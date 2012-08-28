Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:16
Евро/доллар рискует продолжить снижение
Евро в паре с американским долларом начал новую торговую неделю на позитивной ноте. Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.1328, он поднялся до уровня 1.1382, после тестирования которого, снова оказавшись под давлением, вернулся к вышеуказанной поддержке, что повышает риски ее пробития и снижения в район 13-й фигуры. Уверенное пробитие этого уровня откроет путь в направлении 12-й фигуры. Прохождение 1.1381-1.1400 обеспечит рост в направлении 1.1467-1.1500. Фунт/доллар продолжают продавать на росте
Британский фунт все же попытался развить восходящую динамику в паре с американским долларом, но на росте до уровня 1.2862 был продан, что вернуло его в район 28-й фигуры. Потеря этой поддержки обернется для фунта падением в направлении 1.2767-1.2930; на позитивных новостях по Брэкзиту возможно прохождение сопротивления 1.2862 и 29-й фигуры и рост в направлении психологического уровня 1.3000.Доллар/франк пользуется умеренным спросом
Американский доллар вчера был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9954, что позволило ему протестировать сопротивление в районе 0.9992, но офера, размещенные выше, так и не пустили его к психологическому уровню 1.0000. На спадах доллар выкупают, и быки могут пробить этот уровень и протестировать сопротивление в районе 1.0025-1.0050; потеря 0.9956 приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.Доллар/йена продвигается выше
Несмотря на очень низку волатильность, сопровождавшую торги в понедельник, американский доллар смог пробить сопротивление в районе 113.32 в паре с японской йеной и поднялся до уровня 113.60. Его прохождение обеспечит рост доллар/йены в район 114-й фигуры; потеря 113.20-113.00 приведет к снижению в направлении 112-й фигуры.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:38
Евро и фунт снова снижаются
Позитивный эффект от новости о том, что правительство Италии готово к уступкам в некоторых вопросах проекта бюджета, ставшего причиной конфликтной ситуации с Брюсселем, был непродолжительным. Новость о намерении президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на автомобили сразу после встречи G20 стала поводом для покупок доллара практически по всему спектру рынка, от чего пострадал, конечно же, и евро. Из-за возобновившихся продаж он оказался ниже 13-й фигуры в паре с долларом, и рискует продолжить снижение в направлении 12-й. В отсутствие позитивных новостей по Брэкзиту остается в уязвимом положении и британский фунт, снизившийся против доллара до 1.2730, и на данный момент возобновление его роста выглядит маловероятным.
На сегодня запланировано:
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Индекс цен на жилье.
Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; доллар США может продолжить пользоваться спросом, при этом масштабных движений в отсутствие свежих драйверов ожидать не стоит.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- З нами з: 19.09.12
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:22
Волновой обзор основных валютных пар
- 28.11.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего движения 3 of (C) of [4], которое только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейшее снижение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Как показано на графике, после достаточно длительной боковой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B] валютная пара таки завершила ее построение. Скорее всего, в ближайшие торговые дни продлится дальнейшее снижение цены. Таким образом, ожидается нисходящее развитие волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
По данной валютной паре продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (3), которая формирует такой тренд с начала текущей недели. Ожидается, что на этом рост цены не будет завершен и, таким образом, волна [iii] of 5 of (3) обновит локальный максимум уже до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Похоже на то, что в данный момент на рынке все еще продолжается построение длительной коррекции в рамках крупной волны 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение, а также будет окончательно сформирована. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3987
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:56
Евро/доллар снова снижается
Вчера евро продавали за американский доллар, вследствие чего он пробил поддержку в районе 1.1327-1.1300 и снизился до уровня 1.1278, после тестирования которого откатился в район 13-й фигуры. Пробитие 13-й фигуры предполагает падение в район 12-й фигуры; возвращение выше 1.1300/27 будет означать ложный пробой и рост к 14-й фигуре.Фунт/доллар протестировал 1.2729
Подвергшись свежей волне распродаж, британский фунт вчера пробил поддержку в районе 28-й фигуры и рухнул до поддержки в районе 1.2729. Пробитие этой поддержки повысит риски потери 1.2700-1.2668 и снижения в направлении 25-й фигуры; возвращение выше 28-й фигуры приведет к росту в район 29-й фигуры.Доллар/франк не в состоянии пробить 1.0000
Американский доллар пользовался вчера спросом в паре со швейцарским франком, но пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 ему не удалось. Поддержка сейчас проходит в районе уровня 0.9978. Неспособность пробить 1.0000 повлечет за собой потерю поддержки и снижение в направлении 0.9956; прохождение паритета позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.Доллар/йена продвигается в направлении 114.00
За японскую йену американский доллар выкупали от поддержки в районе 113.50/40, вследствие чего он смог подняться до уровня 113.83. Следующей быки могут протестировать 114-ю фигуру, в районе которой снова возможна активизация продавцов с последующим снижением к поддержке 113.50. Ее потеря приведет к снижению к 113.00; прохождение 114.00 позволит протестировать сопротивление 113.50.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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