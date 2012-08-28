Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:01
Волновой обзор основных валютных пар
- 21.11.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание стремительной коррекции 2 of (C) of [4], которая приобрела форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время на рынке ожидается дальнейшее развитие нисходящего импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Вполне возможно, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование нисходящего тренда и волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Как показано на графике, после достаточно крупного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение коррекции [ii] of 5 of (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Скорее всего, валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшее время цена немного вырастет, после чего волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение. В таком случае, такое снижение на рынке продлится как минимум до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:53
Евро/доллар продан на росте
Вчерашняя попытка быков по евро пробить сопротивление в районе 1.1458 в паре с американским долларом не увенчалась успехом. Проданный от уровня 1.1471, он снизился в район 14-й фигуры, пробил ее и протестировал поддержку в районе 1.1360. Потеря 14-й фигуры повышает риски снижения в направлении 1.1320-1.3000; возвращение выше позволит быкам снова протестировать вышеуказанное сопротивление.Фунт/доллар остается под давлением
В отсутствие сделки Великобритании с ЕС по Брэкзиту все попытки британского фунта развить восходящую динамику обречены на провал. После нескольких попыток пробить сопротивление в районе 1.2872 он, снова оказавшись под давлением, утратил поддержку в районе 1.2820-1.2800 и снизился до уровня 1.2775. Таким образом риски тестирования и пробития поддержки в районе 1.2729 по-прежнему преобладают; прохождение 1.2872 приведет к росту в направлении 1.2950-1.3000.Доллар/франк выкуплен от 0.9910
Американский доллар был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9910, благодаря чему он смог восстановиться до отметки 0.9957. С потерей психологического уровня 1.0000 и поддержки в районе 0.9978 риски пробития 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9850-0.9800 возросли; возвращение выше 1.0000 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.Доллар/йена откатился до 112.90
Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке в районе 112.32. Здесь активизировались быки, вернувшие его к сопротивлению в районе 112.90. Тем не менее, ниже 113-й фигуры доллар будет оставаться под давлением, и может снова протестировать вышеуказанную поддержку; прохождение 113.00 приведет к росту в направлении 113.40-113.80.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:26
Валютный рынок игнорирует обвалы на крипторынке, фондовых площадках и рынке нефти
Вчерашний торговый день был ожидаемо вялым и скучным. Евро остается под давлением на фоне ситуации вокруг итальянского бюджета, где правительство страны продолжает настаивать на своем варианте, а ЕС может ввести соответствующие санкции; преимущественно с негативным настроем торгуется и британский фунт, поскольку с каждым днем тают шансы на «мягкий» Брэкзит. Несмотря на предстоящую Черную пятницу, во время которой у магазинов существенно растут объемы продаж, и это традиционно стимулирует рост на фондовых площадках, индексы продолжают испытывать на себе давление продавцов, чему, помимо других факторов, способствует падение цен на нефть, и йена, хоть пока и безуспешно, но пытается возобновить рост. В ожидании очередного повышения ФРС США процентной ставки на декабрьском заседании FOMC ее попытки будут иметь ограниченный характер.
На сегодня запланировано:США. День Благодарения;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.
В США сегодня праздную День Благодарения, поэтому можно смело отвлечься от мониторов и заняться чем-либо более увлекательным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3978
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Чет 22 лис, 2018 14:40
Волновой обзор основных валютных пар
- 22.11.2018
EUR/USD
Как показано на графике, на этой неделе валютная пара завершила построение крупного зигзага 2 of (C) of [4], после чего началось построение нового импульса 3 of (C) of [4]. Ожидается, что до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее снижение цены в рамках волны 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Как и ожидалось, после окончания небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B] на рынке продолжилось развитие нисходящего движения. Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс возобновит дальнейшее снижение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции [ii] of 5 of (3), а также начало развития восходящего движения [iii] of 5 of (3). В таком случае, в дальнейшем на рынке ожидается стремительный рост цены и обновление локального максимума на уровне волны of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
По данной валютной паре продолжается развитие крупой коррекционной волны 4 of (C). На графике видно, что эта коррекция еще далека от завершения. В таком случае, ожидается дальнейшее нисходящее развитие этой волны. Рекомендуется рассматривать продажи в рамках коррекции 4 of (C).
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3978
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:20
Евро/доллар пытается возобновить рост
В условиях довольно низкой рыночной активности евро вчера попытался возобновить рост против американского доллара. Найдя поддержку в районе 1.1380, он поднялся до уровня 1.1423, где был продан, и вскоре снова оказался ниже 14-й фигуры. Таким образом риски снижения в направлении 1.1320-1.1300 сохраняются; прохождение 1.1423 приведет к росту в направлении 1.1460.Риски снижения фунт/доллара сохраняются
После снижения против американского доллара к поддержке в районе 1.2768 британский фунт торгуется между этим уровнем и сопротивлением в районе 1.2815. Давление на него сохраняется, и медведи могут протестировать поддержку 1.2730-1.2700; прохождение 1.2880-1.2900 может сигнализировать о возобновлении восходящей динамики.Доллар/франк зажат в узком диапазоне
В паре со швейцарским франком американский доллар оказался зажатым в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 0.9930 и сопротивлением 0.9955. Неспособность пробить сопротивление повлечет за собой потерю 99-й фигуры и снижение в направлении 0.9850-0.9800; прохождение сопротивления обеспечит рост в район психологического уровня 1.0000.Доллар/йена пытается пробить 113.10
Американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной. Выкупаемый от уровня 112.86, он пытается пробить сопротивление в районе 113.10/20, но достичь какого-либо прогресса ему пока не удается. На данный момент его перспективы все еще выглядят конструктивными, но неспособность пробить сопротивление повысит риски тестирования и пробития поддержки в районе 112-й фигуры. Прохождение сопротивления обеспечит рост доллар/йены в направлении 114-й фигуры.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3978
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