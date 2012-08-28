Авторская аналитика от МОФТ

Инвесторы продолжают выкупать йену - недельный обзор
Минувшую неделю сложно назвать богатой на важные события, но в целом некоторая волатильность на валютном рынке сохранялась, при этом динамика основных валютных пар, особенно британского фунта, в сравнении с предыдущими неделями, когда наблюдался накал страстей на фоне Брэкзита и попыток сместить Терезу Мэй с должности премьер-министра Великобритании, была довольно спокойной. Эйфория, связанная с сохранением Мэй премьерского кресла, прошла, и фунт в паре с долларом США консолидировался ниже 1.2700.
Оставался доллар и под давлением евро, который смог, преодолев ряд препятствий на своем пути, достигнуть уровня 1.1485. Тем не менее, в условиях политических рисков, связанных с событиями во Франции и бюджетом Италии, а также дифференциала процентных ставок, евро все еще выглядит уязвимым, и его рост до вышеуказанного уровня был использован для продаж, на фоне которых он снова оказался ниже 14-й фигуры. На данном этапе поводом для обвала евро нет, поэтому в краткосрочной перспективе он может консолидироваться в диапазоне.
Довольно ощутимые потери доллар США понес в паре с японской йеной. Очередная волна распродаж на фондовых площадках способствовала повышению спроса на активы-«убежища», к которым традиционно относится и йена. Таким образом доллар, утратив ряд важных поддержек, рискует продолжить снижение к психологическому уровню 110.00. Несмотря на пессимизм в отношении доллара из-за понижения прогнозов по темпам повышения ФРС процентной ставки, его распродажи на фоне даже существующего дифференциала ставок, сложно назвать оправданными.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 24 декабря
16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (ноябрь).
Вторник, 25 декабря
Рождество
Среда, 26 декабря
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (декабрь 21, 2018);
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (октябрь).
Четверг, 27 декабря
12:00 - США. Экономический бюллетень;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Продажи новых домов.
Пятница, 28 декабря
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;
02:50 - Япония. Промышленное производство;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:30 - Япония. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru