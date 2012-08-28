Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 401402403404 Додано: Вів 18 гру, 2018 14:46 Евро/доллар пытается продолжить рост



Пытаясь развить восходящую динамику в паре с американским долларом, евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1310/33 и поднялся до уровня 1.1357. На откате к 1.1340 его выкупают, но потеря этой поддержки приведет к снижению в район 13-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению в направлении 1.1270. Прохождение 1.1360 приведет к росту в район 14-й фигуры.









Фунт/доллар сохраняет позитивный настрой



Пробитие британским фунтом сопротивления в районе 26-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.2646, но после его тестирования был откат обратно к 26-й фигуре. Ниже 1.2640 риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры будут преобладать; прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 1.2680-1.2700.









Доллар/франк снизился к 0.9920



Неспособность американского доллара пробить сопротивление в районе 0.9980 повлекла за собой его снижение против швейцарского франка к поддержке в районе 0.9920. Тем не менее, выше 99-й фигуры потенциал роста к психологическому уровню 1.0000 будет сохраняться; потеря 99-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9872/50.









Доллар/йена снижается



Распродажи на фондовых площадках способствовали появлению спроса на японскую йену, на фоне которого американский доллар утратил поддержку в районе 113-й фигуры в паре с ней и снизился до уровня 112.47. На данный момент он пытается закрепиться выше 112.60, что позволит протестировать 113.00; потеря поддержки приведет к снижению в район 112.20-112.00.



Пытаясь развить восходящую динамику в паре с американским долларом, евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1310/33 и поднялся до уровня 1.1357. На откате к 1.1340 его выкупают, но потеря этой поддержки приведет к снижению в район 13-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению в направлении 1.1270. Прохождение 1.1360 приведет к росту в район 14-й фигуры.Пробитие британским фунтом сопротивления в районе 26-й фигуры обеспечило ему рост против американского доллара до уровня 1.2646, но после его тестирования был откат обратно к 26-й фигуре. Ниже 1.2640 риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры будут преобладать; прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 1.2680-1.2700.Неспособность американского доллара пробить сопротивление в районе 0.9980 повлекла за собой его снижение против швейцарского франка к поддержке в районе 0.9920. Тем не менее, выше 99-й фигуры потенциал роста к психологическому уровню 1.0000 будет сохраняться; потеря 99-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9872/50.Распродажи на фондовых площадках способствовали появлению спроса на японскую йену, на фоне которого американский доллар утратил поддержку в районе 113-й фигуры в паре с ней и снизился до уровня 112.47. На данный момент он пытается закрепиться выше 112.60, что позволит протестировать 113.00; потеря поддержки приведет к снижению в район 112.20-112.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 гру, 2018 11:59 Рынки в ожидании результатов заседания FOMC



Сегодня будут объявлены результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которые вполне могут вызвать всплеск волатильности на валютном рынке. Мнения аналитиков по данному событию разошлись, но в целом ожидается очередное повышение процентной ставки на 0.25%, что, конечно же, может стать поводом для возобновления покупок доллара. Тем не менее, есть вероятность того, что Федрезерв просигнализирует о паузе в ужесточении монетарной политики, и это может стать поводом для дальнейшего избавления от длинных позиций в долларе. Пока же евро и фунт не оставляют попыток вырасти против него, а йена купается в лучах славы на фоне падения фондовых индексов, хотя дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает продажи доллара за евро и йену, а риски «жесткого» Брэкзита – продажи за британский фунт.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;

16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;

22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;

22:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.



Ускорение потребительской инфляции в Великобритании окажет поддержку фунту, а на замедлении он может оказаться под давлением.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Сегодня будут объявлены результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которые вполне могут вызвать всплеск волатильности на валютном рынке. Мнения аналитиков по данному событию разошлись, но в целом ожидается очередное повышение процентной ставки на 0.25%, что, конечно же, может стать поводом для возобновления покупок доллара. Тем не менее, есть вероятность того, что Федрезерв просигнализирует о паузе в ужесточении монетарной политики, и это может стать поводом для дальнейшего избавления от длинных позиций в долларе. Пока же евро и фунт не оставляют попыток вырасти против него, а йена купается в лучах славы на фоне падения фондовых индексов, хотя дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает продажи доллара за евро и йену, а риски «жесткого» Брэкзита – продажи за британский фунт.На сегодня запланировано:16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;Ускорение потребительской инфляции в Великобритании окажет поддержку фунту, а на замедлении он может оказаться под давлением.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 гру, 2018 14:48 Волновой обзор основных валютных пар - 19.12.2018



EUR/USD







Продолжается построение последней волны Е треугольника, предположительно волна (a) of E of (B) завершилась, и сейчас будет происходить построение нисходящей коррекционной волны (b) of E of (B), после завершения которой будем открывать покупки, с тейк профитом у верхней границы треугольника, в районе 1.14219.



GBP/USD







Волна (ii) of [iii] of 3 of [C] как и предполагалось, приняла форму зигзага a-b-c. Данная коррекционная структура выглядит полностью сформированной, поэтому всё внимание сейчас к продажам в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. Стоп лос ставим выше уровня последнего локального максимума, а тейк профит на уровень 1.2315.



USD/JPY







Волна (C) треугольника под влиянием медведей сформировалась более продолжительной, чем планировалось изначально. А это значит, что рост в предпоследней волне треугольника нас только ожидает. Сейчас наблюдаем за построением начального импульса A of (D), поэтому рассматриваем открытие покупок с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.80.



USD/CHF







Продолжается построение нисходящей импульсной волны (3) of [C] of B, цена образует периодические мелкие восходящие коррекции, на окончании которых можно открывать дополнительные продажи в рамках данного нисходящего сценария, с тейк профитом в районе 0.9845.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 19.12.2018EUR/USDПродолжается построение последней волны Е треугольника, предположительно волна (a) of E of (B) завершилась, и сейчас будет происходить построение нисходящей коррекционной волны (b) of E of (B), после завершения которой будем открывать покупки, с тейк профитом у верхней границы треугольника, в районе 1.14219.GBP/USDВолна (ii) of [iii] of 3 of [C] как и предполагалось, приняла форму зигзага a-b-c. Данная коррекционная структура выглядит полностью сформированной, поэтому всё внимание сейчас к продажам в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. Стоп лос ставим выше уровня последнего локального максимума, а тейк профит на уровень 1.2315.USD/JPYВолна (C) треугольника под влиянием медведей сформировалась более продолжительной, чем планировалось изначально. А это значит, что рост в предпоследней волне треугольника нас только ожидает. Сейчас наблюдаем за построением начального импульса A of (D), поэтому рассматриваем открытие покупок с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.80.USD/CHFПродолжается построение нисходящей импульсной волны (3) of [C] of B, цена образует периодические мелкие восходящие коррекции, на окончании которых можно открывать дополнительные продажи в рамках данного нисходящего сценария, с тейк профитом в районе 0.9845.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 гру, 2018 15:04 Евро/доллар не смог пробить 1.1400



Евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1357 в паре с американским долларом, что позволило ему протестировать сильное сопротивление в районе 14-й фигуры. Вполне ожидаемо здесь была отмечена активизация медведей, на фоне чего он отступил к теперь уже поддержке 1.1357. Закрепившись выше, он снова сможет протестировать 14-ю фигуру, но потеря этой поддержки повысит риски пробития 1.1335 и снижения в район 1.1300.









Фунт/доллар пробился к 1.2700, где был продан



Несмотря на риски, связанные с Брэкзитом, британский фунт смог пробить сопротивление в районе 1.2640 в паре с американским долларом и подняться в район 27-й фигуры. Здесь энтузиазм быков сошел на нет, и фунт, снова будучи проданным, снизился к поддержке в районе 1.2630. Здесь его продолжают выкупать, что оставляет быкам надежду на повторный штурм 27-й фигуры, но потеря поддержки повысит риски пробития 26-й фигуры и снижения в направлении 1.2560/40.









Доллар/франк остается под давлением



Американский доллар остается под давлением швейцарского франка. В этих условиях его попытки роста ограничены сопротивлением в районе 0.9935, но спрос вблизи 99-й фигуры позволяет ему удержаться от падения ниже. Пробив текущее сопротивление, доллар/франк сможет продвинуться в направлении 0.9980, но пока риски тестирования и пробития 99-й фигуры преобладают.









Доллар/йена торгуется с негативным настроем



Американский доллар находится и под давлением японской йены, на фоне чего им была пробита поддержка в районе 112.70 и протестирован уровень 112.24. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.60, но доллар/йена находится вблизи нижней границы консолидационного диапазона, от которой возможен отскок в направлении 113-й фигуры. Потеря 112.24/00 приведет к снижению в направлении 111.72/40.



Евро вчера пробил сопротивление в районе 1.1357 в паре с американским долларом, что позволило ему протестировать сильное сопротивление в районе 14-й фигуры. Вполне ожидаемо здесь была отмечена активизация медведей, на фоне чего он отступил к теперь уже поддержке 1.1357. Закрепившись выше, он снова сможет протестировать 14-ю фигуру, но потеря этой поддержки повысит риски пробития 1.1335 и снижения в район 1.1300.Несмотря на риски, связанные с Брэкзитом, британский фунт смог пробить сопротивление в районе 1.2640 в паре с американским долларом и подняться в район 27-й фигуры. Здесь энтузиазм быков сошел на нет, и фунт, снова будучи проданным, снизился к поддержке в районе 1.2630. Здесь его продолжают выкупать, что оставляет быкам надежду на повторный штурм 27-й фигуры, но потеря поддержки повысит риски пробития 26-й фигуры и снижения в направлении 1.2560/40.Американский доллар остается под давлением швейцарского франка. В этих условиях его попытки роста ограничены сопротивлением в районе 0.9935, но спрос вблизи 99-й фигуры позволяет ему удержаться от падения ниже. Пробив текущее сопротивление, доллар/франк сможет продвинуться в направлении 0.9980, но пока риски тестирования и пробития 99-й фигуры преобладают.Американский доллар находится и под давлением японской йены, на фоне чего им была пробита поддержка в районе 112.70 и протестирован уровень 112.24. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.60, но доллар/йена находится вблизи нижней границы консолидационного диапазона, от которой возможен отскок в направлении 113-й фигуры. Потеря 112.24/00 приведет к снижению в направлении 111.72/40. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 12:56 Доллар вырос на решении ФРС США повысить ставку, но его продолжают продавать



Несмотря на ожидания очередного повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки, евро и британский фунт вчера торговались преимущественно с позитивным настроем в парах с долларом. В отношении фунта, перспективы которого напрямую зависят от развития событий вокруг Брэкзита, инвесторы проявляют осторожность, а евро, пользуясь спросом в паре с ним, смог пробить 14-ю фигуру в паре с долларом и протестировать уровень 1.1439.



Как и ожидалось, Федрезерв снова повысил процентную ставку на 0.25%, и, несмотря на понижение прогноза по следующим повышениям, доллар укрепился по всему спектру рынка. Как бы там ни было, «мягкие» комментарии не меняют тот факт, что существующий дифференциал процентных ставок остается веским доводом в пользу покупок доллара против евро, франка и йены, при этом последняя извлекает выгоду из падения фондовых индексов. Фунт, в свою очередь, остается уязвимым из-за рисков хаотичного Брэкзита.



На сегодня запланировано:



15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.



В условиях неопределенности вокруг Брэкзита и поступающей макроэкономической статистики по Великобритании повышение Банком Англии процентной ставки по-прежнему крайне маловероятно, поэтому объявление результатов заседания МРС вряд ли будет сопровождаться масштабными устойчивыми движениями.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Несмотря на ожидания очередного повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки, евро и британский фунт вчера торговались преимущественно с позитивным настроем в парах с долларом. В отношении фунта, перспективы которого напрямую зависят от развития событий вокруг Брэкзита, инвесторы проявляют осторожность, а евро, пользуясь спросом в паре с ним, смог пробить 14-ю фигуру в паре с долларом и протестировать уровень 1.1439.Как и ожидалось, Федрезерв снова повысил процентную ставку на 0.25%, и, несмотря на понижение прогноза по следующим повышениям, доллар укрепился по всему спектру рынка. Как бы там ни было, «мягкие» комментарии не меняют тот факт, что существующий дифференциал процентных ставок остается веским доводом в пользу покупок доллара против евро, франка и йены, при этом последняя извлекает выгоду из падения фондовых индексов. Фунт, в свою очередь, остается уязвимым из-за рисков хаотичного Брэкзита.На сегодня запланировано:16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.В условиях неопределенности вокруг Брэкзита и поступающей макроэкономической статистики по Великобритании повышение Банком Англии процентной ставки по-прежнему крайне маловероятно, поэтому объявление результатов заседания МРС вряд ли будет сопровождаться масштабными устойчивыми движениями.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 14:51 Волновой обзор основных валютных пар - 20.12.2018



EUR/USD







Волна Е треугольника завершена, и получилась эта волна довольно стремительной, благодаря тому, что коррекционная волна (b) of E of (B) получилась очень короткой. После завершения последней волны треугольника, мы получили довольно мощный импульс вниз, что подтверждает нисходящий сценарий, и в ближайшее время нас ожидает снижение в волне (C). Продажи открываем на окончании волны [ii] of 1 of (C), с целью взять движение в волне [iii] of 1 of (C). Тейк профит в районе 1.1255.



GBP/USD







Как и ожидалось, после завершения зигзага в волне (ii) of [iii] of 3 of [C], началось снижение цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. При открытии продаж стоп лосс ставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит на уровне 1.2315.



USD/JPY







Как и предполагалось ранее, после завершения волны C of (C) цена начнёт двигаться в восходящем направлении в рамках предпоследней волны D треугольника. Сейчас наблюдаем за построением начального импульса A of (D), открываем покупки с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.80, а стом лосс ставим за нижнюю границу треугольника.



USD/CHF







Развитие нисходящего импульса (3) of [C] of B происходит не очень стремительно, цена продолжает формировать периодические мелкие восходящие коррекции, что говорит нам о том, что быки пытаются вернуть свои позиции. При открытии продаж следует проявлять осторожность, стоп лосс ставим за окончание последней коррекции, тейк профит в районе 0.9845.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 20.12.2018EUR/USDВолна Е треугольника завершена, и получилась эта волна довольно стремительной, благодаря тому, что коррекционная волна (b) of E of (B) получилась очень короткой. После завершения последней волны треугольника, мы получили довольно мощный импульс вниз, что подтверждает нисходящий сценарий, и в ближайшее время нас ожидает снижение в волне (C). Продажи открываем на окончании волны [ii] of 1 of (C), с целью взять движение в волне [iii] of 1 of (C). Тейк профит в районе 1.1255.GBP/USDКак и ожидалось, после завершения зигзага в волне (ii) of [iii] of 3 of [C], началось снижение цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. При открытии продаж стоп лосс ставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит на уровне 1.2315.USD/JPYКак и предполагалось ранее, после завершения волны C of (C) цена начнёт двигаться в восходящем направлении в рамках предпоследней волны D треугольника. Сейчас наблюдаем за построением начального импульса A of (D), открываем покупки с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.80, а стом лосс ставим за нижнюю границу треугольника.USD/CHFРазвитие нисходящего импульса (3) of [C] of B происходит не очень стремительно, цена продолжает формировать периодические мелкие восходящие коррекции, что говорит нам о том, что быки пытаются вернуть свои позиции. При открытии продаж следует проявлять осторожность, стоп лосс ставим за окончание последней коррекции, тейк профит в районе 0.9845.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 15:17 Евро/доллар продан выше 1.1400



В преддверии решения Федрезерва США по процентной ставке евро сохранял позитивный настрой в паре с американским долларом, пробив сопротивление в районе 14-й фигуры и протестировав уровень 1.1439. На решении он был продан, вследствие чего снова оказался ниже 14-й фигуры, снизившись до отметки 1.1365. На спадах спрос все еще сохраняется, а рост выше 1.1400 повысит шансы на пробитие вчерашнего максимума; неспособность пройти это сопротивление повлечет за собой потерю текущей поддержки и снижение в направлении 1.1340-1.1320.









Фунт/доллар торгуется без изменений



Британский фунт в паре с американским долларом вчера торговался разнонаправленно. Его колебания были ограничены поддержкой в районе 1.2608 и сопротивлением 1.2673. Неспособность его пробить повлечет за собой снижение в направлении 25-й фигуры; прохождение сопротивления повысит шансы на пробитие 27-й фигуры и рост в направлении 28-й.









Доллар/франк в диапазоне



В паре со швейцарским франком американский доллар торгуется в диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 0.9907 и сопротивлением 0.9952. Его рост по-прежнему используется для продаж, что сохраняет риски потери 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9873/60; прохождение 0.9952/80 позволит испытать на прочность психологический уровень 1.0000.









Доллар/йена пробил 112.00



Американский доллар вчера был под давлением японской йены, но на решении ФРС США повысить уровень процентной ставки поднялся до отметки 112.66. На фоне падения фондовых индексов он подвергся распродаже, утратив поддержку в районе 112-й фигуры и снизившись на текущий момент до уровня 111.80. Следующей теперь может быть протестирована поддержка в районе 111.62/38; возвращение выше 112.00-112.23 создаст условия для тестирования сопротивления в районе 112.50/63.



В преддверии решения Федрезерва США по процентной ставке евро сохранял позитивный настрой в паре с американским долларом, пробив сопротивление в районе 14-й фигуры и протестировав уровень 1.1439. На решении он был продан, вследствие чего снова оказался ниже 14-й фигуры, снизившись до отметки 1.1365. На спадах спрос все еще сохраняется, а рост выше 1.1400 повысит шансы на пробитие вчерашнего максимума; неспособность пройти это сопротивление повлечет за собой потерю текущей поддержки и снижение в направлении 1.1340-1.1320.Британский фунт в паре с американским долларом вчера торговался разнонаправленно. Его колебания были ограничены поддержкой в районе 1.2608 и сопротивлением 1.2673. Неспособность его пробить повлечет за собой снижение в направлении 25-й фигуры; прохождение сопротивления повысит шансы на пробитие 27-й фигуры и рост в направлении 28-й.В паре со швейцарским франком американский доллар торгуется в диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 0.9907 и сопротивлением 0.9952. Его рост по-прежнему используется для продаж, что сохраняет риски потери 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9873/60; прохождение 0.9952/80 позволит испытать на прочность психологический уровень 1.0000.Американский доллар вчера был под давлением японской йены, но на решении ФРС США повысить уровень процентной ставки поднялся до отметки 112.66. На фоне падения фондовых индексов он подвергся распродаже, утратив поддержку в районе 112-й фигуры и снизившись на текущий момент до уровня 111.80. Следующей теперь может быть протестирована поддержка в районе 111.62/38; возвращение выше 112.00-112.23 создаст условия для тестирования сопротивления в районе 112.50/63. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:22 Ликвидация лонгов в долларе США продолжается



В условиях ухода инвесторов от риска и распродаж на фондовых площадках покупки японской йены продолжаются, и доллар обновил текущие минимумы в паре с ней. Хотя дифференциал процентных ставок никоим образом не оправдывает продажи доллара за йену, дальнейшее падение фондовых индексов будет оказывать ей поддержку, но быкам по ней все же следует быть предельно осторожными.



Несколько похожая ситуация и в паре евро/доллар, где единая валюта продолжает развивать успехи, что, учитывая тот же дифференциал процентных ставок, ситуацию в Франции и вокруг бюджета Италии, а также предстоящие весной выборы в Европейский парламент, вряд ли выглядит оправданным. Рост евро/доллара происходит преимущественно за счет фиксации прибыли по коротким позициям и роста в кроссе с британским фунтом, и говорить о развороте нисходящего тренда преждевременно, поэтому и быкам по евро следует быть предельно осторожными, поскольку его рост может быть использован для продаж.



На сегодня запланировано:



16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м) (октябрь);

16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования (ноябрь);

16:30 - США. Годовые данные по ВВП;

18:00 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;

22:30 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.



Публикуемая сегодня статистика по США может вызвать всплеск волатильности в парах с долларом, где сильные данные окажут поддержку и будут способствовать его восстановлению, а на слабых давление на него может усилиться.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru В условиях ухода инвесторов от риска и распродаж на фондовых площадках покупки японской йены продолжаются, и доллар обновил текущие минимумы в паре с ней. Хотя дифференциал процентных ставок никоим образом не оправдывает продажи доллара за йену, дальнейшее падение фондовых индексов будет оказывать ей поддержку, но быкам по ней все же следует быть предельно осторожными.Несколько похожая ситуация и в паре евро/доллар, где единая валюта продолжает развивать успехи, что, учитывая тот же дифференциал процентных ставок, ситуацию в Франции и вокруг бюджета Италии, а также предстоящие весной выборы в Европейский парламент, вряд ли выглядит оправданным. Рост евро/доллара происходит преимущественно за счет фиксации прибыли по коротким позициям и роста в кроссе с британским фунтом, и говорить о развороте нисходящего тренда преждевременно, поэтому и быкам по евро следует быть предельно осторожными, поскольку его рост может быть использован для продаж.На сегодня запланировано:16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м) (октябрь);18:00 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;22:30 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.Публикуемая сегодня статистика по США может вызвать всплеск волатильности в парах с долларом, где сильные данные окажут поддержку и будут способствовать его восстановлению, а на слабых давление на него может усилиться.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:01 Волновой обзор основных валютных пар - 21.12.2018



EUR/USD







Под давлением быков волна Е треугольника растянулась, в результате чего мы получили наклонный треугольник. Сценарий, в рамках которого в ближайшее время мы получим медвежий импульс, остаётся в силе. Однако в данный момент видно, насколько сильно быки пытаются повлиять на ситуацию. Продажи открываем только после образования импульса вниз и коррекции к нему. Движение в рамках [iii] of 1 of (C) ожидается в район 1.1255, где установим тейк профит.



GBP/USD







По фунту быки также пытаются отыграть свои позиции, в результате чего мы увидели небольшое продолжение волны c of (ii) of [iii] of 3 of [C]. Однако по-прежнему продолжаем находиться в рамках ранее намеченного сценария, который предусматривает в ближайшее время снижение цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. При открытии продаж стоп лосс ставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит на уровне 1.2317.



USD/JPY







По данному инструменту, под давлением медведей волна C of (C) получилась растянутой, что в свою очередь изменило форму треугольника, который стал наклонным. Рост цены в рамках предпоследней волны D треугольника пока остаётся в силе. После построения начального импульса A of (D), открываем покупки с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.47, и со стоп лоссом за нижней границей треугольника.



USD/CHF







Получили развитие нисходящего импульса (3) of [C] of B, после мелкой восходящей коррекции цена начала таки своё снижение, и сейчас возможно волна (3) of [C] of B близка к своему завершению. Хорошая точка для открытия продаж - окончание волны (4) of [C] of B, с целью взять движение цены вниз в рамках волны (5) of [C] of B в район 0.9768



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 21.12.2018EUR/USDПод давлением быков волна Е треугольника растянулась, в результате чего мы получили наклонный треугольник. Сценарий, в рамках которого в ближайшее время мы получим медвежий импульс, остаётся в силе. Однако в данный момент видно, насколько сильно быки пытаются повлиять на ситуацию. Продажи открываем только после образования импульса вниз и коррекции к нему. Движение в рамках [iii] of 1 of (C) ожидается в район 1.1255, где установим тейк профит.GBP/USDПо фунту быки также пытаются отыграть свои позиции, в результате чего мы увидели небольшое продолжение волны c of (ii) of [iii] of 3 of [C]. Однако по-прежнему продолжаем находиться в рамках ранее намеченного сценария, который предусматривает в ближайшее время снижение цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. При открытии продаж стоп лосс ставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит на уровне 1.2317.USD/JPYПо данному инструменту, под давлением медведей волна C of (C) получилась растянутой, что в свою очередь изменило форму треугольника, который стал наклонным. Рост цены в рамках предпоследней волны D треугольника пока остаётся в силе. После построения начального импульса A of (D), открываем покупки с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.47, и со стоп лоссом за нижней границей треугольника.USD/CHFПолучили развитие нисходящего импульса (3) of [C] of B, после мелкой восходящей коррекции цена начала таки своё снижение, и сейчас возможно волна (3) of [C] of B близка к своему завершению. Хорошая точка для открытия продаж - окончание волны (4) of [C] of B, с целью взять движение цены вниз в рамках волны (5) of [C] of B в район 0.9768Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:15 Евро/доллар продолжает восстановление



Забыв про негативные для евро факторы, спекулянты продолжают избавляться от коротких позиций в нем, на фоне чего он в паре с американским долларом вчера снова пробил сопротивление в районе 14-й фигуры, прошел максимум на уровне 1.1439 и протестировал отметку 1.1485. На спадах его выкупают вблизи предыдущего максимума, что позволяет предполагать тестирование 15-й фигуры; потеря 1.1440 приведет к снижению в район 14-й фигуры, а ее пробитие может сигнализировать о формировании коррекционной вершины.









Фунт/доллар выкупают на спадах



Британский фунт все еще выкупается за американский доллар вблизи поддержи в районе 1.2620, но попытка развить восходящую динамику была ограничена сопротивлением в районе 27-й фигуры. Ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.2800-1.2850; до тех пор риски снижения в район 25-й фигуры будут сохраняться.









Доллар/франк продают на росте



Утратив поддержку в районе 99-й фигуры, американский доллар продолжил снижение против швейцарского франка, но от уровня 0.9865 был выкуплен, что вернуло его до отметки 0.9938. Здесь снова активизировались продавцы, протестировавшие на этот раз уровень 0.9840. Таким образом следующей они могут протестировать 98-ю фигуру; прохождение 99-й вернет в район уровня 0.9950.









Доллар/йена обновил текущие минимумы



На фоне распродаж на фондовых площадках американский доллар снова подвергся распродаже за японскую йену, вследствие чего им была утрачена поддержка в районе 112-й фигуры, пробита 111-я, и протестирован уровень 110.82. Интерес на продажу сохраняется в пределах уровня 111.44, что сохраняет риски повторного тестирования 111.00-110.82; похождение сопротивления приведет к росту в направлении 111.80-112.00.



Забыв про негативные для евро факторы, спекулянты продолжают избавляться от коротких позиций в нем, на фоне чего он в паре с американским долларом вчера снова пробил сопротивление в районе 14-й фигуры, прошел максимум на уровне 1.1439 и протестировал отметку 1.1485. На спадах его выкупают вблизи предыдущего максимума, что позволяет предполагать тестирование 15-й фигуры; потеря 1.1440 приведет к снижению в район 14-й фигуры, а ее пробитие может сигнализировать о формировании коррекционной вершины.Британский фунт все еще выкупается за американский доллар вблизи поддержи в районе 1.2620, но попытка развить восходящую динамику была ограничена сопротивлением в районе 27-й фигуры. Ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.2800-1.2850; до тех пор риски снижения в район 25-й фигуры будут сохраняться.Утратив поддержку в районе 99-й фигуры, американский доллар продолжил снижение против швейцарского франка, но от уровня 0.9865 был выкуплен, что вернуло его до отметки 0.9938. Здесь снова активизировались продавцы, протестировавшие на этот раз уровень 0.9840. Таким образом следующей они могут протестировать 98-ю фигуру; прохождение 99-й вернет в район уровня 0.9950.На фоне распродаж на фондовых площадках американский доллар снова подвергся распродаже за японскую йену, вследствие чего им была утрачена поддержка в районе 112-й фигуры, пробита 111-я, и протестирован уровень 110.82. Интерес на продажу сохраняется в пределах уровня 111.44, что сохраняет риски повторного тестирования 111.00-110.82; похождение сопротивления приведет к росту в направлении 111.80-112.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4033 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 401402403404 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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