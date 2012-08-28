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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:16

Евро/доллар рискует продолжить снижение

Евро в паре с американским долларом начал новую торговую неделю на позитивной ноте. Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.1328, он поднялся до уровня 1.1382, после тестирования которого, снова оказавшись под давлением, вернулся к вышеуказанной поддержке, что повышает риски ее пробития и снижения в район 13-й фигуры. Уверенное пробитие этого уровня откроет путь в направлении 12-й фигуры. Прохождение 1.1381-1.1400 обеспечит рост в направлении 1.1467-1.1500.

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Фунт/доллар продолжают продавать на росте

Британский фунт все же попытался развить восходящую динамику в паре с американским долларом, но на росте до уровня 1.2862 был продан, что вернуло его в район 28-й фигуры. Потеря этой поддержки обернется для фунта падением в направлении 1.2767-1.2930; на позитивных новостях по Брэкзиту возможно прохождение сопротивления 1.2862 и 29-й фигуры и рост в направлении психологического уровня 1.3000.

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Доллар/франк пользуется умеренным спросом

Американский доллар вчера был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9954, что позволило ему протестировать сопротивление в районе 0.9992, но офера, размещенные выше, так и не пустили его к психологическому уровню 1.0000. На спадах доллар выкупают, и быки могут пробить этот уровень и протестировать сопротивление в районе 1.0025-1.0050; потеря 0.9956 приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.

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Доллар/йена продвигается выше

Несмотря на очень низку волатильность, сопровождавшую торги в понедельник, американский доллар смог пробить сопротивление в районе 113.32 в паре с японской йеной и поднялся до уровня 113.60. Его прохождение обеспечит рост доллар/йены в район 114-й фигуры; потеря 113.20-113.00 приведет к снижению в направлении 112-й фигуры.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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