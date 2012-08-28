Авторская аналитика от МОФТ

Тяжелая неделя для британского фунта
- недельный обзор
Довольно слабые данные по потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне и в целом сильные по США не оказали существенного влияния на динамику британского фунта, евро и американского доллара. Внимание инвесторов по-прежнему было сфокусировано на переговорах Великобритании с Евросоюзом по условиям прекращения ее членства, и новости, сопровождавшие процесс, провоцировали то взлет, то падение фунта, а с ним и евро. Несмотря на отставку ряда министров правительства Терезы Мэй, фунт все же смог отыграть часть понесенных потерь, но его позиции остаются уязвимыми, и это восстановление может быть использовано для продаж.
Довольно проблемной для еврозоны и, следовательно, для евро, остается ситуация с бюджетом Италии, с которым категорически не согласны в ЕС. Заложенное в нем увеличение госрасходов не соответствует правилам Евросоюза, а отказ итальянского правительства внести соответствующие коррективы может повлечь за собой штрафные санкции, которые, в свою очередь, могут вызвать недовольство итальянцев и стать поводом для спекуляций на тему выхода Италии из ЕС.
Таким образом говорить об улучшении ситуации с евро после его восстановления под конец недели пока не приходится. Безусловно, есть вероятность того, что ЕС пойдет на определенные уступки Италии, и договорится с Великобританией, либо стороны решат продолжить сроки Брэкзита, и все это станет поводом для дальнейшей фиксации прибыли по коротким позициям в евро и фунте. Но пока поводов для чрезмерного оптимизма нет, и эти валюты будут оставаться в уязвимом положении, а доллар, пользуясь ситуацией и дифференциалом процентных ставок, снова может расти против них.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 19 ноября
12:00 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности в еврозоне;
13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB (ноябрь);
18:45 - США. Выступление члена FOMC Вильямса.
Вторник, 20 ноября03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
13:35 - Великобритания. Ежегодное осеннее заявление по бюджету;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
21:00 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).
Среда, 21 ноября
03:00 - Еврозона. Решение Еврокомиссии по вопросу итальянского бюджета;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
18:00 - США. Продажи на вторичном рынке жилья.
Четверг, 22 ноября
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;США. День Благодарения;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.
Пятница, 23 ноября
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г) (третий квартал);
10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Розничные продажи;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru