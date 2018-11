Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 395396397398 Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:02 Фунт в центре внимания спекулянтов



Главным рыночным драйвером вчера были события вокруг утверждения властями Великобритании сделки с ЕС по Брэкзиту. Ряд министров правительства премьер-министра страны Терезы Мэй выразили свое несогласие с ее условиями, подав в отставку, и это спровоцировало очередную волну распродаж британского фунта, вследствие чего он рухнул против доллара США до уровня 1.2724. Многие аналитики выражают сомнение в том, что сделка будет утверждена британским парламентом, при этом продолжаются спекуляции на тему повторного референдума, на котором гражданам будет поставлен выбор: «жесткий» Брэкзит или сохранение членства в Евросоюзе. В то же время есть и сомнения в вероятности проведения такого референдума. Несмотря на всю эту неопределенность и политические риски, фунт сегодня пытается развить коррекционное восстановление, но без хороших новостей значительных успехов ему добиться не удастся.



На сегодня запланировано:



11:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;

17:15 - США. Использование производственных мощностей;

17:15 - США. Промышленное производство.



Сегодняшнее выступление Марио Драги и выход данных по потребительской инфляции в еврозоне может вызвать некоторый всплеск волатильности в парах с евро, но от этих событий никаких сюрпризов не ожидается, поэтому их влияние будет иметь ограниченный характер.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Главным рыночным драйвером вчера были события вокруг утверждения властями Великобритании сделки с ЕС по Брэкзиту. Ряд министров правительства премьер-министра страны Терезы Мэй выразили свое несогласие с ее условиями, подав в отставку, и это спровоцировало очередную волну распродаж британского фунта, вследствие чего он рухнул против доллара США до уровня 1.2724. Многие аналитики выражают сомнение в том, что сделка будет утверждена британским парламентом, при этом продолжаются спекуляции на тему повторного референдума, на котором гражданам будет поставлен выбор: «жесткий» Брэкзит или сохранение членства в Евросоюзе. В то же время есть и сомнения в вероятности проведения такого референдума. Несмотря на всю эту неопределенность и политические риски, фунт сегодня пытается развить коррекционное восстановление, но без хороших новостей значительных успехов ему добиться не удастся.На сегодня запланировано:11:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;17:15 - США. Использование производственных мощностей;17:15 - США. Промышленное производство.Сегодняшнее выступление Марио Драги и выход данных по потребительской инфляции в еврозоне может вызвать некоторый всплеск волатильности в парах с евро, но от этих событий никаких сюрпризов не ожидается, поэтому их влияние будет иметь ограниченный характер.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3970 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:34 Волновой обзор основных валютных пар - 16.11.2018



EUR/USD







Похоже на то, что на этой неделе валютная пара продолжила развитие небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время импульс [iii] of 3 of (C) of [4] завершит построение данной коррекции, а также возобновит дальнейшее падение цены. Рассмотрим ситуацию более подробно.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага (ii) of [v] of A of (Y) of [B], после которого на рынке началось развитие стремительного нисходящего импульса (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Таким образом, на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие длительной боковой коррекции в рамках волны [iii] of 5 of (3). Скорее всего, это коррекционное движение будет окончательно сформировано уже на следующей неделе. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки в направлении новых максимумов.



USD/CHF







Как и ожидалось, в данный момент валютная пара продолжает развитие коррекционной волны 4 of (C). Вполне возможно, что построение этой коррекции продлится до конца следующей недели. Таким образом, после окончания волны 4 of (C) на рынке возобновится рост цены в рамках волны 5 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании коррекции 4 of (C).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 16.11.2018EUR/USDПохоже на то, что на этой неделе валютная пара продолжила развитие небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время импульс [iii] of 3 of (C) of [4] завершит построение данной коррекции, а также возобновит дальнейшее падение цены. Рассмотрим ситуацию более подробно.GBP/USDВ соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага (ii) of [v] of A of (Y) of [B], после которого на рынке началось развитие стремительного нисходящего импульса (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Таким образом, на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак показано на графике, валютная пара продолжает развитие длительной боковой коррекции в рамках волны [iii] of 5 of (3). Скорее всего, это коррекционное движение будет окончательно сформировано уже на следующей неделе. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки в направлении новых максимумов.USD/CHFКак и ожидалось, в данный момент валютная пара продолжает развитие коррекционной волны 4 of (C). Вполне возможно, что построение этой коррекции продлится до конца следующей недели. Таким образом, после окончания волны 4 of (C) на рынке возобновится рост цены в рамках волны 5 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании коррекции 4 of (C).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3970 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:10 Евро/доллар штурмует 1.1346



Евро, благодаря росту против британского фунта, демонстрирует преимущественно позитивный настрой в паре с американским долларом. Выкупаемый на спадах ниже 13-й фигуры, он штурмует сопротивление в районе 1.1346, пробитие которого приведет к росту в район 14-й фигуры. В целом перспективы евро/доллара остаются негативными.









Фунт/доллар рухнул



Отставки несогласных с условиями сделки по Брэкзиту чиновников в правительстве Терезы Мэй спровоцировали распродажи британского фунта, на фоне которых он рухнул против американского доллара до поддержки в районе 1.2729. Попытки восстановления ограничены сопротивлением в районе 1.2816/36, что свидетельствует о рисках тестирования и пробития поддержки. Прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 29-й фигуры.









Доллар/франк торгуется в диапазоне



Американский доллар остается под давлением швейцарского франка, но поддержка в районе 1.0040 успешно сдерживает натиск медведей. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 1.0073. Выше психологического уровня 1.000 шансы на рост в район 01-й фигуры будут сохраняться высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.









Доллар/йена под давлением



Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар вчера пробил поддержку в районе 113.35 и снизился до уровня 113.10, после тестирования которого он смог вернуться к отметке 113.70. На росте его продолжают продавать, но выше 113-й фигуры шансы на тестирование 114-й остаются высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 112.50-112.00.



Евро, благодаря росту против британского фунта, демонстрирует преимущественно позитивный настрой в паре с американским долларом. Выкупаемый на спадах ниже 13-й фигуры, он штурмует сопротивление в районе 1.1346, пробитие которого приведет к росту в район 14-й фигуры. В целом перспективы евро/доллара остаются негативными.Отставки несогласных с условиями сделки по Брэкзиту чиновников в правительстве Терезы Мэй спровоцировали распродажи британского фунта, на фоне которых он рухнул против американского доллара до поддержки в районе 1.2729. Попытки восстановления ограничены сопротивлением в районе 1.2816/36, что свидетельствует о рисках тестирования и пробития поддержки. Прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 29-й фигуры.Американский доллар остается под давлением швейцарского франка, но поддержка в районе 1.0040 успешно сдерживает натиск медведей. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 1.0073. Выше психологического уровня 1.000 шансы на рост в район 01-й фигуры будут сохраняться высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар вчера пробил поддержку в районе 113.35 и снизился до уровня 113.10, после тестирования которого он смог вернуться к отметке 113.70. На росте его продолжают продавать, но выше 113-й фигуры шансы на тестирование 114-й остаются высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 112.50-112.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3970 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 12:27 Тяжелая неделя для британского фунта - недельный обзор



Довольно слабые данные по потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне и в целом сильные по США не оказали существенного влияния на динамику британского фунта, евро и американского доллара. Внимание инвесторов по-прежнему было сфокусировано на переговорах Великобритании с Евросоюзом по условиям прекращения ее членства, и новости, сопровождавшие процесс, провоцировали то взлет, то падение фунта, а с ним и евро. Несмотря на отставку ряда министров правительства Терезы Мэй, фунт все же смог отыграть часть понесенных потерь, но его позиции остаются уязвимыми, и это восстановление может быть использовано для продаж.



Довольно проблемной для еврозоны и, следовательно, для евро, остается ситуация с бюджетом Италии, с которым категорически не согласны в ЕС. Заложенное в нем увеличение госрасходов не соответствует правилам Евросоюза, а отказ итальянского правительства внести соответствующие коррективы может повлечь за собой штрафные санкции, которые, в свою очередь, могут вызвать недовольство итальянцев и стать поводом для спекуляций на тему выхода Италии из ЕС.



Таким образом говорить об улучшении ситуации с евро после его восстановления под конец недели пока не приходится. Безусловно, есть вероятность того, что ЕС пойдет на определенные уступки Италии, и договорится с Великобританией, либо стороны решат продолжить сроки Брэкзита, и все это станет поводом для дальнейшей фиксации прибыли по коротким позициям в евро и фунте. Но пока поводов для чрезмерного оптимизма нет, и эти валюты будут оставаться в уязвимом положении, а доллар, пользуясь ситуацией и дифференциалом процентных ставок, снова может расти против них.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 19 ноября

12:00 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности в еврозоне;

13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;

18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB (ноябрь);

18:45 - США. Выступление члена FOMC Вильямса.



Вторник, 20 ноября

03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

13:35 - Великобритания. Ежегодное осеннее заявление по бюджету;

16:30 - США. Начатые строительства домов;

17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;

21:00 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).



Среда, 21 ноября

03:00 - Еврозона. Решение Еврокомиссии по вопросу итальянского бюджета;

07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;

11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;

12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;

16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;

18:00 - США. Продажи на вторичном рынке жилья.



Четверг, 22 ноября

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

США. День Благодарения;

15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.



Пятница, 23 ноября

10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г) (третий квартал);

10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;

11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

16:30 - Канада. Розничные продажи;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорДовольно слабые данные по потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне и в целом сильные по США не оказали существенного влияния на динамику британского фунта, евро и американского доллара. Внимание инвесторов по-прежнему было сфокусировано на переговорах Великобритании с Евросоюзом по условиям прекращения ее членства, и новости, сопровождавшие процесс, провоцировали то взлет, то падение фунта, а с ним и евро. Несмотря на отставку ряда министров правительства Терезы Мэй, фунт все же смог отыграть часть понесенных потерь, но его позиции остаются уязвимыми, и это восстановление может быть использовано для продаж.Довольно проблемной для еврозоны и, следовательно, для евро, остается ситуация с бюджетом Италии, с которым категорически не согласны в ЕС. Заложенное в нем увеличение госрасходов не соответствует правилам Евросоюза, а отказ итальянского правительства внести соответствующие коррективы может повлечь за собой штрафные санкции, которые, в свою очередь, могут вызвать недовольство итальянцев и стать поводом для спекуляций на тему выхода Италии из ЕС.Таким образом говорить об улучшении ситуации с евро после его восстановления под конец недели пока не приходится. Безусловно, есть вероятность того, что ЕС пойдет на определенные уступки Италии, и договорится с Великобританией, либо стороны решат продолжить сроки Брэкзита, и все это станет поводом для дальнейшей фиксации прибыли по коротким позициям в евро и фунте. Но пока поводов для чрезмерного оптимизма нет, и эти валюты будут оставаться в уязвимом положении, а доллар, пользуясь ситуацией и дифференциалом процентных ставок, снова может расти против них.На этой неделе запланировано:Понедельник, 19 ноября12:00 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности в еврозоне;13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB (ноябрь);18:45 - США. Выступление члена FOMC Вильямса.Вторник, 20 ноября13:35 - Великобритания. Ежегодное осеннее заявление по бюджету;16:30 - США. Начатые строительства домов;17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;21:00 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).Среда, 21 ноября03:00 - Еврозона. Решение Еврокомиссии по вопросу итальянского бюджета;07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;18:00 - США. Продажи на вторичном рынке жилья.Четверг, 22 ноября02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.Пятница, 23 ноября10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г) (третий квартал);10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;16:30 - Канада. Розничные продажи;17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3970 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 15:09 Волновой обзор основных валютных пар - 19.11.2018



EUR/USD







Предполагается, что последнее движение на прошлой неделе усложнило развитие волны 1 of (C) of [4], которая приобрела форму крупной начальной диагонали. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие коррекции 2 of (C) of [4]. Ожидается, что до конца недели возобновится падение цены в рамках импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (C) of [4].



GBP/USD







Как и ожидалось, после окончания стремительной коррекции (ii) of [v] of A of (Y) of [B] на прошлой неделе валютная пара начала построение нисходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит снижение цены и обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







На графике видно, что на прошлой неделе валютная пара таки сформировала волну of 5 of (3), а также начала построение коррекции [ii] of 5 of (3). Предполагается, что в ближайшее время цена будет еще немного снижена в рамках этой крупной коррекции. Рекомендуется рассматривать небольшие продажи.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, в последнее время на рынке продолжается развитие новой коррекции 4 of (C). Похоже на то, что данная коррекция еще далека от завершения и, таким образом, может продлить свое формирование до конца текущей недели. В таком случае, ожидается дальнейшее построение волны 4 of (C). Примерное движение цены показано на графике.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 19.11.2018EUR/USDПредполагается, что последнее движение на прошлой неделе усложнило развитие волны 1 of (C) of [4], которая приобрела форму крупной начальной диагонали. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие коррекции 2 of (C) of [4]. Ожидается, что до конца недели возобновится падение цены в рамках импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (C) of [4].GBP/USDКак и ожидалось, после окончания стремительной коррекции (ii) of [v] of A of (Y) of [B] на прошлой неделе валютная пара начала построение нисходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит снижение цены и обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYНа графике видно, что на прошлой неделе валютная пара таки сформировала волну С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3970 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 15:41 Евро/доллар восстанавливался к концу недели



Активно распродаваемый за американский доллар, евро на прошлой неделе пробил поддержки в районе 1.1378 и 13-й фигуры, что привело к его падению до поддержки 1.1217. Здесь медведи начали фиксировать прибыль, на фоне чего евро восстановился до сопротивления в районе 1.1352, после нескольких попыток пробил его и поднялся до уровня 1.1419, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Возвращение выше пробитых ранее уровней 1.1300 и 1.1378 дает повод предполагать формирование основания, но на текущих уровнях все еще возможна активизация медведей. Пробитие пятничного максимума приведет к росту в район 15-й фигуры, а прохождение 1.1500/38 откроет путь к 16-й.









Фунт/доллар активно распродавался



На очередной порции негатива по Брэкзиту британский фунт был продан за американский доллар на отскоке до уровня 1.3068, вследствие чего он пробил поддержку в районе 1.2845 и рухнул до уровня 1.2724. Отсюда был отскок до сопротивления в районе 1.2872, где сохраняется интерес на продажу. Выше 1.2724/30 шансы на возобновление роста будут сохраняться, и следующей фунт/доллар может протестировать 29-ю фигуру, но в отсутствие хороших новостей по Брэкзиту риски повторного тестирования и пробития 1.2730 будут преобладать.









Доллар/франк завершил неделю снижением



Пробив 01-ю фигуру в паре со швейцарским франком, американский доллар смог продвинуться лишь до уровня 1.0127, после тестирования которого снова оказался ниже нее и вскоре, пробив поддержку в районе 1.0045, упал до уровня 0.9990. Потеря 1.0040/00 повышает риски пробития 0.9978 и снижения в направлении 99-й фигуры; вернувшись и закрепившись выше 1.0000, доллар/франк сохранит шансы на попытку пробить 01-ю фигуру.









Доллар/йена растерял достижения недели



Оказавшись не в состоянии пробить сопротивление в районе 114.20 в паре с японской йеной, американский доллар снова оказался ниже 114-й фигуры и, на этот раз пробив поддержки в районе 113.60 и 113-й фигуры, снизился до уровня 112.65. С потерей 113-й фигуры риски снижения в район 112-й возросли; пробитие 113.00-113.40 может предоставить быкам возможность снова побороться за 114.00/20.



Активно распродаваемый за американский доллар, евро на прошлой неделе пробил поддержки в районе 1.1378 и 13-й фигуры, что привело к его падению до поддержки 1.1217. Здесь медведи начали фиксировать прибыль, на фоне чего евро восстановился до сопротивления в районе 1.1352, после нескольких попыток пробил его и поднялся до уровня 1.1419, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Возвращение выше пробитых ранее уровней 1.1300 и 1.1378 дает повод предполагать формирование основания, но на текущих уровнях все еще возможна активизация медведей. Пробитие пятничного максимума приведет к росту в район 15-й фигуры, а прохождение 1.1500/38 откроет путь к 16-й.На очередной порции негатива по Брэкзиту британский фунт был продан за американский доллар на отскоке до уровня 1.3068, вследствие чего он пробил поддержку в районе 1.2845 и рухнул до уровня 1.2724. Отсюда был отскок до сопротивления в районе 1.2872, где сохраняется интерес на продажу. Выше 1.2724/30 шансы на возобновление роста будут сохраняться, и следующей фунт/доллар может протестировать 29-ю фигуру, но в отсутствие хороших новостей по Брэкзиту риски повторного тестирования и пробития 1.2730 будут преобладать.Пробив 01-ю фигуру в паре со швейцарским франком, американский доллар смог продвинуться лишь до уровня 1.0127, после тестирования которого снова оказался ниже нее и вскоре, пробив поддержку в районе 1.0045, упал до уровня 0.9990. Потеря 1.0040/00 повышает риски пробития 0.9978 и снижения в направлении 99-й фигуры; вернувшись и закрепившись выше 1.0000, доллар/франк сохранит шансы на попытку пробить 01-ю фигуру.Оказавшись не в состоянии пробить сопротивление в районе 114.20 в паре с японской йеной, американский доллар снова оказался ниже 114-й фигуры и, на этот раз пробив поддержки в районе 113.60 и 113-й фигуры, снизился до уровня 112.65. С потерей 113-й фигуры риски снижения в район 112-й возросли; пробитие 113.00-113.40 может предоставить быкам возможность снова побороться за 114.00/20. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3970 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 14:06 Индексы падают – йена укрепляется



Вопреки традиционным моделям поведения, а именно росту в преддверии Черной пятницы, фондовые индексы вчера активно падали, на фоне чего американский доллар оставался под давлением японской йены, снизившись до уровня 112.42. Продолжил укрепление против доллара и евро, чему в немалой степени способствовал его рост в кроссе с британским фунтом. Снижение доллара на данном этапе все еще следует рассматривать как коррекционное, поскольку дифференциал процентных ставок остается веским доводом в пользу его покупок. В долгосрочной перспективе возможные последствия санкций и торговых войн, а также тройной дефицит США, могут негативно отразиться на динамике доллара.



На сегодня запланировано:



13:35 - Великобритания. Ежегодное осеннее заявление по бюджету;

16:30 - США. Начатые строительства домов;

17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;

21:00 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать масштабные движения на валютном рынке.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вопреки традиционным моделям поведения, а именно росту в преддверии Черной пятницы, фондовые индексы вчера активно падали, на фоне чего американский доллар оставался под давлением японской йены, снизившись до уровня 112.42. Продолжил укрепление против доллара и евро, чему в немалой степени способствовал его рост в кроссе с британским фунтом. Снижение доллара на данном этапе все еще следует рассматривать как коррекционное, поскольку дифференциал процентных ставок остается веским доводом в пользу его покупок. В долгосрочной перспективе возможные последствия санкций и торговых войн, а также тройной дефицит США, могут негативно отразиться на динамике доллара.На сегодня запланировано:13:35 - Великобритания. Ежегодное осеннее заявление по бюджету;16:30 - США. Начатые строительства домов;17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;21:00 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать масштабные движения на валютном рынке.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3970 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 395396397398 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: ShtormK і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 154 , 155 , 156

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1550 211157

FOREX CLUB Вів 20 лис, 2018 08:56