Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Сер 21 лис, 2018 14:01 Волновой обзор основных валютных пар - 21.11.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание стремительной коррекции 2 of (C) of [4], которая приобрела форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время на рынке ожидается дальнейшее развитие нисходящего импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Вполне возможно, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование нисходящего тренда и волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, после достаточно крупного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение коррекции [ii] of 5 of (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Скорее всего, валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшее время цена немного вырастет, после чего волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение. В таком случае, такое снижение на рынке продлится как минимум до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 21 лис, 2018 14:53 Евро/доллар продан на росте



Вчерашняя попытка быков по евро пробить сопротивление в районе 1.1458 в паре с американским долларом не увенчалась успехом. Проданный от уровня 1.1471, он снизился в район 14-й фигуры, пробил ее и протестировал поддержку в районе 1.1360. Потеря 14-й фигуры повышает риски снижения в направлении 1.1320-1.3000; возвращение выше позволит быкам снова протестировать вышеуказанное сопротивление.









Фунт/доллар остается под давлением



В отсутствие сделки Великобритании с ЕС по Брэкзиту все попытки британского фунта развить восходящую динамику обречены на провал. После нескольких попыток пробить сопротивление в районе 1.2872 он, снова оказавшись под давлением, утратил поддержку в районе 1.2820-1.2800 и снизился до уровня 1.2775. Таким образом риски тестирования и пробития поддержки в районе 1.2729 по-прежнему преобладают; прохождение 1.2872 приведет к росту в направлении 1.2950-1.3000.









Доллар/франк выкуплен от 0.9910



Американский доллар был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9910, благодаря чему он смог восстановиться до отметки 0.9957. С потерей психологического уровня 1.0000 и поддержки в районе 0.9978 риски пробития 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9850-0.9800 возросли; возвращение выше 1.0000 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.









Доллар/йена откатился до 112.90



Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке в районе 112.32. Здесь активизировались быки, вернувшие его к сопротивлению в районе 112.90. Тем не менее, ниже 113-й фигуры доллар будет оставаться под давлением, и может снова протестировать вышеуказанную поддержку; прохождение 113.00 приведет к росту в направлении 113.40-113.80.



Додано: Чет 22 лис, 2018 13:26 Валютный рынок игнорирует обвалы на крипторынке, фондовых площадках и рынке нефти



Вчерашний торговый день был ожидаемо вялым и скучным. Евро остается под давлением на фоне ситуации вокруг итальянского бюджета, где правительство страны продолжает настаивать на своем варианте, а ЕС может ввести соответствующие санкции; преимущественно с негативным настроем торгуется и британский фунт, поскольку с каждым днем тают шансы на «мягкий» Брэкзит. Несмотря на предстоящую Черную пятницу, во время которой у магазинов существенно растут объемы продаж, и это традиционно стимулирует рост на фондовых площадках, индексы продолжают испытывать на себе давление продавцов, чему, помимо других факторов, способствует падение цен на нефть, и йена, хоть пока и безуспешно, но пытается возобновить рост. В ожидании очередного повышения ФРС США процентной ставки на декабрьском заседании FOMC ее попытки будут иметь ограниченный характер.



На сегодня запланировано:



США. День Благодарения;

15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.



В США сегодня праздную День Благодарения, поэтому можно смело отвлечься от мониторов и заняться чем-либо более увлекательным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 22 лис, 2018 14:40 Волновой обзор основных валютных пар - 22.11.2018



EUR/USD







Как показано на графике, на этой неделе валютная пара завершила построение крупного зигзага 2 of (C) of [4], после чего началось построение нового импульса 3 of (C) of [4]. Ожидается, что до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее снижение цены в рамках волны 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, после окончания небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B] на рынке продолжилось развитие нисходящего движения. Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс возобновит дальнейшее снижение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции [ii] of 5 of (3), а также начало развития восходящего движения [iii] of 5 of (3). В таком случае, в дальнейшем на рынке ожидается стремительный рост цены и обновление локального максимума на уровне волны of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается развитие крупой коррекционной волны 4 of (C). На графике видно, что эта коррекция еще далека от завершения. В таком случае, ожидается дальнейшее нисходящее развитие этой волны. Рекомендуется рассматривать продажи в рамках коррекции 4 of (C).



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 22 лис, 2018 15:20 Евро/доллар пытается возобновить рост



В условиях довольно низкой рыночной активности евро вчера попытался возобновить рост против американского доллара. Найдя поддержку в районе 1.1380, он поднялся до уровня 1.1423, где был продан, и вскоре снова оказался ниже 14-й фигуры. Таким образом риски снижения в направлении 1.1320-1.1300 сохраняются; прохождение 1.1423 приведет к росту в направлении 1.1460.









Риски снижения фунт/доллара сохраняются



После снижения против американского доллара к поддержке в районе 1.2768 британский фунт торгуется между этим уровнем и сопротивлением в районе 1.2815. Давление на него сохраняется, и медведи могут протестировать поддержку 1.2730-1.2700; прохождение 1.2880-1.2900 может сигнализировать о возобновлении восходящей динамики.









Доллар/франк зажат в узком диапазоне



В паре со швейцарским франком американский доллар оказался зажатым в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 0.9930 и сопротивлением 0.9955. Неспособность пробить сопротивление повлечет за собой потерю 99-й фигуры и снижение в направлении 0.9850-0.9800; прохождение сопротивления обеспечит рост в район психологического уровня 1.0000.









Доллар/йена пытается пробить 113.10



Американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной. Выкупаемый от уровня 112.86, он пытается пробить сопротивление в районе 113.10/20, но достичь какого-либо прогресса ему пока не удается. На данный момент его перспективы все еще выглядят конструктивными, но неспособность пробить сопротивление повысит риски тестирования и пробития поддержки в районе 112-й фигуры. Прохождение сопротивления обеспечит рост доллар/йены в направлении 114-й фигуры.



Додано: Пон 26 лис, 2018 13:32 Фунт по-прежнему уязвим без сделки Великобритании с ЕС - недельный обзор



В преддверии празднования в США Дня Благодарения и в отсутствие в макроэкономическом календаре важных событий участники валютного рынка не проявляли на прошлой неделе повышенной активности. Несмотря на сохраняющуюся весьма низкой волатильность, без резких движений все же не обошлось, и речь здесь идет о британском фунте, который уже по сложившейся традиции и в зависимости от поступающих новостей по Брэкзиту может то стремительно расти, то стремительно падать.



Таким образом он, оставаясь под давлением продавцов, поначалу торговался в довольно узком диапазоне в паре с долларом США, но на новости о подготовке чернового варианта соглашения Евросоюза с Великобританией по Брэкзиту его выкупили, что спровоцировало рост по всему спектру рынка и, конечно же, против доллара. Вскоре инвесторы, засомневавшись в том, что сделка будет одобрена британским парламентом, начали избавляться от лонгов по фунту, и он под конец недели вернулся к уровням, предшествовавшим росту.



Евро, в свою очередь, не смог закрепить достижения предыдущей недели. На фоне дифференциала процентных ставок, политических рисков в Италии и слабой статистики по Германии он постепенно терял завоеванные у доллара позиции, завершив неделю вблизи уровня 1.1330. И если у фунта есть шанс на рост в случае полного одобрения сторонами соглашения по Брэкзиту, то евро вряд ли сможет развить восходящую динамику вслед за ним, если ЕС не пойдет на уступки итальянскому правительству по проекту бюджета. Следовательно, в отсутствие хороших новостей ни быки по фунту, ни быки по евро не смогут переломить сложившуюся тенденцию.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 26 ноября

17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

21:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.



Вторник, 27 ноября

01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;

01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - США. Индекс цен на жилье.



Среда, 28 ноября

12:00 - Великобритания. Результаты стресс-теста банков;

15:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;

16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);

16:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);

16:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);

16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (третий квартал);

20:00 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.



Четверг, 29 ноября

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Розничные продажи;

03:00 - Австралия. Продажи новых домов;

04:30 - Япония. Выступление представителя Банка Японии Масаи;

11:55 - Германия. Изменение числа безработных;

11:55 - Германия. Уровень безработицы;

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;

13:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;

14:30 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности;

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Расходы на личное потребление;

16:30 - США. Личные доходы;

16:30 - Канада. Платежный баланс (третий квартал);

18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;

22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.



Пятница, 30 ноября

00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;

02:30 - Япония. Уровень безработицы;

02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания (г/г) (ноябрь);

04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS (ноябрь);

04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;

10:00 - Германия. Розничные продажи;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв) (третий квартал);

17:45 - США. Индекс PMI Чикаго.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16 Волновой обзор основных валютных пар - 26.11.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара действительно завершила построение коррекции 2 of (C) of [4], которая приобрела форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены продлится в рамках нового нисходящего импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Похоже на то, что в последнее время на рынке происходит формирование боковой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Скорее всего, данная коррекция практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее нисходящее развитие волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупной коррекции [ii] of 5 of (3). В таком случае, в данный момент на рынке начинается формирование восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что до конца недели будет обновлен локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, на прошедшей неделе валютная пара все еще не завершила построение крупной коррекции 4 of (C). Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится снижение цены. В таком случае, до конца текущей недели эта коррекция может быть окончательно сформирована. Примерное движение цены представлено на графике.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 26 лис, 2018 15:25 Евро/доллар остается под контролем медведей



На прошлой неделе евро завершил восстановление против американского доллара. Сначала он был продан на росте до уровня 1.1471, затем на откате к сопротивлению в районе 1.1420, и в результате продолжающегося снижения он завершил неделю вблизи отметки 1.1328. Таким образом быкам так и не удалось взять ситуацию под свой контроль, и евро/доллар рискует пробить поддержку 1.1328/00 и снизиться в район 13-й фигуры. Для улучшения перспектив паре необходимо преодолеть сопротивление в районе 1.1471-1.1500.









Нервозность в фунт/долларе сохраняется



Новости по Брэкзиту продолжают влиять на динамику британского фунта. После отставок ряда министров правительства Терезы Мэй он упал против американского доллара до поддержки в районе 1.1729, а попытки роста в начале прошлой недели были ограничены сопротивлением в районе 1.2872. Оказавшись вскоре снова ниже 28-й фигуры, он мог протестировать вышеуказанную поддержку, но ему на помощь пришли позитивные новости, спровоцировавшие рост до уровня 1.2927. Впрочем, любой позитив, не подкрепленный подписанным договором между Великобританией и ЕС, не в состоянии оказать продолжительное влияние на фунт, который завершил неделю возвращением в район 28-й фигуры. В ближайшее время новостной фон продолжит влиять на его динамику, которая напрямую будет зависеть от способности сторон прийти к компромиссу в ряде спорных вопросов.









Доллар/франк остается выше 0.9900



Падение евро против швейцарского франка способствовало укреплению последнего в паре с американским долларом. Таким образом доллар/франк на прошлой неделе оставался под давлением, на фоне которого была протестирована поддержка в районе 0.9920/09. Откаты были ограничены сопротивлением в районе 0.9955, но под конец недели быкам удалось его сломить, и пара завершила неделю вблизи уровня 0.9980. Выше 99-й фигуры шансы на тестирование и прохождение психологического уровня 1.0000 будут сохраняться; ее потеря приведет к снижению в направлении 0.9873-0.9850.









Перспективы доллар/йены все еще выглядят конструктивными



За японскую йену американский доллар был выкуплен от поддержки в районе 112.32, после тестирования которой он поднялся до уровня 113.20. На откате к 112.66 его снова выкупили, но недельное закрытие состоялось ниже 113-й фигуры. Перспективы доллар/йены все еще выглядят конструктивными; неспособность пробить 113-ю фигуру повысит риски тестирования и пробития 112-й.



