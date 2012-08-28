Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 400401402403 Додано: Сер 12 гру, 2018 15:25 Евро/доллар продали от 1.1400



В довольно вялотекущем режиме евро вчера вырос против американского доллара, снова протестировав сопротивление в районе 1.1400. Здесь он был продан, что привело к более активному его снижению, вследствие которого была протестирована поддержка в районе 1.1308. Таким образом консолидация евро/доллара в диапазоне продолжается, при этом на фоне ситуаций вокруг Брэкзита и бюджета Италии пара будет оставаться в уязвимом положении, а риски пробития поддержки и снижения в направлении 12-й фигуры будут преобладать; на позитивных новостях возможно пробитие верхней границы и тестирование 15-й фигуры.









Фунт/доллар снова протестировал 1.2500



После падения против американского доллара в район 25-й фигуры британский фунт попытался развить восстановление. Ему удалось пробиться до уровня 1.2636, где он был успешно продан, и в американскую сессию им снова была протестирована поддержка в районе 25-й фигуры. На данном этапе нет ни малейшего повода ожидать роста фунт/доллара, но и медведям следует быть предельно осторожными, поскольку любая новость по Брэкзиту будет способствовать восстановлению пары в направлении 1.2900-1.3000.









Доллар/франк снова выкуплен на снижении



Продавая американский доллар за швейцарский франк, медведи снова попытались пробить поддержку в районе 0.9873. Но от уровня 0.9863 доллар был выкуплен, благодаря чему им был протестирован уровень 0.9936. Продажи фунта в кроссе с франком будут оказывать последнему поддержку, но быки по доллару могут попытаться пробиться к психологической отметке 1.0000. Потеря в очередной раз 99-й фигуры повысит риски пробития вышеуказанной поддержки.









Доллар/йена сохраняет позитивный настрой



Откат американского доллара в паре с японской йеной к поддержке в районе 113-й фигуры был использован для его покупок, на фоне которых им было снова протестировано сопротивление в районе 113.35. На этот раз ему удалось пробиться до уровня 113.45, но после его тестирования доллар/йена снова оказался ниже 113.35, что повышает риски тестирования 113-й фигуры. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 112.60-112.20.



В довольно вялотекущем режиме евро вчера вырос против американского доллара, снова протестировав сопротивление в районе 1.1400. Здесь он был продан, что привело к более активному его снижению, вследствие которого была протестирована поддержка в районе 1.1308. Таким образом консолидация евро/доллара в диапазоне продолжается, при этом на фоне ситуаций вокруг Брэкзита и бюджета Италии пара будет оставаться в уязвимом положении, а риски пробития поддержки и снижения в направлении 12-й фигуры будут преобладать; на позитивных новостях возможно пробитие верхней границы и тестирование 15-й фигуры.После падения против американского доллара в район 25-й фигуры британский фунт попытался развить восстановление. Ему удалось пробиться до уровня 1.2636, где он был успешно продан, и в американскую сессию им снова была протестирована поддержка в районе 25-й фигуры. На данном этапе нет ни малейшего повода ожидать роста фунт/доллара, но и медведям следует быть предельно осторожными, поскольку любая новость по Брэкзиту будет способствовать восстановлению пары в направлении 1.2900-1.3000.Продавая американский доллар за швейцарский франк, медведи снова попытались пробить поддержку в районе 0.9873. Но от уровня 0.9863 доллар был выкуплен, благодаря чему им был протестирован уровень 0.9936. Продажи фунта в кроссе с франком будут оказывать последнему поддержку, но быки по доллару могут попытаться пробиться к психологической отметке 1.0000. Потеря в очередной раз 99-й фигуры повысит риски пробития вышеуказанной поддержки.Откат американского доллара в паре с японской йеной к поддержке в районе 113-й фигуры был использован для его покупок, на фоне которых им было снова протестировано сопротивление в районе 113.35. На этот раз ему удалось пробиться до уровня 113.45, но после его тестирования доллар/йена снова оказался ниже 113.35, что повышает риски тестирования 113-й фигуры. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 112.60-112.20. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

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