Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Вів 27 лис, 2018 15:16 Евро/доллар рискует продолжить снижение



Евро в паре с американским долларом начал новую торговую неделю на позитивной ноте. Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.1328, он поднялся до уровня 1.1382, после тестирования которого, снова оказавшись под давлением, вернулся к вышеуказанной поддержке, что повышает риски ее пробития и снижения в район 13-й фигуры. Уверенное пробитие этого уровня откроет путь в направлении 12-й фигуры. Прохождение 1.1381-1.1400 обеспечит рост в направлении 1.1467-1.1500.







Фунт/доллар продолжают продавать на росте



Британский фунт все же попытался развить восходящую динамику в паре с американским долларом, но на росте до уровня 1.2862 был продан, что вернуло его в район 28-й фигуры. Потеря этой поддержки обернется для фунта падением в направлении 1.2767-1.2930; на позитивных новостях по Брэкзиту возможно прохождение сопротивления 1.2862 и 29-й фигуры и рост в направлении психологического уровня 1.3000.







Доллар/франк пользуется умеренным спросом



Американский доллар вчера был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9954, что позволило ему протестировать сопротивление в районе 0.9992, но офера, размещенные выше, так и не пустили его к психологическому уровню 1.0000. На спадах доллар выкупают, и быки могут пробить этот уровень и протестировать сопротивление в районе 1.0025-1.0050; потеря 0.9956 приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.









Доллар/йена продвигается выше



Несмотря на очень низку волатильность, сопровождавшую торги в понедельник, американский доллар смог пробить сопротивление в районе 113.32 в паре с японской йеной и поднялся до уровня 113.60. Его прохождение обеспечит рост доллар/йены в район 114-й фигуры; потеря 113.20-113.00 приведет к снижению в направлении 112-й фигуры.



Додано: Сер 28 лис, 2018 13:38 Евро и фунт снова снижаются



Позитивный эффект от новости о том, что правительство Италии готово к уступкам в некоторых вопросах проекта бюджета, ставшего причиной конфликтной ситуации с Брюсселем, был непродолжительным. Новость о намерении президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на автомобили сразу после встречи G20 стала поводом для покупок доллара практически по всему спектру рынка, от чего пострадал, конечно же, и евро. Из-за возобновившихся продаж он оказался ниже 13-й фигуры в паре с долларом, и рискует продолжить снижение в направлении 12-й. В отсутствие позитивных новостей по Брэкзиту остается в уязвимом положении и британский фунт, снизившийся против доллара до 1.2730, и на данный момент возобновление его роста выглядит маловероятным.



На сегодня запланировано:



16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - США. Индекс цен на жилье.



Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; доллар США может продолжить пользоваться спросом, при этом масштабных движений в отсутствие свежих драйверов ожидать не стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 28 лис, 2018 15:22 Волновой обзор основных валютных пар - 28.11.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего движения 3 of (C) of [4], которое только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейшее снижение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как показано на графике, после достаточно длительной боковой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B] валютная пара таки завершила ее построение. Скорее всего, в ближайшие торговые дни продлится дальнейшее снижение цены. Таким образом, ожидается нисходящее развитие волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (3), которая формирует такой тренд с начала текущей недели. Ожидается, что на этом рост цены не будет завершен и, таким образом, волна [iii] of 5 of (3) обновит локальный максимум уже до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что в данный момент на рынке все еще продолжается построение длительной коррекции в рамках крупной волны 4 of (C). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни волна 4 of (C) возобновит свое нисходящее движение, а также будет окончательно сформирована. Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 28 лис, 2018 15:56 Евро/доллар снова снижается



Вчера евро продавали за американский доллар, вследствие чего он пробил поддержку в районе 1.1327-1.1300 и снизился до уровня 1.1278, после тестирования которого откатился в район 13-й фигуры. Пробитие 13-й фигуры предполагает падение в район 12-й фигуры; возвращение выше 1.1300/27 будет означать ложный пробой и рост к 14-й фигуре.









Фунт/доллар протестировал 1.2729



Подвергшись свежей волне распродаж, британский фунт вчера пробил поддержку в районе 28-й фигуры и рухнул до поддержки в районе 1.2729. Пробитие этой поддержки повысит риски потери 1.2700-1.2668 и снижения в направлении 25-й фигуры; возвращение выше 28-й фигуры приведет к росту в район 29-й фигуры.









Доллар/франк не в состоянии пробить 1.0000



Американский доллар пользовался вчера спросом в паре со швейцарским франком, но пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 ему не удалось. Поддержка сейчас проходит в районе уровня 0.9978. Неспособность пробить 1.0000 повлечет за собой потерю поддержки и снижение в направлении 0.9956; прохождение паритета позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.









Доллар/йена продвигается в направлении 114.00



За японскую йену американский доллар выкупали от поддержки в районе 113.50/40, вследствие чего он смог подняться до уровня 113.83. Следующей быки могут протестировать 114-ю фигуру, в районе которой снова возможна активизация продавцов с последующим снижением к поддержке 113.50. Ее потеря приведет к снижению к 113.00; прохождение 114.00 позволит протестировать сопротивление 113.50.



Додано: Чет 29 лис, 2018 11:45 Глава ФРС спровоцировал распродажи доллара



В ожидании вчерашнего выступления главы Федеральной резервной системы США и предстоящей встречи глав США и КНР, от которой ряд аналитиков ожидают позитивного прогресса в торговом конфликте между странами, участники валютного рынка оставили основные валютные пары в покое, воспользовавшись чем пары безмятежно уснули в узких диапазонах, в которых провели практически весь день. В своих комментариях Джером Пауэлл указал, что уровень процентной ставки близок к нейтральному, что было воспринято участниками рынка как намеки на паузу в повышении процентной ставки, и стало поводом для активных распродаж доллара США.



Тем не менее, его падение пока следует рассматривать как коррекционное, поскольку ожидания повышения ФРС ставки в этом году все еще сохраняются, а дифференциал ставок по-прежнему не оправдывает распродажи доллара, в частности против евро, швейцарского франка и японской йены. Кроме того, до встречи лидеров США и КНР инвесторы, скорее всего, будут проявлять осторожность. Если завтра они продолжат активно продавать доллар, то это станет тревожным звоночком для быков.



На сегодня запланировано:



11:55 - Германия. Изменение числа безработных;

11:55 - Германия. Уровень безработицы;

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;

13:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;

14:30 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности;

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Расходы на личное потребление;

16:30 - США. Личные доходы;

16:30 - Канада. Платежный баланс (третий квартал);

18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;

22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.



Публикуемая завтра макроэкономическая статистика по еврозоне, Германии и США не окажет существенного влияния на валютный рынок, так же как, впрочем, протокол последнего заседания FOMC после вчерашних комментариев Пауэлла.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 29 лис, 2018 13:06 Волновой обзор основных валютных пар - 29.11.2018



EUR/USD







Как показано на графике, после длительного нисходящего движения на рынке началось построение стремительной коррекции в рамках волны 3 of (C) of [4]. Вполне возможно, что до конца недели эта коррекция будет сформирована. Таким образом, в дальнейшем ожидается нисходящее развитие импульса 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что вчера валютная пара продолжила усложнение длительной боковой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Скорее всего, построение данной коррекции продлится как минимум до начала следующей недели. В таком случае, примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







Скорее всего, в данный момент на рынке началось построение небольшой коррекции после крупного подъема цены в рамках волны [iii] of 5 of (3). Ожидается, что до конца недели данный импульс возобновит свой стремительный рост в направлении локального максимума. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, валютная пара все еще не завершила построение крупной коррекции 4 of (C) и, как показано на графике, возобновила развитие нисходящего тренда. Похоже на то, что в ближайшее время на рынке продлится снижение цены в рамках волны 4 of (C). Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 29 лис, 2018 13:50 Евро/доллар взлетел до 1.1386



Весь вчерашний день евро в паре с американским долларом провел в узком диапазоне между поддержкой в районе 1.1273 и сопротивлением в районе 1.1292. На комментариях главы Федрезерва США евро стремительно рос, пробив ряд сопротивлений и протестировав уровень 1.1386. Следующей быки могут протестировать 14-ю фигуру, а ее пробитие приведет к росту в направлении 1.1457. О развороте тренда говорить пока преждевременно, поскольку данный отскок может быть использован для продаж. Предполагать формирование основания можно будет в случае пробития 1.1400-1.1457.









Фунт/доллар поднялся выше 1.2800



Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.2730 в паре с американским долларом, британский фунт вчера протестировал сопротивление в районе 28-й фигуры, после чего снизился к уровням, предшествовавшим росту. На комментариях главы ФРС США он вернулся к 28-й фигуре, пробил ее, и протестировал уровень 1.2845. До подписания соглашения по Брэкзиту его рост может иметь непродолжительный характер; уверенное пробитие 29-й фигуры приведет к росту в направлении психологического уровня 1.3000.









Доллар/франк подвергся распродаже



Американскому доллару так и не удалось пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком. Подвергшись распродаже, он пробил поддержку в районе 0.9980 и снизился к поддержке 0.9926. Ее пробитие приведет к снижению в район 99-й фигуры; возвращение выше 0.9956/63 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 0.9980.









Доллар/йена продан от 114.00



На росте против японской йены до сопротивления в районе 114-й фигуры американский доллар был продан, что привело к падению к поддержке 113.50. Тем не менее, выше 113.20-113.00 шансы на возобновление роста и тестирование 114-й фигуры будут сохраняться; потеря 113.00 приведет к снижению в направлении 112.30-112.00.



Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:12 Рынки в ожидании итогов саммита G20



Вчерашний торговый день прошел спокойно, несмотря на позавчерашние распродажи доллара США после того, как глава Федрезерва предрек паузу в повышении процентной ставки. Даже если ФРС и ограничится одним повышением на декабрьском заседании, существующий дифференциал ставок по-прежнему не оправдывает покупки евро, франка и японской йены за доллар. Кроме того, в преддверии саммита G20 и встречи глав США и КНР инвесторы тоже не спешат брать на себя риски, и практически отстранились от рынка валют. Таким образом волатильность остается очень низкой, и не факт, что итоги саммита и встречи Дональда Трампа с Си Дзиньпинем вернут ее до нормальных для форекса значений.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв) (третий квартал);

17:45 - США. Индекс PMI Чикаго.



Выход данных по потребительской инфляции в еврозоне вряд ли будет сопровождаться интересными колебаниями пар с евро, но в случае ее ускорения евро может пробить 14-ю фигуру в паре с долларом США. Помимо вышеуказанных событий, на сегодня запланированы тоска и уныние.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:27 Волновой обзор основных валютных пар - 30.11.2018



EUR/USD







Как и ожидалось, на этой неделе продолжилось развитие коррекции в рамках волны 3 of (C) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время данная коррекция будет окончательна сформирована. Таким образом, скоро импульс 3 of (C) of [4] возобновит свое снижение в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Скорее всего, после длительного бокового тренда валютная пара таки завершила развитие крупной коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [B]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни волна [v] of A of (Y) of [B] продлит свое снижение в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Похоже на то, что в данный момент на рынке продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны [iii] of 5 of (3). В таком случае, в ближайшее время рост цены возобновится, и, скорее всего, волна [iii] of 5 of (3) обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается формирование крупной коррекции 4 of (C). Предполагается, что до конца текущей недели на рынке ожидается дальнейшее снижение волны 4 of (C) и, в таком случае, достижение новых минимальных значений. Примерное движение рынка показано на графике.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:46 Евро/доллар штурмует 1.1400



Позавчерашнее ралли евро против американского доллара до 1.1387 так и не получило продолжения. Быки вполне ожидаемо пытались пробить сопротивление в районе 14-й фигуры, но все их усилия не принесли никакого результата. Спрос на евро/доллар сохранился в районе уровня 1.1350. Тем не менее, неспособность пробить 14-ю фигуру повлечет за собой потерю этой поддержки и снижение в направлении 1.1320-1.1300; ее прохождение обеспечит рост в направлении 15-й фигуры.









Фунт/доллар снова продан



Как и следовало ожидать, без сделки Великобритании с ЕС ситуация с британским фунтом будет оставаться не лучшей, а его рост будет использоваться для продаж. И на этот раз его ралли против американского доллара стало поводом для открытия коротких позиций по лучшей цене, вследствие чего он снизился от сопротивления 1.2846 до поддержки в районе 1.2760. Ее потеря приведет к снижению в направлении 1.2730-1.2700; прохождение позавчерашнего максимума повысит шансы на пробитие 29-й фигуры и рост в район психологического уровня 1.3000.









Доллар/франк выкуплен на падении



На фоне дифференциала процентных ставок продажи американского доллара против швейцарского франка сложно назвать оправданными, поэтому вчерашний его отскок от поддержки в районе 0.9920 выглядит вполне логичным. На данный момент попытки роста ограничены сопротивлением в районе 0.9972, неспособность пробить которое повлечет за собой снижение в направлении 0.9940-0.9920; прохождение 0.9972/80 повысит шансы на пробитие 1.0000.









Доллар/йена восстанавливается после снижения



Продолжив снижение против японской йены, американский доллар протестировал поддержку в районе 113.20, пробить которую медведи не смогли, и на фоне фиксации прибыли краткосрочными игроками он откатился до сопротивления в районе 113.50. Выше 113.20/00 его перспективы остаются конструктивными; потеря этой поддержки приведет к снижению в район 112-й фигуры.



