Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 21.11.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание стремительной коррекции 2 of (C) of [4], которая приобрела форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время на рынке ожидается дальнейшее развитие нисходящего импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Вполне возможно, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование нисходящего тренда и волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Как показано на графике, после достаточно крупного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение коррекции [ii] of 5 of (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Скорее всего, валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшее время цена немного вырастет, после чего волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение. В таком случае, такое снижение на рынке продлится как минимум до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи.
Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru