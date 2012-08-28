Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:02
Фунт в центре внимания спекулянтов
Главным рыночным драйвером вчера были события вокруг утверждения властями Великобритании сделки с ЕС по Брэкзиту. Ряд министров правительства премьер-министра страны Терезы Мэй выразили свое несогласие с ее условиями, подав в отставку, и это спровоцировало очередную волну распродаж британского фунта, вследствие чего он рухнул против доллара США до уровня 1.2724. Многие аналитики выражают сомнение в том, что сделка будет утверждена британским парламентом, при этом продолжаются спекуляции на тему повторного референдума, на котором гражданам будет поставлен выбор: «жесткий» Брэкзит или сохранение членства в Евросоюзе. В то же время есть и сомнения в вероятности проведения такого референдума. Несмотря на всю эту неопределенность и политические риски, фунт сегодня пытается развить коррекционное восстановление, но без хороших новостей значительных успехов ему добиться не удастся.
На сегодня запланировано:
11:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство.
Сегодняшнее выступление Марио Драги и выход данных по потребительской инфляции в еврозоне может вызвать некоторый всплеск волатильности в парах с евро, но от этих событий никаких сюрпризов не ожидается, поэтому их влияние будет иметь ограниченный характер.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:34
Волновой обзор основных валютных пар
- 16.11.2018
EUR/USD
Похоже на то, что на этой неделе валютная пара продолжила развитие небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время импульс [iii] of 3 of (C) of [4] завершит построение данной коррекции, а также возобновит дальнейшее падение цены. Рассмотрим ситуацию более подробно.
GBP/USD
В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага (ii) of [v] of A of (Y) of [B], после которого на рынке началось развитие стремительного нисходящего импульса (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Таким образом, на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие длительной боковой коррекции в рамках волны [iii] of 5 of (3). Скорее всего, это коррекционное движение будет окончательно сформировано уже на следующей неделе. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки в направлении новых максимумов.
USD/CHF
Как и ожидалось, в данный момент валютная пара продолжает развитие коррекционной волны 4 of (C). Вполне возможно, что построение этой коррекции продлится до конца следующей недели. Таким образом, после окончания волны 4 of (C) на рынке возобновится рост цены в рамках волны 5 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании коррекции 4 of (C).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:10
Евро/доллар штурмует 1.1346
Евро, благодаря росту против британского фунта, демонстрирует преимущественно позитивный настрой в паре с американским долларом. Выкупаемый на спадах ниже 13-й фигуры, он штурмует сопротивление в районе 1.1346, пробитие которого приведет к росту в район 14-й фигуры. В целом перспективы евро/доллара остаются негативными.Фунт/доллар рухнул
Отставки несогласных с условиями сделки по Брэкзиту чиновников в правительстве Терезы Мэй спровоцировали распродажи британского фунта, на фоне которых он рухнул против американского доллара до поддержки в районе 1.2729. Попытки восстановления ограничены сопротивлением в районе 1.2816/36, что свидетельствует о рисках тестирования и пробития поддержки. Прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 29-й фигуры.Доллар/франк торгуется в диапазоне
Американский доллар остается под давлением швейцарского франка, но поддержка в районе 1.0040 успешно сдерживает натиск медведей. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 1.0073. Выше психологического уровня 1.000 шансы на рост в район 01-й фигуры будут сохраняться высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.Доллар/йена под давлением
Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар вчера пробил поддержку в районе 113.35 и снизился до уровня 113.10, после тестирования которого он смог вернуться к отметке 113.70. На росте его продолжают продавать, но выше 113-й фигуры шансы на тестирование 114-й остаются высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 112.50-112.00.
С уважением, Антон Харитонов
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Антон Харитонов
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:27
Тяжелая неделя для британского фунта
- недельный обзор
Довольно слабые данные по потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне и в целом сильные по США не оказали существенного влияния на динамику британского фунта, евро и американского доллара. Внимание инвесторов по-прежнему было сфокусировано на переговорах Великобритании с Евросоюзом по условиям прекращения ее членства, и новости, сопровождавшие процесс, провоцировали то взлет, то падение фунта, а с ним и евро. Несмотря на отставку ряда министров правительства Терезы Мэй, фунт все же смог отыграть часть понесенных потерь, но его позиции остаются уязвимыми, и это восстановление может быть использовано для продаж.
Довольно проблемной для еврозоны и, следовательно, для евро, остается ситуация с бюджетом Италии, с которым категорически не согласны в ЕС. Заложенное в нем увеличение госрасходов не соответствует правилам Евросоюза, а отказ итальянского правительства внести соответствующие коррективы может повлечь за собой штрафные санкции, которые, в свою очередь, могут вызвать недовольство итальянцев и стать поводом для спекуляций на тему выхода Италии из ЕС.
Таким образом говорить об улучшении ситуации с евро после его восстановления под конец недели пока не приходится. Безусловно, есть вероятность того, что ЕС пойдет на определенные уступки Италии, и договорится с Великобританией, либо стороны решат продолжить сроки Брэкзита, и все это станет поводом для дальнейшей фиксации прибыли по коротким позициям в евро и фунте. Но пока поводов для чрезмерного оптимизма нет, и эти валюты будут оставаться в уязвимом положении, а доллар, пользуясь ситуацией и дифференциалом процентных ставок, снова может расти против них.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 19 ноября
12:00 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности в еврозоне;
13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB (ноябрь);
18:45 - США. Выступление члена FOMC Вильямса.
Вторник, 20 ноября03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
13:35 - Великобритания. Ежегодное осеннее заявление по бюджету;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
21:00 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).
Среда, 21 ноября
03:00 - Еврозона. Решение Еврокомиссии по вопросу итальянского бюджета;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
18:00 - США. Продажи на вторичном рынке жилья.
Четверг, 22 ноября
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;США. День Благодарения;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.
Пятница, 23 ноября
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г) (третий квартал);
10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Розничные продажи;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:09
Волновой обзор основных валютных пар
- 19.11.2018
EUR/USD
Предполагается, что последнее движение на прошлой неделе усложнило развитие волны 1 of (C) of [4], которая приобрела форму крупной начальной диагонали. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие коррекции 2 of (C) of [4]. Ожидается, что до конца недели возобновится падение цены в рамках импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (C) of [4].
GBP/USD
Как и ожидалось, после окончания стремительной коррекции (ii) of [v] of A of (Y) of [B] на прошлой неделе валютная пара начала построение нисходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит снижение цены и обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
На графике видно, что на прошлой неделе валютная пара таки сформировала волну of 5 of (3), а также начала построение коррекции [ii] of 5 of (3). Предполагается, что в ближайшее время цена будет еще немного снижена в рамках этой крупной коррекции. Рекомендуется рассматривать небольшие продажи.
USD/CHF
В соответствии с прогнозом, в последнее время на рынке продолжается развитие новой коррекции 4 of (C). Похоже на то, что данная коррекция еще далека от завершения и, таким образом, может продлить свое формирование до конца текущей недели. В таком случае, ожидается дальнейшее построение волны 4 of (C). Примерное движение цены показано на графике.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
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Антон Харитонов
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:41
Евро/доллар восстанавливался к концу недели
Активно распродаваемый за американский доллар, евро на прошлой неделе пробил поддержки в районе 1.1378 и 13-й фигуры, что привело к его падению до поддержки 1.1217. Здесь медведи начали фиксировать прибыль, на фоне чего евро восстановился до сопротивления в районе 1.1352, после нескольких попыток пробил его и поднялся до уровня 1.1419, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Возвращение выше пробитых ранее уровней 1.1300 и 1.1378 дает повод предполагать формирование основания, но на текущих уровнях все еще возможна активизация медведей. Пробитие пятничного максимума приведет к росту в район 15-й фигуры, а прохождение 1.1500/38 откроет путь к 16-й.Фунт/доллар активно распродавался
На очередной порции негатива по Брэкзиту британский фунт был продан за американский доллар на отскоке до уровня 1.3068, вследствие чего он пробил поддержку в районе 1.2845 и рухнул до уровня 1.2724. Отсюда был отскок до сопротивления в районе 1.2872, где сохраняется интерес на продажу. Выше 1.2724/30 шансы на возобновление роста будут сохраняться, и следующей фунт/доллар может протестировать 29-ю фигуру, но в отсутствие хороших новостей по Брэкзиту риски повторного тестирования и пробития 1.2730 будут преобладать.Доллар/франк завершил неделю снижением
Пробив 01-ю фигуру в паре со швейцарским франком, американский доллар смог продвинуться лишь до уровня 1.0127, после тестирования которого снова оказался ниже нее и вскоре, пробив поддержку в районе 1.0045, упал до уровня 0.9990. Потеря 1.0040/00 повышает риски пробития 0.9978 и снижения в направлении 99-й фигуры; вернувшись и закрепившись выше 1.0000, доллар/франк сохранит шансы на попытку пробить 01-ю фигуру.Доллар/йена растерял достижения недели
Оказавшись не в состоянии пробить сопротивление в районе 114.20 в паре с японской йеной, американский доллар снова оказался ниже 114-й фигуры и, на этот раз пробив поддержки в районе 113.60 и 113-й фигуры, снизился до уровня 112.65. С потерей 113-й фигуры риски снижения в район 112-й возросли; пробитие 113.00-113.40 может предоставить быкам возможность снова побороться за 114.00/20.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:06
Индексы падают – йена укрепляется
Вопреки традиционным моделям поведения, а именно росту в преддверии Черной пятницы, фондовые индексы вчера активно падали, на фоне чего американский доллар оставался под давлением японской йены, снизившись до уровня 112.42. Продолжил укрепление против доллара и евро, чему в немалой степени способствовал его рост в кроссе с британским фунтом. Снижение доллара на данном этапе все еще следует рассматривать как коррекционное, поскольку дифференциал процентных ставок остается веским доводом в пользу его покупок. В долгосрочной перспективе возможные последствия санкций и торговых войн, а также тройной дефицит США, могут негативно отразиться на динамике доллара.
На сегодня запланировано:
13:35 - Великобритания. Ежегодное осеннее заявление по бюджету;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
21:00 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).
Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать масштабные движения на валютном рынке.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
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Антон Харитонов
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