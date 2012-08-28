Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 398399400401 Додано: Пон 03 гру, 2018 12:07 Нервозность по отношению к евро и фунту сохраняется ( недельный обзор )



В целом прошедшую неделю можно назвать относительно спокойной. Выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Банка Англии Марка Карни не оказали существенного влияния на динамику евро и, соответственно, британского фунта. В отсутствие позитивных сдвигов в процессе выхода Великобритании из Европейского союза перспективы повышения британским ЦБ процентной ставки можно оценивать как весьма ничтожные, и фунт оставался под давлением.



Евро, в свою очередь, несмотря на согласие итальянского правительства пойти на уступки Брюсселю по спорным моментам в проекте бюджета, тоже находился под давлением, но ему, как, собственно и фунту, на помощь пришел глава ФРС США Джером Пауэлл, а точнее – его комментарии, в которых спекулянты услышали намеки на скорую паузу в ужесточении монетарной политики. Это вызвало довольно масштабные распродажи доллара, на фоне которых евро и фунт смогли отыграть часть понесенных ранее потерь, но на фоне сохраняющихся проблем и дифференциала процентных ставок их рост был использован для продаж, и с началом новой недели давление на них может сохраняться.



В преддверии саммита G20, где была запланирована встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, японская йена поначалу была под давлением, но рост доллара в паре с ней был ограничен 114-й фигурой. Инвесторы не рассчитывали на прорыв в торговом конфликте между странами, и, избегая лишнего риска, к концу недели частично избавлялись от лонгов в паре. Тем не менее, дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродаж доллара за йену, при этом на фоне технических факторов возможно снижение в направлении 112-й фигуры. О развороте тренда говорить пока не приходится.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 3 декабря

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;

18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM (ноябрь).



Вторник, 4 декабря

03:00 - Еврозона. Слушания по Брэкзиту в Европейском суде;

06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

12:15 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Среда, 5 декабря

03:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (третий квартал);

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;

18:15 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.



Четверг, 6 декабря

03:30 - Австралия. Торговый баланс;

03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;

10:00 - Германия. Производственные заказы;

12:05 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;

16:30 - США. Торговый баланс;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

18:00 - США. Производственные заказы;

18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



Пятница, 7 декабря

10:00 - Германия. Промышленное производство;

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноябрь);

16:30 - США. Уровень безработицы;

16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - Канада. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых;

18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ( недельный обзор )В целом прошедшую неделю можно назвать относительно спокойной. Выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Банка Англии Марка Карни не оказали существенного влияния на динамику евро и, соответственно, британского фунта. В отсутствие позитивных сдвигов в процессе выхода Великобритании из Европейского союза перспективы повышения британским ЦБ процентной ставки можно оценивать как весьма ничтожные, и фунт оставался под давлением.Евро, в свою очередь, несмотря на согласие итальянского правительства пойти на уступки Брюсселю по спорным моментам в проекте бюджета, тоже находился под давлением, но ему, как, собственно и фунту, на помощь пришел глава ФРС США Джером Пауэлл, а точнее – его комментарии, в которых спекулянты услышали намеки на скорую паузу в ужесточении монетарной политики. Это вызвало довольно масштабные распродажи доллара, на фоне которых евро и фунт смогли отыграть часть понесенных ранее потерь, но на фоне сохраняющихся проблем и дифференциала процентных ставок их рост был использован для продаж, и с началом новой недели давление на них может сохраняться.В преддверии саммита G20, где была запланирована встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, японская йена поначалу была под давлением, но рост доллара в паре с ней был ограничен 114-й фигурой. Инвесторы не рассчитывали на прорыв в торговом конфликте между странами, и, избегая лишнего риска, к концу недели частично избавлялись от лонгов в паре. Тем не менее, дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродаж доллара за йену, при этом на фоне технических факторов возможно снижение в направлении 112-й фигуры. О развороте тренда говорить пока не приходится.На этой неделе запланировано:Понедельник, 3 декабря11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM (ноябрь).Вторник, 4 декабря03:00 - Еврозона. Слушания по Брэкзиту в Европейском суде;06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;12:15 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.Среда, 5 декабря03:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (третий квартал);04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;18:15 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.Четверг, 6 декабря03:30 - Австралия. Торговый баланс;03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;10:00 - Германия. Производственные заказы;12:05 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;16:30 - США. Торговый баланс;16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;18:00 - США. Производственные заказы;18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Пятница, 7 декабря10:00 - Германия. Промышленное производство;13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноябрь);16:30 - США. Уровень безработицы;16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;16:30 - Канада. Уровень безработицы;16:30 - Канада. Изменение числа занятых;18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

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