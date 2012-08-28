Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 06.12.2018
EUR/USD
Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 2, которая принимает форму двойной тройки. В настоящий момент мы видим формирование зигзага (А)-(В)-(С). Подходит к завершению небольшая нисходящая коррекция (В). В ближайшее время она будет завершена, и после этого мы увидим рост рынка в рамках восходящего импульса (С).
GBP/USD
Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей волны [v], которая принимает форму импульса. Скорее всего, после завершения построения наклонного треугольника (iv), мы увидели финальное снижение в волне (v). Сегодня цена ещё может немного продвинуться в нисходящем направлении к уровню – 1.266, однако после этого велика вероятность подъёма. Поэтому рекомендуется готовиться к восходящему движению.
USD/JPY
Рынок двигается в рамках двойной тройки wxy, вчера была построена её финальная часть – импульс (v). После полного завершения этой волны, скорее всего, начнётся развитие нового восходящего импульса (С). Поэтому сегодня возможен рост рынка. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.
USD/CHF
Продолжается построение длительной боковой коррекционной волны [x]. В настоящий момент формируется финальная часть этой волны. После небольшого подъёма в волне (С) of [x] ожидается начало нового нисходящего движения в рамках волны [Y]. Таким образом, вскоре мы увидим снижение.
Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru