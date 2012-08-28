Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 397398399400 Додано: Вів 27 лис, 2018 15:16 Евро/доллар рискует продолжить снижение



Евро в паре с американским долларом начал новую торговую неделю на позитивной ноте. Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.1328, он поднялся до уровня 1.1382, после тестирования которого, снова оказавшись под давлением, вернулся к вышеуказанной поддержке, что повышает риски ее пробития и снижения в район 13-й фигуры. Уверенное пробитие этого уровня откроет путь в направлении 12-й фигуры. Прохождение 1.1381-1.1400 обеспечит рост в направлении 1.1467-1.1500.







Фунт/доллар продолжают продавать на росте



Британский фунт все же попытался развить восходящую динамику в паре с американским долларом, но на росте до уровня 1.2862 был продан, что вернуло его в район 28-й фигуры. Потеря этой поддержки обернется для фунта падением в направлении 1.2767-1.2930; на позитивных новостях по Брэкзиту возможно прохождение сопротивления 1.2862 и 29-й фигуры и рост в направлении психологического уровня 1.3000.







Доллар/франк пользуется умеренным спросом



Американский доллар вчера был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9954, что позволило ему протестировать сопротивление в районе 0.9992, но офера, размещенные выше, так и не пустили его к психологическому уровню 1.0000. На спадах доллар выкупают, и быки могут пробить этот уровень и протестировать сопротивление в районе 1.0025-1.0050; потеря 0.9956 приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.









Доллар/йена продвигается выше



Несмотря на очень низку волатильность, сопровождавшую торги в понедельник, американский доллар смог пробить сопротивление в районе 113.32 в паре с японской йеной и поднялся до уровня 113.60. Его прохождение обеспечит рост доллар/йены в район 114-й фигуры; потеря 113.20-113.00 приведет к снижению в направлении 112-й фигуры.



Евро в паре с американским долларом начал новую торговую неделю на позитивной ноте. Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.1328, он поднялся до уровня 1.1382, после тестирования которого, снова оказавшись под давлением, вернулся к вышеуказанной поддержке, что повышает риски ее пробития и снижения в район 13-й фигуры. Уверенное пробитие этого уровня откроет путь в направлении 12-й фигуры. Прохождение 1.1381-1.1400 обеспечит рост в направлении 1.1467-1.1500.Британский фунт все же попытался развить восходящую динамику в паре с американским долларом, но на росте до уровня 1.2862 был продан, что вернуло его в район 28-й фигуры. Потеря этой поддержки обернется для фунта падением в направлении 1.2767-1.2930; на позитивных новостях по Брэкзиту возможно прохождение сопротивления 1.2862 и 29-й фигуры и рост в направлении психологического уровня 1.3000.Американский доллар вчера был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9954, что позволило ему протестировать сопротивление в районе 0.9992, но офера, размещенные выше, так и не пустили его к психологическому уровню 1.0000. На спадах доллар выкупают, и быки могут пробить этот уровень и протестировать сопротивление в районе 1.0025-1.0050; потеря 0.9956 приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.Несмотря на очень низку волатильность, сопровождавшую торги в понедельник, американский доллар смог пробить сопротивление в районе 113.32 в паре с японской йеной и поднялся до уровня 113.60. Его прохождение обеспечит рост доллар/йены в район 114-й фигуры; потеря 113.20-113.00 приведет к снижению в направлении 112-й фигуры. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3987 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 13:38 Евро и фунт снова снижаются



Позитивный эффект от новости о том, что правительство Италии готово к уступкам в некоторых вопросах проекта бюджета, ставшего причиной конфликтной ситуации с Брюсселем, был непродолжительным. Новость о намерении президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на автомобили сразу после встречи G20 стала поводом для покупок доллара практически по всему спектру рынка, от чего пострадал, конечно же, и евро. Из-за возобновившихся продаж он оказался ниже 13-й фигуры в паре с долларом, и рискует продолжить снижение в направлении 12-й. В отсутствие позитивных новостей по Брэкзиту остается в уязвимом положении и британский фунт, снизившийся против доллара до 1.2730, и на данный момент возобновление его роста выглядит маловероятным.



На сегодня запланировано:



16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - США. Индекс цен на жилье.



Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; доллар США может продолжить пользоваться спросом, при этом масштабных движений в отсутствие свежих драйверов ожидать не стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Позитивный эффект от новости о том, что правительство Италии готово к уступкам в некоторых вопросах проекта бюджета, ставшего причиной конфликтной ситуации с Брюсселем, был непродолжительным. Новость о намерении президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на автомобили сразу после встречи G20 стала поводом для покупок доллара практически по всему спектру рынка, от чего пострадал, конечно же, и евро. Из-за возобновившихся продаж он оказался ниже 13-й фигуры в паре с долларом, и рискует продолжить снижение в направлении 12-й. В отсутствие позитивных новостей по Брэкзиту остается в уязвимом положении и британский фунт, снизившийся против доллара до 1.2730, и на данный момент возобновление его роста выглядит маловероятным.На сегодня запланировано:16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;17:00 - США. Индекс цен на жилье.Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; доллар США может продолжить пользоваться спросом, при этом масштабных движений в отсутствие свежих драйверов ожидать не стоит.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3987 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 15:22 Волновой обзор основных валютных пар - 28.11.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего движения 3 of (C) of [4], которое только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейшее снижение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как показано на графике, после достаточно длительной боковой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B] валютная пара таки завершила ее построение. Скорее всего, в ближайшие торговые дни продлится дальнейшее снижение цены. Таким образом, ожидается нисходящее развитие волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (3), которая формирует такой тренд с начала текущей недели. Ожидается, что на этом рост цены не будет завершен и, таким образом, волна [iii] of 5 of (3) обновит локальный максимум уже до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что в данный момент на рынке все еще продолжается построение длительной коррекции в рамках крупной волны 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение, а также будет окончательно сформирована. Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 28.11.2018EUR/USDВ соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего движения 3 of (C) of [4], которое только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейшее снижение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак показано на графике, после достаточно длительной боковой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B] валютная пара таки завершила ее построение. Скорее всего, в ближайшие торговые дни продлится дальнейшее снижение цены. Таким образом, ожидается нисходящее развитие волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYПо данной валютной паре продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (3), которая формирует такой тренд с начала текущей недели. Ожидается, что на этом рост цены не будет завершен и, таким образом, волна [iii] of 5 of (3) обновит локальный максимум уже до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПохоже на то, что в данный момент на рынке все еще продолжается построение длительной коррекции в рамках крупной волны 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение, а также будет окончательно сформирована. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3987 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 15:56 Евро/доллар снова снижается



Вчера евро продавали за американский доллар, вследствие чего он пробил поддержку в районе 1.1327-1.1300 и снизился до уровня 1.1278, после тестирования которого откатился в район 13-й фигуры. Пробитие 13-й фигуры предполагает падение в район 12-й фигуры; возвращение выше 1.1300/27 будет означать ложный пробой и рост к 14-й фигуре.









Фунт/доллар протестировал 1.2729



Подвергшись свежей волне распродаж, британский фунт вчера пробил поддержку в районе 28-й фигуры и рухнул до поддержки в районе 1.2729. Пробитие этой поддержки повысит риски потери 1.2700-1.2668 и снижения в направлении 25-й фигуры; возвращение выше 28-й фигуры приведет к росту в район 29-й фигуры.









Доллар/франк не в состоянии пробить 1.0000



Американский доллар пользовался вчера спросом в паре со швейцарским франком, но пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 ему не удалось. Поддержка сейчас проходит в районе уровня 0.9978. Неспособность пробить 1.0000 повлечет за собой потерю поддержки и снижение в направлении 0.9956; прохождение паритета позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.









Доллар/йена продвигается в направлении 114.00



За японскую йену американский доллар выкупали от поддержки в районе 113.50/40, вследствие чего он смог подняться до уровня 113.83. Следующей быки могут протестировать 114-ю фигуру, в районе которой снова возможна активизация продавцов с последующим снижением к поддержке 113.50. Ее потеря приведет к снижению к 113.00; прохождение 114.00 позволит протестировать сопротивление 113.50.



Вчера евро продавали за американский доллар, вследствие чего он пробил поддержку в районе 1.1327-1.1300 и снизился до уровня 1.1278, после тестирования которого откатился в район 13-й фигуры. Пробитие 13-й фигуры предполагает падение в район 12-й фигуры; возвращение выше 1.1300/27 будет означать ложный пробой и рост к 14-й фигуре.Подвергшись свежей волне распродаж, британский фунт вчера пробил поддержку в районе 28-й фигуры и рухнул до поддержки в районе 1.2729. Пробитие этой поддержки повысит риски потери 1.2700-1.2668 и снижения в направлении 25-й фигуры; возвращение выше 28-й фигуры приведет к росту в район 29-й фигуры.Американский доллар пользовался вчера спросом в паре со швейцарским франком, но пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 ему не удалось. Поддержка сейчас проходит в районе уровня 0.9978. Неспособность пробить 1.0000 повлечет за собой потерю поддержки и снижение в направлении 0.9956; прохождение паритета позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.За японскую йену американский доллар выкупали от поддержки в районе 113.50/40, вследствие чего он смог подняться до уровня 113.83. Следующей быки могут протестировать 114-ю фигуру, в районе которой снова возможна активизация продавцов с последующим снижением к поддержке 113.50. Ее потеря приведет к снижению к 113.00; прохождение 114.00 позволит протестировать сопротивление 113.50. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3987 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 397398399400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 154 , 155 , 156

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1556 212005

FOREX CLUB Сер 28 лис, 2018 09:18