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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:46
Евро/доллар пытается продолжить рост
Пытаясь развить восходящую динамику в паре с американским долларом, евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1310/33 и поднялся до уровня 1.1357. На откате к 1.1340 его выкупают, но потеря этой поддержки приведет к снижению в район 13-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению в направлении 1.1270. Прохождение 1.1360 приведет к росту в район 14-й фигуры.Фунт/доллар сохраняет позитивный настрой
Пробитие британским фунтом сопротивления в районе 26-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.2646, но после его тестирования был откат обратно к 26-й фигуре. Ниже 1.2640 риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры будут преобладать; прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 1.2680-1.2700.Доллар/франк снизился к 0.9920
Неспособность американского доллара пробить сопротивление в районе 0.9980 повлекла за собой его снижение против швейцарского франка к поддержке в районе 0.9920. Тем не менее, выше 99-й фигуры потенциал роста к психологическому уровню 1.0000 будет сохраняться; потеря 99-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9872/50.Доллар/йена снижается
Распродажи на фондовых площадках способствовали появлению спроса на японскую йену, на фоне которого американский доллар утратил поддержку в районе 113-й фигуры в паре с ней и снизился до уровня 112.47. На данный момент он пытается закрепиться выше 112.60, что позволит протестировать 113.00; потеря поддержки приведет к снижению в район 112.20-112.00.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:59
Рынки в ожидании результатов заседания FOMC
Сегодня будут объявлены результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которые вполне могут вызвать всплеск волатильности на валютном рынке. Мнения аналитиков по данному событию разошлись, но в целом ожидается очередное повышение процентной ставки на 0.25%, что, конечно же, может стать поводом для возобновления покупок доллара. Тем не менее, есть вероятность того, что Федрезерв просигнализирует о паузе в ужесточении монетарной политики, и это может стать поводом для дальнейшего избавления от длинных позиций в долларе. Пока же евро и фунт не оставляют попыток вырасти против него, а йена купается в лучах славы на фоне падения фондовых индексов, хотя дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает продажи доллара за евро и йену, а риски «жесткого» Брэкзита – продажи за британский фунт.
На сегодня запланировано:12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
22:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.
Ускорение потребительской инфляции в Великобритании окажет поддержку фунту, а на замедлении он может оказаться под давлением.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 4027
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:48
Волновой обзор основных валютных пар
- 19.12.2018
EUR/USD
Продолжается построение последней волны Е треугольника, предположительно волна (a) of E of (B) завершилась, и сейчас будет происходить построение нисходящей коррекционной волны (b) of E of (B), после завершения которой будем открывать покупки, с тейк профитом у верхней границы треугольника, в районе 1.14219.
GBP/USD
Волна (ii) of [iii] of 3 of [C] как и предполагалось, приняла форму зигзага a-b-c. Данная коррекционная структура выглядит полностью сформированной, поэтому всё внимание сейчас к продажам в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. Стоп лос ставим выше уровня последнего локального максимума, а тейк профит на уровень 1.2315.
USD/JPY
Волна (C) треугольника под влиянием медведей сформировалась более продолжительной, чем планировалось изначально. А это значит, что рост в предпоследней волне треугольника нас только ожидает. Сейчас наблюдаем за построением начального импульса A of (D), поэтому рассматриваем открытие покупок с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.80.
USD/CHF
Продолжается построение нисходящей импульсной волны (3) of [C] of B, цена образует периодические мелкие восходящие коррекции, на окончании которых можно открывать дополнительные продажи в рамках данного нисходящего сценария, с тейк профитом в районе 0.9845.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 4027
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Сер 19 гру, 2018 15:04
Евро/доллар не смог пробить 1.1400
Евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1357 в паре с американским долларом, что позволило ему протестировать сильное сопротивление в районе 14-й фигуры. Вполне ожидаемо здесь была отмечена активизация медведей, на фоне чего он отступил к теперь уже поддержке 1.1357. Закрепившись выше, он снова сможет протестировать 14-ю фигуру, но потеря этой поддержки повысит риски пробития 1.1335 и снижения в район 1.1300.Фунт/доллар пробился к 1.2700, где был продан
Несмотря на риски, связанные с Брэкзитом, британский фунт смог пробить сопротивление в районе 1.2640 в паре с американским долларом и подняться в район 27-й фигуры. Здесь энтузиазм быков сошел на нет, и фунт, снова будучи проданным, снизился к поддержке в районе 1.2630. Здесь его продолжают выкупать, что оставляет быкам надежду на повторный штурм 27-й фигуры, но потеря поддержки повысит риски пробития 26-й фигуры и снижения в направлении 1.2560/40.Доллар/франк остается под давлением
Американский доллар остается под давлением швейцарского франка. В этих условиях его попытки роста ограничены сопротивлением в районе 0.9935, но спрос вблизи 99-й фигуры позволяет ему удержаться от падения ниже. Пробив текущее сопротивление, доллар/франк сможет продвинуться в направлении 0.9980, но пока риски тестирования и пробития 99-й фигуры преобладают.Доллар/йена торгуется с негативным настроем
Американский доллар находится и под давлением японской йены, на фоне чего им была пробита поддержка в районе 112.70 и протестирован уровень 112.24. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.60, но доллар/йена находится вблизи нижней границы консолидационного диапазона, от которой возможен отскок в направлении 113-й фигуры. Потеря 112.24/00 приведет к снижению в направлении 111.72/40.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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