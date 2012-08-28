Авторская аналитика от МОФТ

Нервозность по отношению к евро и фунту сохраняется ( недельный обзор )
В целом прошедшую неделю можно назвать относительно спокойной. Выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Банка Англии Марка Карни не оказали существенного влияния на динамику евро и, соответственно, британского фунта. В отсутствие позитивных сдвигов в процессе выхода Великобритании из Европейского союза перспективы повышения британским ЦБ процентной ставки можно оценивать как весьма ничтожные, и фунт оставался под давлением.
Евро, в свою очередь, несмотря на согласие итальянского правительства пойти на уступки Брюсселю по спорным моментам в проекте бюджета, тоже находился под давлением, но ему, как, собственно и фунту, на помощь пришел глава ФРС США Джером Пауэлл, а точнее – его комментарии, в которых спекулянты услышали намеки на скорую паузу в ужесточении монетарной политики. Это вызвало довольно масштабные распродажи доллара, на фоне которых евро и фунт смогли отыграть часть понесенных ранее потерь, но на фоне сохраняющихся проблем и дифференциала процентных ставок их рост был использован для продаж, и с началом новой недели давление на них может сохраняться.
В преддверии саммита G20, где была запланирована встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, японская йена поначалу была под давлением, но рост доллара в паре с ней был ограничен 114-й фигурой. Инвесторы не рассчитывали на прорыв в торговом конфликте между странами, и, избегая лишнего риска, к концу недели частично избавлялись от лонгов в паре. Тем не менее, дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродаж доллара за йену, при этом на фоне технических факторов возможно снижение в направлении 112-й фигуры. О развороте тренда говорить пока не приходится.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 3 декабря
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM (ноябрь).
Вторник, 4 декабря
03:00 - Еврозона. Слушания по Брэкзиту в Европейском суде;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
12:15 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.
Среда, 5 декабря
03:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (третий квартал);
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:15 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.
Четверг, 6 декабря
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
10:00 - Германия. Производственные заказы;
12:05 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Производственные заказы;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.
Пятница, 7 декабря
10:00 - Германия. Промышленное производство;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноябрь);
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru