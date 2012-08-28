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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:01

Волновой обзор основных валютных пар - 21.11.2018

EUR/USD

Зображення

В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание стремительной коррекции 2 of (C) of [4], которая приобрела форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время на рынке ожидается дальнейшее развитие нисходящего импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Вполне возможно, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование нисходящего тренда и волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Как показано на графике, после достаточно крупного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение коррекции [ii] of 5 of (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

Скорее всего, валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшее время цена немного вырастет, после чего волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение. В таком случае, такое снижение на рынке продлится как минимум до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:53

Евро/доллар продан на росте

Вчерашняя попытка быков по евро пробить сопротивление в районе 1.1458 в паре с американским долларом не увенчалась успехом. Проданный от уровня 1.1471, он снизился в район 14-й фигуры, пробил ее и протестировал поддержку в районе 1.1360. Потеря 14-й фигуры повышает риски снижения в направлении 1.1320-1.3000; возвращение выше позволит быкам снова протестировать вышеуказанное сопротивление.

Зображення


Фунт/доллар остается под давлением

В отсутствие сделки Великобритании с ЕС по Брэкзиту все попытки британского фунта развить восходящую динамику обречены на провал. После нескольких попыток пробить сопротивление в районе 1.2872 он, снова оказавшись под давлением, утратил поддержку в районе 1.2820-1.2800 и снизился до уровня 1.2775. Таким образом риски тестирования и пробития поддержки в районе 1.2729 по-прежнему преобладают; прохождение 1.2872 приведет к росту в направлении 1.2950-1.3000.

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Доллар/франк выкуплен от 0.9910

Американский доллар был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9910, благодаря чему он смог восстановиться до отметки 0.9957. С потерей психологического уровня 1.0000 и поддержки в районе 0.9978 риски пробития 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9850-0.9800 возросли; возвращение выше 1.0000 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.

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Доллар/йена откатился до 112.90

Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке в районе 112.32. Здесь активизировались быки, вернувшие его к сопротивлению в районе 112.90. Тем не менее, ниже 113-й фигуры доллар будет оставаться под давлением, и может снова протестировать вышеуказанную поддержку; прохождение 113.00 приведет к росту в направлении 113.40-113.80.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 396397398399
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