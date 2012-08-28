Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 396397398399 Додано: Сер 21 лис, 2018 14:01 Волновой обзор основных валютных пар - 21.11.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание стремительной коррекции 2 of (C) of [4], которая приобрела форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время на рынке ожидается дальнейшее развитие нисходящего импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Вполне возможно, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование нисходящего тренда и волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, после достаточно крупного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение коррекции [ii] of 5 of (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Скорее всего, валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшее время цена немного вырастет, после чего волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение. В таком случае, такое снижение на рынке продлится как минимум до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 21.11.2018EUR/USDВ соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание стремительной коррекции 2 of (C) of [4], которая приобрела форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время на рынке ожидается дальнейшее развитие нисходящего импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDВполне возможно, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование нисходящего тренда и волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак показано на графике, после достаточно крупного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение коррекции [ii] of 5 of (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFСкорее всего, валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшее время цена немного вырастет, после чего волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение. В таком случае, такое снижение на рынке продлится как минимум до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3975 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 14:53 Евро/доллар продан на росте



Вчерашняя попытка быков по евро пробить сопротивление в районе 1.1458 в паре с американским долларом не увенчалась успехом. Проданный от уровня 1.1471, он снизился в район 14-й фигуры, пробил ее и протестировал поддержку в районе 1.1360. Потеря 14-й фигуры повышает риски снижения в направлении 1.1320-1.3000; возвращение выше позволит быкам снова протестировать вышеуказанное сопротивление.









Фунт/доллар остается под давлением



В отсутствие сделки Великобритании с ЕС по Брэкзиту все попытки британского фунта развить восходящую динамику обречены на провал. После нескольких попыток пробить сопротивление в районе 1.2872 он, снова оказавшись под давлением, утратил поддержку в районе 1.2820-1.2800 и снизился до уровня 1.2775. Таким образом риски тестирования и пробития поддержки в районе 1.2729 по-прежнему преобладают; прохождение 1.2872 приведет к росту в направлении 1.2950-1.3000.









Доллар/франк выкуплен от 0.9910



Американский доллар был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9910, благодаря чему он смог восстановиться до отметки 0.9957. С потерей психологического уровня 1.0000 и поддержки в районе 0.9978 риски пробития 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9850-0.9800 возросли; возвращение выше 1.0000 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.









Доллар/йена откатился до 112.90



Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке в районе 112.32. Здесь активизировались быки, вернувшие его к сопротивлению в районе 112.90. Тем не менее, ниже 113-й фигуры доллар будет оставаться под давлением, и может снова протестировать вышеуказанную поддержку; прохождение 113.00 приведет к росту в направлении 113.40-113.80.



Вчерашняя попытка быков по евро пробить сопротивление в районе 1.1458 в паре с американским долларом не увенчалась успехом. Проданный от уровня 1.1471, он снизился в район 14-й фигуры, пробил ее и протестировал поддержку в районе 1.1360. Потеря 14-й фигуры повышает риски снижения в направлении 1.1320-1.3000; возвращение выше позволит быкам снова протестировать вышеуказанное сопротивление.В отсутствие сделки Великобритании с ЕС по Брэкзиту все попытки британского фунта развить восходящую динамику обречены на провал. После нескольких попыток пробить сопротивление в районе 1.2872 он, снова оказавшись под давлением, утратил поддержку в районе 1.2820-1.2800 и снизился до уровня 1.2775. Таким образом риски тестирования и пробития поддержки в районе 1.2729 по-прежнему преобладают; прохождение 1.2872 приведет к росту в направлении 1.2950-1.3000.Американский доллар был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9910, благодаря чему он смог восстановиться до отметки 0.9957. С потерей психологического уровня 1.0000 и поддержки в районе 0.9978 риски пробития 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9850-0.9800 возросли; возвращение выше 1.0000 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке в районе 112.32. Здесь активизировались быки, вернувшие его к сопротивлению в районе 112.90. Тем не менее, ниже 113-й фигуры доллар будет оставаться под давлением, и может снова протестировать вышеуказанную поддержку; прохождение 113.00 приведет к росту в направлении 113.40-113.80. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3975 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 396397398399 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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