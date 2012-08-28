Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 401402403404 Додано: Вів 18 гру, 2018 14:46 Евро/доллар пытается продолжить рост



Пытаясь развить восходящую динамику в паре с американским долларом, евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1310/33 и поднялся до уровня 1.1357. На откате к 1.1340 его выкупают, но потеря этой поддержки приведет к снижению в район 13-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению в направлении 1.1270. Прохождение 1.1360 приведет к росту в район 14-й фигуры.









Фунт/доллар сохраняет позитивный настрой



Пробитие британским фунтом сопротивления в районе 26-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.2646, но после его тестирования был откат обратно к 26-й фигуре. Ниже 1.2640 риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры будут преобладать; прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 1.2680-1.2700.









Доллар/франк снизился к 0.9920



Неспособность американского доллара пробить сопротивление в районе 0.9980 повлекла за собой его снижение против швейцарского франка к поддержке в районе 0.9920. Тем не менее, выше 99-й фигуры потенциал роста к психологическому уровню 1.0000 будет сохраняться; потеря 99-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9872/50.









Доллар/йена снижается



Распродажи на фондовых площадках способствовали появлению спроса на японскую йену, на фоне которого американский доллар утратил поддержку в районе 113-й фигуры в паре с ней и снизился до уровня 112.47. На данный момент он пытается закрепиться выше 112.60, что позволит протестировать 113.00; потеря поддержки приведет к снижению в район 112.20-112.00.



Пытаясь развить восходящую динамику в паре с американским долларом, евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1310/33 и поднялся до уровня 1.1357. На откате к 1.1340 его выкупают, но потеря этой поддержки приведет к снижению в район 13-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению в направлении 1.1270. Прохождение 1.1360 приведет к росту в район 14-й фигуры.Пробитие британским фунтом сопротивления в районе 26-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.2646, но после его тестирования был откат обратно к 26-й фигуре. Ниже 1.2640 риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры будут преобладать; прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 1.2680-1.2700.Неспособность американского доллара пробить сопротивление в районе 0.9980 повлекла за собой его снижение против швейцарского франка к поддержке в районе 0.9920. Тем не менее, выше 99-й фигуры потенциал роста к психологическому уровню 1.0000 будет сохраняться; потеря 99-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9872/50.Распродажи на фондовых площадках способствовали появлению спроса на японскую йену, на фоне которого американский доллар утратил поддержку в районе 113-й фигуры в паре с ней и снизился до уровня 112.47. На данный момент он пытается закрепиться выше 112.60, что позволит протестировать 113.00; потеря поддержки приведет к снижению в район 112.20-112.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4024 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 401402403404 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 156 , 157 , 158

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1570 214567

FOREX CLUB Вів 18 гру, 2018 09:03