Авторская аналитика от МОФТ

#<1 ... 400401402403 Додано: Сер 12 гру, 2018 15:25 Евро/доллар продали от 1.1400



В довольно вялотекущем режиме евро вчера вырос против американского доллара, снова протестировав сопротивление в районе 1.1400. Здесь он был продан, что привело к более активному его снижению, вследствие которого была протестирована поддержка в районе 1.1308. Таким образом консолидация евро/доллара в диапазоне продолжается, при этом на фоне ситуаций вокруг Брэкзита и бюджета Италии пара будет оставаться в уязвимом положении, а риски пробития поддержки и снижения в направлении 12-й фигуры будут преобладать; на позитивных новостях возможно пробитие верхней границы и тестирование 15-й фигуры.









Фунт/доллар снова протестировал 1.2500



После падения против американского доллара в район 25-й фигуры британский фунт попытался развить восстановление. Ему удалось пробиться до уровня 1.2636, где он был успешно продан, и в американскую сессию им снова была протестирована поддержка в районе 25-й фигуры. На данном этапе нет ни малейшего повода ожидать роста фунт/доллара, но и медведям следует быть предельно осторожными, поскольку любая новость по Брэкзиту будет способствовать восстановлению пары в направлении 1.2900-1.3000.









Доллар/франк снова выкуплен на снижении



Продавая американский доллар за швейцарский франк, медведи снова попытались пробить поддержку в районе 0.9873. Но от уровня 0.9863 доллар был выкуплен, благодаря чему им был протестирован уровень 0.9936. Продажи фунта в кроссе с франком будут оказывать последнему поддержку, но быки по доллару могут попытаться пробиться к психологической отметке 1.0000. Потеря в очередной раз 99-й фигуры повысит риски пробития вышеуказанной поддержки.









Доллар/йена сохраняет позитивный настрой



Откат американского доллара в паре с японской йеной к поддержке в районе 113-й фигуры был использован для его покупок, на фоне которых им было снова протестировано сопротивление в районе 113.35. На этот раз ему удалось пробиться до уровня 113.45, но после его тестирования доллар/йена снова оказался ниже 113.35, что повышает риски тестирования 113-й фигуры. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 112.60-112.20.



Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: Чет 13 гру, 2018 13:29 Тереза Мэй остается премьером, но поможет ли это фунту?



Британского фунта ожидал очередной сложный торговый день, но косвенным образом ему на помощь пришла новость об инициировании 48 членами британского парламента вотума недоверия премьер-министру, но вскоре стало известно, что ряд членов ее правительства готовы ее поддержать, и это способствовало резкому отскоку фунта от текущих минимумов, и вплоть до объявления результатов голосования он сохранял позитивный настрой. Тереза Мэй получила необходимое большинство в свою пользу, но фунт в паре с долларом США продолжил торговаться ниже коррекционного максимума. Ей по-прежнему предстоит решать проблемные моменты с ЕС по Брэкзиту, поэтому риски худшего варианта развития событий сохраняются, и вчерашний рост фунта может быть использован для продаж. Безусловно, позитивные новости окажут ему поддержку.



На сегодня запланировано:



15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;

16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.



От ЕЦБ сегодня не ожидается никаких действий, поэтому эти события, скорее всего, не окажут существенного влияния на франк и евро, но любые намеки на скорое начало ужесточения монетарной политики будут способствовать развитию восходящей динамики.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: Чет 13 гру, 2018 16:15 Волновой обзор основных валютных пар - 13.12.2018



EUR/USD







После отскока от нижней границы треугольника, цена начала рост в рамках волны [a] of E of (B). Предположительно волна E примет форму зигзага [a]-[b]-[c], и после образования локальной коррекции [b], нас ожидает заключительный бросок цены к верхней границе треугольника – 1.1446, где следует установить тейк профит для длинных позиций.



GBP/USD







Продолжается развитие коррекционной волны (ii) of [iii] of 3 of [C]. После того, как данная волна сформируется, цена продолжит снижение в рамках волны (iii) of [iii] of 3 of [C] .Открываем короткие позиции на окончании последней локальной коррекции, с тейк профитом в районе 1.2345.



USD/JPY







Происходит построение нисходящей коррекции B of (D), после построения которой, цена продолжит рост к верхней границе треугольника, в рамках импульсной волны C of (D) зона для тейк профита - 113.91.



USD/CHF







Предположительно коррекционная волна (2) of [C] of B завершилась. Поэтому ожидается снижение цены в нисходящей импульсной волне (3) of [C] of B в район 0.9778. В данный момент всё внимание к коротким позициям, стоп лосс ставим выше максимума образованного волной (2) of [C] of B.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:41 Евро снизился на комментариях Марио Драги, но был выкуплен



В полном соответствии с прогнозами Европейский центральный банк не стал повышать процентную ставку, но заявил о завершении программы покупки активов. В своих комментариях его президент Марио Драги повысил прогноз по инфляции, но понизил по темпам роста экономики еврозоны, что вызвало негативную реакцию рынка, и евро оказался под давлением. Тем не менее, вскоре он все же был выкуплен, в частности за доллар США, и отыграл часть потерь, понесенных на событии. То, что его выкупают на спадах является позитивным фактором, но на фоне ситуаций с Брэкзитом, итальянским бюджетом, протестами по Франции и дифференциалом процентных ставок его масштабный рост все еще выглядит маловероятным. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в диапазоне.



На сегодня запланировано:



11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

16:30 - США. Розничные продажи;

17:15 - США. Промышленное производство;

17:15 - США. Использование производственных мощностей;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.



Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по США может оказать умеренное влияние на доллар, но значительных движений ожидать на фоне ее не стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:27 Волновой обзор основных валютных пар - 14.12.2018



EUR/USD







Формируется нисходящая коррекция в волне [b] of E of B, затем нас будет ждать жать заключительный бросок цены вверх, в рамках волны [c] of E of B в зону 1.1446, где находится верхняя граница треугольника.



GBP/USD







Волна (ii) of [iii] of 3 of [C] продолжает формироваться, глубина этой коррекции говорит о том, что быки не хотят сдаваться без боя. После завершения данной коррекции, цена продолжит снижение в рамках импульсной волны (iii) of [iii] of 3 of [C] .Тейк профит для коротких позиций в районе 1.2345.



USD/JPY







Коррекция B of (D) оказалась довольно короткой, и цена сейчас завершает свой последний бросок вверх, в рамках волны C of (D) к верхней границе треугольника, в район 113.85, потенциал у этого движения небольшой, поэтому стоит приготовиться к фиксированию прибыли по длинным позициям.



USD/CHF







Продолжительная коррекционная волна (2) of [C] of B показывает упрямство быков, однако в скором времени ожидается снижение цены в нисходящей импульсной волне (3) of [C] of B в район 0.9790. Стоп лосс в коротких позициях ставим выше максимума образованного волной (2) of [C] of B.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:00 Евро/доллар торгуется разнонаправленно



Не будучи в состоянии пробиться к 14-й фигуре, евро утратил поддержку в районе 1.1365 и, продолжив снижение против американского доллара, снизился до уровня 1.1331. Здесь его продолжают выкупать, что сохраняет шансы на тестирование 1.1400, а пробитие этого уровня откроет путь в направлении 15-й фигуры; потеря 1.1331 повысит риски пробития 13-й фигуры и снижения в направлении 1.1200.









Фунт/доллар в диапазоне



Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.2615 в паре с американским долларом, британский фунт протестировал сопротивление в районе 1.2680. Из-за неспособности его пробить он снова оказался под давлением, но вышеуказанная поддержка продолжает сдерживать натиск медведей, и быки могут снова попытаться пробить сопротивление; потеря поддержки приведет к снижению в направлении 1.2580-1.2560.









Доллар/франк остается ниже 1.0000



В паре со швейцарским франком американский доллар торгуется без изменений. На снижении к поддержке в районе 0.9917 он был выкуплен, что позволило ему протестировать сопротивление 0.9950. Тем не менее, здесь его продолжают продавать, и потеря поддержки повысит вероятность пробития 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9873/62. Для дальнейшего роста в направлении 1.0100 доллар/франку по-прежнему необходимо уверенное прохождение психологического уровня 1.0000.









Доллар/йена пользуется умеренным спросом



Спрос на американский доллар в паре с японской йеной сохраняется. После серии попыток им было пробито сопротивление в районе 113.50 и протестирован уровень 113.70, где он снова оказался под давлением. Неспособность закрепиться выше 113.50 приведет к снижению в направлении 113.20-113.00; прохождение 113.70 позволит протестировать 114-ю фигуру.



Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

