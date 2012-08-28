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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:15

Инвесторы продолжают выкупать йену - недельный обзор

Минувшую неделю сложно назвать богатой на важные события, но в целом некоторая волатильность на валютном рынке сохранялась, при этом динамика основных валютных пар, особенно британского фунта, в сравнении с предыдущими неделями, когда наблюдался накал страстей на фоне Брэкзита и попыток сместить Терезу Мэй с должности премьер-министра Великобритании, была довольно спокойной. Эйфория, связанная с сохранением Мэй премьерского кресла, прошла, и фунт в паре с долларом США консолидировался ниже 1.2700.

Оставался доллар и под давлением евро, который смог, преодолев ряд препятствий на своем пути, достигнуть уровня 1.1485. Тем не менее, в условиях политических рисков, связанных с событиями во Франции и бюджетом Италии, а также дифференциала процентных ставок, евро все еще выглядит уязвимым, и его рост до вышеуказанного уровня был использован для продаж, на фоне которых он снова оказался ниже 14-й фигуры. На данном этапе поводом для обвала евро нет, поэтому в краткосрочной перспективе он может консолидироваться в диапазоне.

Довольно ощутимые потери доллар США понес в паре с японской йеной. Очередная волна распродаж на фондовых площадках способствовала повышению спроса на активы-«убежища», к которым традиционно относится и йена. Таким образом доллар, утратив ряд важных поддержек, рискует продолжить снижение к психологическому уровню 110.00. Несмотря на пессимизм в отношении доллара из-за понижения прогнозов по темпам повышения ФРС процентной ставки, его распродажи на фоне даже существующего дифференциала ставок, сложно назвать оправданными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 24 декабря
16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (ноябрь).

Вторник, 25 декабря
Рождество

Среда, 26 декабря
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (декабрь 21, 2018);
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (октябрь).

Четверг, 27 декабря
12:00 - США. Экономический бюллетень;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Продажи новых домов.

Пятница, 28 декабря
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;
02:50 - Япония. Промышленное производство;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:30 - Япония. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:16

Волновой обзор основных валютных пар - 24.12.2018

EUR/USD

Зображення

После завершения волны Е треугольника, как и ожидалось, получили стремительный медвежий импульс. Волна of 1 of (C) близится к своему завершению. Новые продажи открываем только после образования коррекционной волны [ii] of 1 of (С). Движение цены в рамках импульса [iii] of 1 of (C), ожидается в район 1.1255, где установим тейк профит.

GBP/USD

Зображення

Коррекционная волна c of (ii) of [iii] of 3 of [C] судя по всему завершилась. И сейчас наблюдаем за плавным и размеренным снижением цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. При открытии продаж стоп лосс ставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит на уровне 1.2250. Большим объёмом рекомендуется заходить в сделку, только после образования более стремительного импульса вниз.

USD/JPY

Зображення

Растянутая волна C of (C) показывает отчаянную борьбу медведей, и пока у быков не получилось перехватить инициативу. Ожидается, что в ближайшее время поменяется расстановка сил, и нас будет ожидать рост цены в рамках предпоследней волны D треугольника. После построения начального импульса A of (D), открываем покупки с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.47, и со стоп лоссом за нижней границей треугольника.

USD/CHF

Зображення

Как и предполагалось, завершился нисходящий импульс (3) of [C] of B, и начала формироваться восходящая коррекционная волна (4) of [C] of B, из-за стремительности данной коррекции, волна [C] of B принимает форму конечного диагонального треугольника. Продажи в рамках волны (5) of [C] of B будем открывать с тейк профитом в зоне 0.9840.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:02

Политические риски в США толкают доллар вниз

С началом новой торговой недели доллар США снова испытывал на себе давление продавцов, и снова снижался как против японской йены, так и против евро и британского фунта. Помимо негодования президента США Дональда Трампа касательно повышений ФРС процентной ставки и спекуляций на тему увольнения ее главы Джерома Пауэлла, негатива доллару добавила частичная приостановка работы правительства и угроза импичмента после того, как демократы возьмут под контроль палату представителей. Эти факторы, а также постепенное избавление рядом стран от долларовых активов и развязанные США торговые войны, могут нивелировать дифференциал процентных ставок и способствовать дальнейшей ликвидации длинных позиций в долларе, но медведям по нему все же следует быть предельно осторожными.

На сегодня запланировано:

На сегодня в связи в Рождественскими праздниками ничего не запланировано, рынки закрыты, чем можно воспользоваться и уделить время другим делам либо развлечениям.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:25

Волновой обзор основных валютных пар - 25.12.2018

EUR/USD

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Формируется восходящая коррекционная волна (iv) of c of 1 of (C) Новые продажи открываем на окончании данной коррекции. Движение цены в рамках импульса [iii] of 1 of (C), ожидается в район 1.1255, где установим среднесрочный тейк профит.

GBP/USD

Зображення

Под давлением быков получили небольшое удлинение в волне (ii) of [iii] of 3 of [C]. Однако сценарий со снижением цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C] остаётся в силе. Продажи открываем только после образования медвежьего импульса, стоп лосс поставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], тейк профит на уровне 1.2250.

USD/JPY

Зображення

Коррекционная волна [B] в конечном итоге приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Судя по всему, данная волновая структура близиться к своему завершению и вскоре нас ожидает рост в рамках импульсной волны (1)of [C]. После образования бычьего импульса и построения к нему коррекции, следует рассматривать возможности для открытия покупок, со среднесрочным тейк профитом в районе 111.84.

USD/CHF

Зображення

Волна [C] of B, которая приняла форму конечного диагонального треугольника, подходит к своему завершению. После того, как данная волновая структура полностью сформируется, нас ждёт рост цены в рамках импульсной волны С, при открытии длинных позиций среднесрочный тейк профит установим на уровне 0.9974

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:04

Евро/доллар не смог закрепиться выше 1.1400

На прошлой неделе евро упорно выкупали за американский доллар. Закрепившись выше 13-й фигуры, он поднялся в район 14-й, которая с нескольких попыток была пробита и евро протестировал сопротивление в районе 1.1480. Здесь отмечен плотный интерес на продажу, и пара снова оказалась ниже 14-й фигуры, протестировав поддержку в районе 1.1360. Потеря 1.1400 ставит под сомнение состоятельность ралли минувшей недели и повышает риски снижения в направлении 1.1200; возвращение выше 14-й фигуры позволит протестировать сопротивление в районе 1.1440/60.

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Фунт/доллар остается ниже 1.2700

Британский фунт в паре с американским долларом на прошлой неделе сохранял позитивный настрой, но попытки пробить сопротивление в районе 1.2700 так и не увенчались успехом. Спрос на него отмечен в районе 1.2620-1.2600, который вполне может быть поглощен в случае неспособности быков пробить вышеуказанное сопротивление. Потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 1.2500-1.2480; прохождение 27-й фигуры откроет путь в направлении 28-й.

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Доллар/франк вернулся выше 0.9900

Потеря американским долларом поддержки в районе 99-й фигуры в паре со швейцарским франком привела к его снижению до поддержки в районе 0.9862/40. После тестирования последнего уровня пара вернулась выше 99-й фигуры, протестировав сопротивление в районе 0.0050. Его пробитие позволит протестировать сопротивление 0.9980, а в случае его прохождения – психологический уровень 1.0000; потеря 99-й фигуры повысит вероятность пробития поддержки 0.9862/40 и снижения в район 98-й.

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Доллар/йена может протестировать 110.00

Утратив поддержку в районе 113-й фигуры, американский доллар продолжил снижение против американской йены, вследствие которого была протестирована поддержка в районе 112.20. После отката и она была пробита, и доллар, оказавшись ниже 111-й фигуры, протестировал уровень 110.81. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением в районе 111.40, что сохраняет риски пробития текущей поддержки и снижения в направлении психологического уровня 110.00. С потерей 112-й фигуры перспективы доллар/йены ухудшились; возвращение выше ослабит медвежье давление и позволит протестировать сопротивление в районе 112.50.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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