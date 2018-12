Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Нервозность по отношению к евро и фунту сохраняется ( недельный обзор )



В целом прошедшую неделю можно назвать относительно спокойной. Выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Банка Англии Марка Карни не оказали существенного влияния на динамику евро и, соответственно, британского фунта. В отсутствие позитивных сдвигов в процессе выхода Великобритании из Европейского союза перспективы повышения британским ЦБ процентной ставки можно оценивать как весьма ничтожные, и фунт оставался под давлением.



Евро, в свою очередь, несмотря на согласие итальянского правительства пойти на уступки Брюсселю по спорным моментам в проекте бюджета, тоже находился под давлением, но ему, как, собственно и фунту, на помощь пришел глава ФРС США Джером Пауэлл, а точнее – его комментарии, в которых спекулянты услышали намеки на скорую паузу в ужесточении монетарной политики. Это вызвало довольно масштабные распродажи доллара, на фоне которых евро и фунт смогли отыграть часть понесенных ранее потерь, но на фоне сохраняющихся проблем и дифференциала процентных ставок их рост был использован для продаж, и с началом новой недели давление на них может сохраняться.



В преддверии саммита G20, где была запланирована встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, японская йена поначалу была под давлением, но рост доллара в паре с ней был ограничен 114-й фигурой. Инвесторы не рассчитывали на прорыв в торговом конфликте между странами, и, избегая лишнего риска, к концу недели частично избавлялись от лонгов в паре. Тем не менее, дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродаж доллара за йену, при этом на фоне технических факторов возможно снижение в направлении 112-й фигуры. О развороте тренда говорить пока не приходится.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 3 декабря

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;

18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM (ноябрь).



Вторник, 4 декабря

03:00 - Еврозона. Слушания по Брэкзиту в Европейском суде;

06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

12:15 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Среда, 5 декабря

03:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (третий квартал);

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;

18:15 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.



Четверг, 6 декабря

03:30 - Австралия. Торговый баланс;

03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;

10:00 - Германия. Производственные заказы;

12:05 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;

16:30 - США. Торговый баланс;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

18:00 - США. Производственные заказы;

18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



Пятница, 7 декабря

10:00 - Германия. Промышленное производство;

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноябрь);

16:30 - США. Уровень безработицы;

16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - Канада. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых;

18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Волновой обзор основных валютных пар - 03.12.2018



EUR/USD







Рынок продолжает построение восходящей коррекционной волны 2, которая принимает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y]. В настоящий момент мы видим формирование волны [Y] of 2, которая является зигзагом. Сегодня ожидается рост рынка в рамках импульса (С) в направлении уровня – 1.148, как указано на графике.



GBP/USD







Вполне вероятно, что было завершено развитие нисходящей волны [v], которая приняла форму конечного диагональника. На последнем участке были построены волны очень сложной формы. Если предыдущая волна действительно полностью завершена, то в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках нового бычьего импульса. При подтверждении разметки, т.е. при построении первого восходящего импульса, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







По Йене продолжается развитие восходящего импульса (С). В настоящий момент мы видим формирование небольшой нисходящей коррекции 4 of (C). После полного завершения этой волны рост продолжится. Весьма вероятно, что это произойдёт сегодня к вечеру.



USD/CHF







Рынок продолжает формировать нисходящую коррекционную волну 4, которая приняла форму нисходящего двойного зигзага. Сейчас формируется финальный зигзаг (А)-(В)-(С), в рамках которого ожидается снижение в импульсной волне (С). Таким образом, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Евро/доллар не смог развить восходящую динамику



Оставаясь под давлением американского доллара, евро на прошлой неделе пробил поддержку в районе 1.1325 и упал до уровня 1.1270. Здесь его подхватили быки и вернули выше пробитого уровня 1.1325 и протестировали сопротивление в районе 1.1400. Его рост продолжают использовать для продаж, поэтому пробить этот уровень быкам не удалось, и евро/доллар завершил неделю вблизи 13-й фигуры, что повышает риски пробития 1.1270 и снижения в направлении 12-й фигуры. Прохождение 1.1360 повысит шансы на пробитие 1.1400 и рост в направлении 1.1500.









Фунт/доллар рискует продолжить падение



Падение британского фунта против американского доллара к поддержке в районе 1.2730 привлекло интерес на покупку, но его рост к сопротивлению в районе 1.2842, в свою очередь, был использован для продаж, и он завершил неделю вблизи вышеуказанной поддержки. Таким образом риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры выглядят высокими; любая позитивная новость по Брэкзиту может вернуть фунт/доллар к психологическому уровню 1.3000.









Доллар/франк закрыл неделю вблизи 1.0000



После серии безуспешных попыток пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 американский доллар был продан за швейцарский франк, вследствие чего он упал до поддержки в районе 0.9920. Тем не менее, на падении к этому уровню он был выкуплен, благодаря чему недельное закрытие состоялось вблизи паритета, что сохраняет быкам надежду на его пробитие и рост в направлении 1.050-1.0100.









Доллар/йена не смог вернуться и пробить 114.00



Сохраняя позитивный настрой в паре с японской йеной, американский доллар на прошлой неделе протестировал сопротивление в районе 114-й фигуры, где был продан, что повлекло за собой его снижение к поддержке в районе 113.20. Здесь был отмечен интерес на покупку, но его оказалось недостаточно, чтобы поглотить офера выше 113.70, и доллар/йена завершил неделю ниже этого уровня. Таким образом он рискует пробить поддержку 113.20 и протестировать 113-ю фигуру, потеря которой приведет к падению в направлении 112-й. Для продолжения роста паре необходимо уверенное пробитие 114.00.



Оставаясь под давлением американского доллара, евро на прошлой неделе пробил поддержку в районе 1.1325 и упал до уровня 1.1270. Здесь его подхватили быки и вернули выше пробитого уровня 1.1325 и протестировали сопротивление в районе 1.1400. Его рост продолжают использовать для продаж, поэтому пробить этот уровень быкам не удалось, и евро/доллар завершил неделю вблизи 13-й фигуры, что повышает риски пробития 1.1270 и снижения в направлении 12-й фигуры. Прохождение 1.1360 повысит шансы на пробитие 1.1400 и рост в направлении 1.1500.Падение британского фунта против американского доллара к поддержке в районе 1.2730 привлекло интерес на покупку, но его рост к сопротивлению в районе 1.2842, в свою очередь, был использован для продаж, и он завершил неделю вблизи вышеуказанной поддержки. Таким образом риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры выглядят высокими; любая позитивная новость по Брэкзиту может вернуть фунт/доллар к психологическому уровню 1.3000.После серии безуспешных попыток пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 американский доллар был продан за швейцарский франк, вследствие чего он упал до поддержки в районе 0.9920. Тем не менее, на падении к этому уровню он был выкуплен, благодаря чему недельное закрытие состоялось вблизи паритета, что сохраняет быкам надежду на его пробитие и рост в направлении 1.050-1.0100.Сохраняя позитивный настрой в паре с японской йеной, американский доллар на прошлой неделе протестировал сопротивление в районе 114-й фигуры, где был продан, что повлекло за собой его снижение к поддержке в районе 113.20. Здесь был отмечен интерес на покупку, но его оказалось недостаточно, чтобы поглотить офера выше 113.70, и доллар/йена завершил неделю ниже этого уровня. Таким образом он рискует пробить поддержку 113.20 и протестировать 113-ю фигуру, потеря которой приведет к падению в направлении 112-й. Для продолжения роста паре необходимо уверенное пробитие 114.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

