар - 16.11.2018

EUR/USD

Зображення

Похоже на то, что на этой неделе валютная пара продолжила развитие небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время импульс [iii] of 3 of (C) of [4] завершит построение данной коррекции, а также возобновит дальнейшее падение цены. Рассмотрим ситуацию более подробно.

GBP/USD

Зображення

В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага (ii) of [v] of A of (Y) of [B], после которого на рынке началось развитие стремительного нисходящего импульса (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Таким образом, на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие длительной боковой коррекции в рамках волны [iii] of 5 of (3). Скорее всего, это коррекционное движение будет окончательно сформировано уже на следующей неделе. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки в направлении новых максимумов.

USD/CHF

Зображення

Как и ожидалось, в данный момент валютная пара продолжает развитие коррекционной волны 4 of (C). Вполне возможно, что построение этой коррекции продлится до конца следующей недели. Таким образом, после окончания волны 4 of (C) на рынке возобновится рост цены в рамках волны 5 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании коррекции 4 of (C).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:10

Евро/доллар штурмует 1.1346

Евро, благодаря росту против британского фунта, демонстрирует преимущественно позитивный настрой в паре с американским долларом. Выкупаемый на спадах ниже 13-й фигуры, он штурмует сопротивление в районе 1.1346, пробитие которого приведет к росту в район 14-й фигуры. В целом перспективы евро/доллара остаются негативными.

Зображення


Фунт/доллар рухнул

Отставки несогласных с условиями сделки по Брэкзиту чиновников в правительстве Терезы Мэй спровоцировали распродажи британского фунта, на фоне которых он рухнул против американского доллара до поддержки в районе 1.2729. Попытки восстановления ограничены сопротивлением в районе 1.2816/36, что свидетельствует о рисках тестирования и пробития поддержки. Прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 29-й фигуры.

Зображення


Доллар/франк торгуется в диапазоне

Американский доллар остается под давлением швейцарского франка, но поддержка в районе 1.0040 успешно сдерживает натиск медведей. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 1.0073. Выше психологического уровня 1.000 шансы на рост в район 01-й фигуры будут сохраняться высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.

Зображення


Доллар/йена под давлением

Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар вчера пробил поддержку в районе 113.35 и снизился до уровня 113.10, после тестирования которого он смог вернуться к отметке 113.70. На росте его продолжают продавать, но выше 113-й фигуры шансы на тестирование 114-й остаются высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 112.50-112.00.

Зображення
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:27

Тяжелая неделя для британского фунта - недельный обзор

Довольно слабые данные по потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне и в целом сильные по США не оказали существенного влияния на динамику британского фунта, евро и американского доллара. Внимание инвесторов по-прежнему было сфокусировано на переговорах Великобритании с Евросоюзом по условиям прекращения ее членства, и новости, сопровождавшие процесс, провоцировали то взлет, то падение фунта, а с ним и евро. Несмотря на отставку ряда министров правительства Терезы Мэй, фунт все же смог отыграть часть понесенных потерь, но его позиции остаются уязвимыми, и это восстановление может быть использовано для продаж.

Довольно проблемной для еврозоны и, следовательно, для евро, остается ситуация с бюджетом Италии, с которым категорически не согласны в ЕС. Заложенное в нем увеличение госрасходов не соответствует правилам Евросоюза, а отказ итальянского правительства внести соответствующие коррективы может повлечь за собой штрафные санкции, которые, в свою очередь, могут вызвать недовольство итальянцев и стать поводом для спекуляций на тему выхода Италии из ЕС.

Таким образом говорить об улучшении ситуации с евро после его восстановления под конец недели пока не приходится. Безусловно, есть вероятность того, что ЕС пойдет на определенные уступки Италии, и договорится с Великобританией, либо стороны решат продолжить сроки Брэкзита, и все это станет поводом для дальнейшей фиксации прибыли по коротким позициям в евро и фунте. Но пока поводов для чрезмерного оптимизма нет, и эти валюты будут оставаться в уязвимом положении, а доллар, пользуясь ситуацией и дифференциалом процентных ставок, снова может расти против них.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 19 ноября
12:00 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности в еврозоне;
13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB (ноябрь);
18:45 - США. Выступление члена FOMC Вильямса.

Вторник, 20 ноября
03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
13:35 - Великобритания. Ежегодное осеннее заявление по бюджету;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
21:00 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).

Среда, 21 ноября
03:00 - Еврозона. Решение Еврокомиссии по вопросу итальянского бюджета;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
18:00 - США. Продажи на вторичном рынке жилья.

Четверг, 22 ноября
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
США. День Благодарения;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.

Пятница, 23 ноября
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г) (третий квартал);
10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Розничные продажи;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 395396397398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 153, 154, 155
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1549 211078
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 09:31
FOREX CLUB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.