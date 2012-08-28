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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:43

Волновой обзор основных валютных пар - 06.12.2018

EUR/USD

Зображення

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 2, которая принимает форму двойной тройки. В настоящий момент мы видим формирование зигзага (А)-(В)-(С). Подходит к завершению небольшая нисходящая коррекция (В). В ближайшее время она будет завершена, и после этого мы увидим рост рынка в рамках восходящего импульса (С).

GBP/USD

Зображення

Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей волны [v], которая принимает форму импульса. Скорее всего, после завершения построения наклонного треугольника (iv), мы увидели финальное снижение в волне (v). Сегодня цена ещё может немного продвинуться в нисходящем направлении к уровню – 1.266, однако после этого велика вероятность подъёма. Поэтому рекомендуется готовиться к восходящему движению.

USD/JPY

Зображення

Рынок двигается в рамках двойной тройки wxy, вчера была построена её финальная часть – импульс (v). После полного завершения этой волны, скорее всего, начнётся развитие нового восходящего импульса (С). Поэтому сегодня возможен рост рынка. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USD/CHF

Зображення

Продолжается построение длительной боковой коррекционной волны [x]. В настоящий момент формируется финальная часть этой волны. После небольшого подъёма в волне (С) of [x] ожидается начало нового нисходящего движения в рамках волны [Y]. Таким образом, вскоре мы увидим снижение.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:06

Евро/доллар торгуется разнонаправленно

Вчера евро в паре с американским долларом торговался разнонаправленно. После роста до сопротивления в районе 1.1360 он снизился к поддержке в районе 1.1320, а после ее тестирования снова демонстрировал позитивный настрой. Таким образом выше 1.1320 шансы на пробитие сопротивления 1.1360 и рост в район 14-й фигуры сохраняются; потеря поддержки повысит риски тестирования и пробития 13-й фигуры, в случае чего следует ожидать падения в направлении 1.1200.

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Фунт/доллар выкупают ниже 1.2700

Ниже 27-й фигуры в паре с американским долларом медведям по британскому фунту по-прежнему сложно найти единомышленников. После снижения до уровня 1.2671 он снова был выкуплен, благодаря чему наблюдался стремительный рост до уровня 1.2797, но этот рост был использован для продаж, вернувших фунт/доллар к отметке 1.2708. Таким образом риски пробития 27-й фигуры и снижения в направлении 1.2600 сохраняются; уверенное прохождение 1.2800/20 откроет путь в направлении психологической отметки 1.3000.

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Доллар/франк отскочил от 1.0007

Выкупив американский доллар за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9973, быки протестировали уровень 1.0007, от которого он был отброшен медведями обратно к поддержке, что повышает риски ее пробития и падения в направлении 99-й фигуры. Сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 остается сильным барьером на пути к 01-й фигуре.

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Доллар/йена восстанавливался после падения

Найдя поддержку в районе 112.65/60, американский доллар восстанавливался после падения против японской йены, на фоне чего им было протестировано сопротивление в районе 113.20. Возобновление падения фондовых индексов может способствовать повторному тестированию вышеуказанной поддержки, а ее пробитие приведет к снижению в район 112-й фигуры. Закрепившись выше 113-й, доллар/йена сможет протестировать сопротивление в районе 113.40-113.60.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:10

Рынки занервничали

Вчерашний торговый день был довольно нервозным. На фоне неопределенности в отношении судьбы плана Терезы Мэй, по которому состоится голосование в британском парламенте на следующей неделе, британский фунт по-прежнему нервно мечется в разные стороны. Евро на проявлениях слабости японской йены и доллара США, а также на фоне конфликта итальянских властей с ЕС по проекту бюджета, тоже не может определиться с направлением. Йена остается в зависимости от динамики фондовых рынков, которые поначалу продолжали падение, а позже смогли развить восстановление, в итоге йена то росла, то снова упала.

Падение доходности по американским долгосрочным госооблигациям способствовало появлению спекуляций о том, что Федрезерв может взять паузу в повышении процентной ставки раньше, чем пытались спрогнозировать аналитики, и эти спекуляции стали поводом для выкупа индексов и продаж йены. Теперь особое внимание участников рынка будет уделено публикуемым сегодня данным по рынку труда и зарплатам в США, где слабые показатели могут стать поводом для распродаж доллара, и это поможет ряду его конкурентов вырваться из диапазонов.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноябрь);
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 4006
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 399400401402
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