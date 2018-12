Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: Чет 06 гру, 2018 15:43 Волновой обзор основных валютных пар - 06.12.2018



EUR/USD







Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 2, которая принимает форму двойной тройки. В настоящий момент мы видим формирование зигзага (А)-(В)-(С). Подходит к завершению небольшая нисходящая коррекция (В). В ближайшее время она будет завершена, и после этого мы увидим рост рынка в рамках восходящего импульса (С).



GBP/USD







Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей волны [v], которая принимает форму импульса. Скорее всего, после завершения построения наклонного треугольника (iv), мы увидели финальное снижение в волне (v). Сегодня цена ещё может немного продвинуться в нисходящем направлении к уровню – 1.266, однако после этого велика вероятность подъёма. Поэтому рекомендуется готовиться к восходящему движению.



USD/JPY







Рынок двигается в рамках двойной тройки wxy, вчера была построена её финальная часть – импульс (v). После полного завершения этой волны, скорее всего, начнётся развитие нового восходящего импульса (С). Поэтому сегодня возможен рост рынка. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.



USD/CHF







Продолжается построение длительной боковой коррекционной волны [x]. В настоящий момент формируется финальная часть этой волны. После небольшого подъёма в волне (С) of [x] ожидается начало нового нисходящего движения в рамках волны [Y]. Таким образом, вскоре мы увидим снижение.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: Чет 06 гру, 2018 16:06 Евро/доллар торгуется разнонаправленно



Вчера евро в паре с американским долларом торговался разнонаправленно. После роста до сопротивления в районе 1.1360 он снизился к поддержке в районе 1.1320, а после ее тестирования снова демонстрировал позитивный настрой. Таким образом выше 1.1320 шансы на пробитие сопротивления 1.1360 и рост в район 14-й фигуры сохраняются; потеря поддержки повысит риски тестирования и пробития 13-й фигуры, в случае чего следует ожидать падения в направлении 1.1200.









Фунт/доллар выкупают ниже 1.2700



Ниже 27-й фигуры в паре с американским долларом медведям по британскому фунту по-прежнему сложно найти единомышленников. После снижения до уровня 1.2671 он снова был выкуплен, благодаря чему наблюдался стремительный рост до уровня 1.2797, но этот рост был использован для продаж, вернувших фунт/доллар к отметке 1.2708. Таким образом риски пробития 27-й фигуры и снижения в направлении 1.2600 сохраняются; уверенное прохождение 1.2800/20 откроет путь в направлении психологической отметки 1.3000.









Доллар/франк отскочил от 1.0007



Выкупив американский доллар за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9973, быки протестировали уровень 1.0007, от которого он был отброшен медведями обратно к поддержке, что повышает риски ее пробития и падения в направлении 99-й фигуры. Сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 остается сильным барьером на пути к 01-й фигуре.









Доллар/йена восстанавливался после падения



Найдя поддержку в районе 112.65/60, американский доллар восстанавливался после падения против японской йены, на фоне чего им было протестировано сопротивление в районе 113.20. Возобновление падения фондовых индексов может способствовать повторному тестированию вышеуказанной поддержки, а ее пробитие приведет к снижению в район 112-й фигуры. Закрепившись выше 113-й, доллар/йена сможет протестировать сопротивление в районе 113.40-113.60.



Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:10 Рынки занервничали



Вчерашний торговый день был довольно нервозным. На фоне неопределенности в отношении судьбы плана Терезы Мэй, по которому состоится голосование в британском парламенте на следующей неделе, британский фунт по-прежнему нервно мечется в разные стороны. Евро на проявлениях слабости японской йены и доллара США, а также на фоне конфликта итальянских властей с ЕС по проекту бюджета, тоже не может определиться с направлением. Йена остается в зависимости от динамики фондовых рынков, которые поначалу продолжали падение, а позже смогли развить восстановление, в итоге йена то росла, то снова упала.



Падение доходности по американским долгосрочным госооблигациям способствовало появлению спекуляций о том, что Федрезерв может взять паузу в повышении процентной ставки раньше, чем пытались спрогнозировать аналитики, и эти спекуляции стали поводом для выкупа индексов и продаж йены. Теперь особое внимание участников рынка будет уделено публикуемым сегодня данным по рынку труда и зарплатам в США, где слабые показатели могут стать поводом для распродаж доллара, и это поможет ряду его конкурентов вырваться из диапазонов.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноябрь);

16:30 - США. Уровень безработицы;

16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - Канада. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых;

18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:14 Волновой обзор основных валютных пар - 07.12.2018



EUR/USD







Рынок продолжает построение восходящей коррекционной волны 2, финальная часть которой, т.е. волна [Y], принимает форму простого восходящего зигзага. Скорее всего, уже началось формирование восходящего импульса (С). Если предположение верно, в ближайшее время мы увидим рост рынка в направлении уровня – 1.148.



GBP/USD







Не исключено, что было полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны (v), и сейчас рынок двигается в восходящем направлении в начальной части нового восходящего тренда. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка.



USD/JPY







Рынок полностью завершил развитие нисходящей импульсной волны (v), после чего валютная пара сразу начала двигаться в восходящем направлении, формируя импульс (С). В связи с этим, сегодня возможен рост валютной пары, как указано на ценовом графике.



USD/CHF







В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели снижение цены на последнем участке. Скорее всего, формируется финальная часть коррекции 4 – волна [Y]. Таким образом, после небольшой восходящей коррекции снижение может продолжиться. Рассматривать открытие длинных позиций пока не рекомендуется.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:42 Евро/доллар снова атаковал 1.1400



Евро снова был выкуплен за американский доллар от поддержки в районе 1.1320, и снова быки попытались пробиться выше 14-й фигуры. В районе уровня 1.1413 сохранился интерес на продажу, на фоне которого евро снизился до отметки 1.1359. На спадах его выкупают, что сохраняет быкам шансы на очередную попытку пробить 14-ю фигуру. Потеря 1.1359 повысит риски пробития поддержки и снижения в направлении 1.1200.









Фунт/доллар атаковал 1.2800



Британский фунт продолжает нервно торговаться в пределах сформировавшегося консолидационного диапазона. Оттолкнувшись от 27-й фигуры в паре с американским долларом, он поднялся в районе 28-й фигуры, но пробить ее ему пока не удается. В ближайшие дни нервозность может сохраниться; выход из диапазона обозначит направление дальнейшего движения.









Доллар/франк снова продан



И снова американскому доллару не удалось пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком. От уровня 0.9990 он был продан, что привело к его падению в район 99-й фигуры. Таким образом риски ее пробития возросли, и в этом случае следует ожидать падения доллар/франка в направлении 98-й фигуры; уверенное пробитие 1.0000 откроет путь в направлении 1.0100.









Доллар/йена активно продается



Динамика японской йены продолжает зависеть от настроя на фондовых рынках. Возобновившиеся распродажи индексов оказали ей поддержку, на фоне чего восстановление американского доллара в паре с ней было ограничено уровнем 113.15, после тестирования которого пара пробила поддержку в районе 112.60 снизилась к поддержке в районе 112.30. Откаты к 112.60 сталкиваются с интересом на продажу, что свидетельствует о рисках падения к 112-й фигуре. Уверенное пробитие 113.00-113.20 приведет к росту в район 114-й.



Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

