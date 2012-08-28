Авторская аналитика от МОФТ

Фунт по-прежнему уязвим без сделки Великобритании с ЕС
- недельный обзор
В преддверии празднования в США Дня Благодарения и в отсутствие в макроэкономическом календаре важных событий участники валютного рынка не проявляли на прошлой неделе повышенной активности. Несмотря на сохраняющуюся весьма низкой волатильность, без резких движений все же не обошлось, и речь здесь идет о британском фунте, который уже по сложившейся традиции и в зависимости от поступающих новостей по Брэкзиту может то стремительно расти, то стремительно падать.
Таким образом он, оставаясь под давлением продавцов, поначалу торговался в довольно узком диапазоне в паре с долларом США, но на новости о подготовке чернового варианта соглашения Евросоюза с Великобританией по Брэкзиту его выкупили, что спровоцировало рост по всему спектру рынка и, конечно же, против доллара. Вскоре инвесторы, засомневавшись в том, что сделка будет одобрена британским парламентом, начали избавляться от лонгов по фунту, и он под конец недели вернулся к уровням, предшествовавшим росту.
Евро, в свою очередь, не смог закрепить достижения предыдущей недели. На фоне дифференциала процентных ставок, политических рисков в Италии и слабой статистики по Германии он постепенно терял завоеванные у доллара позиции, завершив неделю вблизи уровня 1.1330. И если у фунта есть шанс на рост в случае полного одобрения сторонами соглашения по Брэкзиту, то евро вряд ли сможет развить восходящую динамику вслед за ним, если ЕС не пойдет на уступки итальянскому правительству по проекту бюджета. Следовательно, в отсутствие хороших новостей ни быки по фунту, ни быки по евро не смогут переломить сложившуюся тенденцию.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 26 ноября17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
21:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.
Вторник, 27 ноября
01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Индекс цен на жилье.
Среда, 28 ноября
12:00 - Великобритания. Результаты стресс-теста банков;
15:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);
16:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);16:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (третий квартал);20:00 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.
Четверг, 29 ноября
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
04:30 - Япония. Выступление представителя Банка Японии Масаи;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
13:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
14:30 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Расходы на личное потребление;
16:30 - США. Личные доходы;
16:30 - Канада. Платежный баланс (третий квартал);
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Пятница, 30 ноября
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания (г/г) (ноябрь);
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS (ноябрь);
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
10:00 - Германия. Розничные продажи;13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв) (третий квартал);
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru