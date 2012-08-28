Авторская аналитика от МОФТ

Евро/доллар пытается продолжить рост
Пытаясь развить восходящую динамику в паре с американским долларом, евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1310/33 и поднялся до уровня 1.1357. На откате к 1.1340 его выкупают, но потеря этой поддержки приведет к снижению в район 13-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению в направлении 1.1270. Прохождение 1.1360 приведет к росту в район 14-й фигуры.
Фунт/доллар сохраняет позитивный настрой
Пробитие британским фунтом сопротивления в районе 26-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.2646, но после его тестирования был откат обратно к 26-й фигуре. Ниже 1.2640 риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры будут преобладать; прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 1.2680-1.2700.
Доллар/франк снизился к 0.9920
Неспособность американского доллара пробить сопротивление в районе 0.9980 повлекла за собой его снижение против швейцарского франка к поддержке в районе 0.9920. Тем не менее, выше 99-й фигуры потенциал роста к психологическому уровню 1.0000 будет сохраняться; потеря 99-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9872/50.
Доллар/йена снижается
Распродажи на фондовых площадках способствовали появлению спроса на японскую йену, на фоне которого американский доллар утратил поддержку в районе 113-й фигуры в паре с ней и снизился до уровня 112.47. На данный момент он пытается закрепиться выше 112.60, что позволит протестировать 113.00; потеря поддержки приведет к снижению в район 112.20-112.00.