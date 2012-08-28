Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 402403404405 Додано: Пон 24 гру, 2018 11:15 Инвесторы продолжают выкупать йену - недельный обзор



Минувшую неделю сложно назвать богатой на важные события, но в целом некоторая волатильность на валютном рынке сохранялась, при этом динамика основных валютных пар, особенно британского фунта, в сравнении с предыдущими неделями, когда наблюдался накал страстей на фоне Брэкзита и попыток сместить Терезу Мэй с должности премьер-министра Великобритании, была довольно спокойной. Эйфория, связанная с сохранением Мэй премьерского кресла, прошла, и фунт в паре с долларом США консолидировался ниже 1.2700.



Оставался доллар и под давлением евро, который смог, преодолев ряд препятствий на своем пути, достигнуть уровня 1.1485. Тем не менее, в условиях политических рисков, связанных с событиями во Франции и бюджетом Италии, а также дифференциала процентных ставок, евро все еще выглядит уязвимым, и его рост до вышеуказанного уровня был использован для продаж, на фоне которых он снова оказался ниже 14-й фигуры. На данном этапе поводом для обвала евро нет, поэтому в краткосрочной перспективе он может консолидироваться в диапазоне.



Довольно ощутимые потери доллар США понес в паре с японской йеной. Очередная волна распродаж на фондовых площадках способствовала повышению спроса на активы-«убежища», к которым традиционно относится и йена. Таким образом доллар, утратив ряд важных поддержек, рискует продолжить снижение к психологическому уровню 110.00. Несмотря на пессимизм в отношении доллара из-за понижения прогнозов по темпам повышения ФРС процентной ставки, его распродажи на фоне даже существующего дифференциала ставок, сложно назвать оправданными.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 24 декабря

16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (ноябрь).



Вторник, 25 декабря

Рождество



Среда, 26 декабря

05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (декабрь 21, 2018);

17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (октябрь).



Четверг, 27 декабря

12:00 - США. Экономический бюллетень;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

18:00 - США. Продажи новых домов.



Пятница, 28 декабря

02:30 - Япония. Уровень безработицы;

02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;

02:50 - Япония. Промышленное производство;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:30 - Япония. Розничные продажи;

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;

18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорМинувшую неделю сложно назвать богатой на важные события, но в целом некоторая волатильность на валютном рынке сохранялась, при этом динамика основных валютных пар, особенно британского фунта, в сравнении с предыдущими неделями, когда наблюдался накал страстей на фоне Брэкзита и попыток сместить Терезу Мэй с должности премьер-министра Великобритании, была довольно спокойной. Эйфория, связанная с сохранением Мэй премьерского кресла, прошла, и фунт в паре с долларом США консолидировался ниже 1.2700.Оставался доллар и под давлением евро, который смог, преодолев ряд препятствий на своем пути, достигнуть уровня 1.1485. Тем не менее, в условиях политических рисков, связанных с событиями во Франции и бюджетом Италии, а также дифференциала процентных ставок, евро все еще выглядит уязвимым, и его рост до вышеуказанного уровня был использован для продаж, на фоне которых он снова оказался ниже 14-й фигуры. На данном этапе поводом для обвала евро нет, поэтому в краткосрочной перспективе он может консолидироваться в диапазоне.Довольно ощутимые потери доллар США понес в паре с японской йеной. Очередная волна распродаж на фондовых площадках способствовала повышению спроса на активы-«убежища», к которым традиционно относится и йена. Таким образом доллар, утратив ряд важных поддержек, рискует продолжить снижение к психологическому уровню 110.00. Несмотря на пессимизм в отношении доллара из-за понижения прогнозов по темпам повышения ФРС процентной ставки, его распродажи на фоне даже существующего дифференциала ставок, сложно назвать оправданными.На этой неделе запланировано:Понедельник, 24 декабря16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (ноябрь).Вторник, 25 декабряСреда, 26 декабря05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (декабрь 21, 2018);17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (октябрь).Четверг, 27 декабря12:00 - США. Экономический бюллетень;16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;18:00 - США. Продажи новых домов.Пятница, 28 декабря02:30 - Япония. Уровень безработицы;02:50 - Япония. Промышленное производство;02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;02:30 - Япония. Розничные продажи;12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4035 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 12:16 Волновой обзор основных валютных пар - 24.12.2018



EUR/USD







После завершения волны Е треугольника, как и ожидалось, получили стремительный медвежий импульс. Волна of 1 of (C) близится к своему завершению. Новые продажи открываем только после образования коррекционной волны [ii] of 1 of (С). Движение цены в рамках импульса [iii] of 1 of (C), ожидается в район 1.1255, где установим тейк профит.



GBP/USD







Коррекционная волна c of (ii) of [iii] of 3 of [C] судя по всему завершилась. И сейчас наблюдаем за плавным и размеренным снижением цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. При открытии продаж стоп лосс ставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит на уровне 1.2250. Большим объёмом рекомендуется заходить в сделку, только после образования более стремительного импульса вниз.



USD/JPY







Растянутая волна C of (C) показывает отчаянную борьбу медведей, и пока у быков не получилось перехватить инициативу. Ожидается, что в ближайшее время поменяется расстановка сил, и нас будет ожидать рост цены в рамках предпоследней волны D треугольника. После построения начального импульса A of (D), открываем покупки с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.47, и со стоп лоссом за нижней границей треугольника.



USD/CHF







Как и предполагалось, завершился нисходящий импульс (3) of [C] of B, и начала формироваться восходящая коррекционная волна (4) of [C] of B, из-за стремительности данной коррекции, волна [C] of B принимает форму конечного диагонального треугольника. Продажи в рамках волны (5) of [C] of B будем открывать с тейк профитом в зоне 0.9840.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 24.12.2018EUR/USDПосле завершения волны Е треугольника, как и ожидалось, получили стремительный медвежий импульс. Волна С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4035 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 402403404405 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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