Авторская аналитика от МОФТ

Антирисковые настроения охватили рынки
- недельный обзор
Среди событий, запланированных в макроэкономическом календаре прошедшей недели, следует выделить объявление решений по процентным ставкам Резервного Банка Австралии и Банка Канады, а также выход данных по рынку труда и заработным платам в США. В полном соответствии с прогнозами участников финансовых рынков оба центробанка не стали вносить изменений в кредитно-денежную политику, а сопроводительные заявления были достаточно «мягкими», чтобы не оказать никакой поддержки австралийскому и канадскому доллару.
Аусси находился под давлением, чему способствовало падение китайского юаня и фондового индекса Shanghai Composite, а луни испытывал на себе давление на фоне падающих нефтяных фьючерсов, и решения центробанков оставить уровень процентных ставок без изменений лишь усугубили ситуацию. Эти факторы и далее будут оказывать влияние на динамику аусси и луни, но в случае масштабных распродаж американского доллара аусси может скорректироваться вверх; то же может произойти с луни, если нефтяные фьючерсы пробьют текущие коррекционные максимумы и продолжат рост.
На фоне «антирисковых» настроений, охвативших рынки на спекуляции о возможном замедлении темпов роста экономики США и геополитических рисках, американский доллар тоже находился не в лучшем положении, испытывая на себе давление японской йены и швейцарского франка, чему также способствовали распродажи на фондовых площадках. Вышедший в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе разочаровал быков и усилил уверенность в том, что ФРС в скором времени может взять паузу в ужесточении монетарной политики. Тем не менее, дифференциал процентных ставок все еще остается поддерживающим доллар фактором, и быкам по йене следует быть предельно осторожными, но в случае дальнейшего падения индексов йена и далее будет пользоваться некоторым спросом.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 10 декабря
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. ВВП;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:40 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв) (ноябрь).
Вторник, 11 декабряВеликобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту;
03:30 - Австралия. Индекс цен на жилье;
04:00 - Новая зеландия. Ежемесячный отчет по инфляции ANZ;
12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (октябрь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (октябрь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (октябрь);
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.
Среда, 12 декабря
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac (декабрь);
05:15 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
18:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла.
Четверг, 13 декабря
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;10:30 - Швейцария. Заявление ШНБ по монетарной политике;
11:00 - Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.
Пятница, 14 декабря
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:30 - США. Розничные продажи;
17:15 - США. Промышленное производство;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.
Важнейшими событиями этой неделе являются голосование парламента Великобритании по Брэкзиту, результаты которого могут в значительной степени повлиять на динамику британского фунта, а также заседание Европейского центрального банка. Хотя от него не ожидается никаких сюрпризов, но любой намек на скорую нормализацию монетарной политики может стать поводом для масштабной коррекции евро.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru