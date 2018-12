Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Инвесторы продолжают выкупать йену - недельный обзор



Минувшую неделю сложно назвать богатой на важные события, но в целом некоторая волатильность на валютном рынке сохранялась, при этом динамика основных валютных пар, особенно британского фунта, в сравнении с предыдущими неделями, когда наблюдался накал страстей на фоне Брэкзита и попыток сместить Терезу Мэй с должности премьер-министра Великобритании, была довольно спокойной. Эйфория, связанная с сохранением Мэй премьерского кресла, прошла, и фунт в паре с долларом США консолидировался ниже 1.2700.



Оставался доллар и под давлением евро, который смог, преодолев ряд препятствий на своем пути, достигнуть уровня 1.1485. Тем не менее, в условиях политических рисков, связанных с событиями во Франции и бюджетом Италии, а также дифференциала процентных ставок, евро все еще выглядит уязвимым, и его рост до вышеуказанного уровня был использован для продаж, на фоне которых он снова оказался ниже 14-й фигуры. На данном этапе поводом для обвала евро нет, поэтому в краткосрочной перспективе он может консолидироваться в диапазоне.



Довольно ощутимые потери доллар США понес в паре с японской йеной. Очередная волна распродаж на фондовых площадках способствовала повышению спроса на активы-«убежища», к которым традиционно относится и йена. Таким образом доллар, утратив ряд важных поддержек, рискует продолжить снижение к психологическому уровню 110.00. Несмотря на пессимизм в отношении доллара из-за понижения прогнозов по темпам повышения ФРС процентной ставки, его распродажи на фоне даже существующего дифференциала ставок, сложно назвать оправданными.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 24 декабря

16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (ноябрь).



Вторник, 25 декабря

Рождество



Среда, 26 декабря

05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (декабрь 21, 2018);

17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (октябрь).



Четверг, 27 декабря

12:00 - США. Экономический бюллетень;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

18:00 - США. Продажи новых домов.



Пятница, 28 декабря

02:30 - Япония. Уровень безработицы;

02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;

02:50 - Япония. Промышленное производство;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:30 - Япония. Розничные продажи;

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;

18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Волновой обзор основных валютных пар - 24.12.2018



EUR/USD







После завершения волны Е треугольника, как и ожидалось, получили стремительный медвежий импульс. Волна of 1 of (C) близится к своему завершению. Новые продажи открываем только после образования коррекционной волны [ii] of 1 of (С). Движение цены в рамках импульса [iii] of 1 of (C), ожидается в район 1.1255, где установим тейк профит.



GBP/USD







Коррекционная волна c of (ii) of [iii] of 3 of [C] судя по всему завершилась. И сейчас наблюдаем за плавным и размеренным снижением цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. При открытии продаж стоп лосс ставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит на уровне 1.2250. Большим объёмом рекомендуется заходить в сделку, только после образования более стремительного импульса вниз.



USD/JPY







Растянутая волна C of (C) показывает отчаянную борьбу медведей, и пока у быков не получилось перехватить инициативу. Ожидается, что в ближайшее время поменяется расстановка сил, и нас будет ожидать рост цены в рамках предпоследней волны D треугольника. После построения начального импульса A of (D), открываем покупки с тейк профитом у верхней границы треугольника в районе 113.47, и со стоп лоссом за нижней границей треугольника.



USD/CHF







Как и предполагалось, завершился нисходящий импульс (3) of [C] of B, и начала формироваться восходящая коррекционная волна (4) of [C] of B, из-за стремительности данной коррекции, волна [C] of B принимает форму конечного диагонального треугольника. Продажи в рамках волны (5) of [C] of B будем открывать с тейк профитом в зоне 0.9840.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

- 24.12.2018

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Политические риски в США толкают доллар вниз



С началом новой торговой недели доллар США снова испытывал на себе давление продавцов, и снова снижался как против японской йены, так и против евро и британского фунта. Помимо негодования президента США Дональда Трампа касательно повышений ФРС процентной ставки и спекуляций на тему увольнения ее главы Джерома Пауэлла, негатива доллару добавила частичная приостановка работы правительства и угроза импичмента после того, как демократы возьмут под контроль палату представителей. Эти факторы, а также постепенное избавление рядом стран от долларовых активов и развязанные США торговые войны, могут нивелировать дифференциал процентных ставок и способствовать дальнейшей ликвидации длинных позиций в долларе, но медведям по нему все же следует быть предельно осторожными.



На сегодня запланировано:



На сегодня в связи в Рождественскими праздниками ничего не запланировано, рынки закрыты, чем можно воспользоваться и уделить время другим делам либо развлечениям.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

С началом новой торговой недели доллар США снова испытывал на себе давление продавцов, и снова снижался как против японской йены, так и против евро и британского фунта. Помимо негодования президента США Дональда Трампа касательно повышений ФРС процентной ставки и спекуляций на тему увольнения ее главы Джерома Пауэлла, негатива доллару добавила частичная приостановка работы правительства и угроза импичмента после того, как демократы возьмут под контроль палату представителей. Эти факторы, а также постепенное избавление рядом стран от долларовых активов и развязанные США торговые войны, могут нивелировать дифференциал процентных ставок и способствовать дальнейшей ликвидации длинных позиций в долларе, но медведям по нему все же следует быть предельно осторожными.

На сегодня запланировано:

На сегодня в связи в Рождественскими праздниками ничего не запланировано, рынки закрыты, чем можно воспользоваться и уделить время другим делам либо развлечениям.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Волновой обзор основных валютных пар - 25.12.2018



EUR/USD







Формируется восходящая коррекционная волна (iv) of c of 1 of (C) Новые продажи открываем на окончании данной коррекции. Движение цены в рамках импульса [iii] of 1 of (C), ожидается в район 1.1255, где установим среднесрочный тейк профит.



GBP/USD







Под давлением быков получили небольшое удлинение в волне (ii) of [iii] of 3 of [C]. Однако сценарий со снижением цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C] остаётся в силе. Продажи открываем только после образования медвежьего импульса, стоп лосс поставим выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], тейк профит на уровне 1.2250.



USD/JPY







Коррекционная волна [B] в конечном итоге приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Судя по всему, данная волновая структура близиться к своему завершению и вскоре нас ожидает рост в рамках импульсной волны (1)of [C]. После образования бычьего импульса и построения к нему коррекции, следует рассматривать возможности для открытия покупок, со среднесрочным тейк профитом в районе 111.84.



USD/CHF







Волна [C] of B, которая приняла форму конечного диагонального треугольника, подходит к своему завершению. После того, как данная волновая структура полностью сформируется, нас ждёт рост цены в рамках импульсной волны С, при открытии длинных позиций среднесрочный тейк профит установим на уровне 0.9974



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

- 25.12.2018

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Евро/доллар не смог закрепиться выше 1.1400



На прошлой неделе евро упорно выкупали за американский доллар. Закрепившись выше 13-й фигуры, он поднялся в район 14-й, которая с нескольких попыток была пробита и евро протестировал сопротивление в районе 1.1480. Здесь отмечен плотный интерес на продажу, и пара снова оказалась ниже 14-й фигуры, протестировав поддержку в районе 1.1360. Потеря 1.1400 ставит под сомнение состоятельность ралли минувшей недели и повышает риски снижения в направлении 1.1200; возвращение выше 14-й фигуры позволит протестировать сопротивление в районе 1.1440/60.









Фунт/доллар остается ниже 1.2700



Британский фунт в паре с американским долларом на прошлой неделе сохранял позитивный настрой, но попытки пробить сопротивление в районе 1.2700 так и не увенчались успехом. Спрос на него отмечен в районе 1.2620-1.2600, который вполне может быть поглощен в случае неспособности быков пробить вышеуказанное сопротивление. Потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 1.2500-1.2480; прохождение 27-й фигуры откроет путь в направлении 28-й.









Доллар/франк вернулся выше 0.9900



Потеря американским долларом поддержки в районе 99-й фигуры в паре со швейцарским франком привела к его снижению до поддержки в районе 0.9862/40. После тестирования последнего уровня пара вернулась выше 99-й фигуры, протестировав сопротивление в районе 0.0050. Его пробитие позволит протестировать сопротивление 0.9980, а в случае его прохождения – психологический уровень 1.0000; потеря 99-й фигуры повысит вероятность пробития поддержки 0.9862/40 и снижения в район 98-й.









Доллар/йена может протестировать 110.00



Утратив поддержку в районе 113-й фигуры, американский доллар продолжил снижение против американской йены, вследствие которого была протестирована поддержка в районе 112.20. После отката и она была пробита, и доллар, оказавшись ниже 111-й фигуры, протестировал уровень 110.81. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением в районе 111.40, что сохраняет риски пробития текущей поддержки и снижения в направлении психологического уровня 110.00. С потерей 112-й фигуры перспективы доллар/йены ухудшились; возвращение выше ослабит медвежье давление и позволит протестировать сопротивление в районе 112.50.



На прошлой неделе евро упорно выкупали за американский доллар. Закрепившись выше 13-й фигуры, он поднялся в район 14-й, которая с нескольких попыток была пробита и евро протестировал сопротивление в районе 1.1480. Здесь отмечен плотный интерес на продажу, и пара снова оказалась ниже 14-й фигуры, протестировав поддержку в районе 1.1360. Потеря 1.1400 ставит под сомнение состоятельность ралли минувшей недели и повышает риски снижения в направлении 1.1200; возвращение выше 14-й фигуры позволит протестировать сопротивление в районе 1.1440/60.

Фунт/доллар остается ниже 1.2700

Британский фунт в паре с американским долларом на прошлой неделе сохранял позитивный настрой, но попытки пробить сопротивление в районе 1.2700 так и не увенчались успехом. Спрос на него отмечен в районе 1.2620-1.2600, который вполне может быть поглощен в случае неспособности быков пробить вышеуказанное сопротивление. Потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 1.2500-1.2480; прохождение 27-й фигуры откроет путь в направлении 28-й.

Доллар/франк вернулся выше 0.9900

Потеря американским долларом поддержки в районе 99-й фигуры в паре со швейцарским франком привела к его снижению до поддержки в районе 0.9862/40. После тестирования последнего уровня пара вернулась выше 99-й фигуры, протестировав сопротивление в районе 0.0050. Его пробитие позволит протестировать сопротивление 0.9980, а в случае его прохождения – психологический уровень 1.0000; потеря 99-й фигуры повысит вероятность пробития поддержки 0.9862/40 и снижения в район 98-й.

Доллар/йена может протестировать 110.00

Утратив поддержку в районе 113-й фигуры, американский доллар продолжил снижение против американской йены, вследствие которого была протестирована поддержка в районе 112.20. После отката и она была пробита, и доллар, оказавшись ниже 111-й фигуры, протестировал уровень 110.81. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением в районе 111.40, что сохраняет риски пробития текущей поддержки и снижения в направлении психологического уровня 110.00. С потерей 112-й фигуры перспективы доллар/йены ухудшились; возвращение выше ослабит медвежье давление и позволит протестировать сопротивление в районе 112.50.

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Доллар США пытается отыграть потери



В построждественский день в условиях низкой ликвидности основные валютные пары торгуются в целом без изменений, при этом доллар, несмотря на политические риски в США, пытается отыграть понесенные ранее потери. В последние дни уходящего года внимание инвесторов сосредоточено на частичной приостановке работы правительства США и рисках инициации демократами импичмента Дональда Трампа. В этих условиях доллар может оставаться в уязвимом положении, при этом дифференциал процентных ставок все еще является поддерживающим для него фактором, а евро и британский фунт все еще уязвимы на фоне Брэкзита и ситуаций в Италии и Франции. Японская йена и далее будет пользоваться спросом в случае дальнейших распродаж на фондовых площадках.



На сегодня запланировано:



16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (декабрь 21, 2018);

17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (октябрь).



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать всплеск волатильности. С началом американской сессии возможно увеличение рыночной активности.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

В построждественский день в условиях низкой ликвидности основные валютные пары торгуются в целом без изменений, при этом доллар, несмотря на политические риски в США, пытается отыграть понесенные ранее потери. В последние дни уходящего года внимание инвесторов сосредоточено на частичной приостановке работы правительства США и рисках инициации демократами импичмента Дональда Трампа. В этих условиях доллар может оставаться в уязвимом положении, при этом дифференциал процентных ставок все еще является поддерживающим для него фактором, а евро и британский фунт все еще уязвимы на фоне Брэкзита и ситуаций в Италии и Франции. Японская йена и далее будет пользоваться спросом в случае дальнейших распродаж на фондовых площадках.

На сегодня запланировано:

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (декабрь 21, 2018);

17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (октябрь).

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать всплеск волатильности. С началом американской сессии возможно увеличение рыночной активности.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Волновой обзор основных валютных пар - 26.12.2018



EUR/USD







Восходящая коррекционная волна (iv) of c of 1 of (C) по всей видимости завершилась. Открываем продажи, с целью взять движение в волне (v) of c [i] of 1 of (C), стоп лосс выше окончания последней коррекции. Среднесрочный тейк профит установим в районе 1.1255, где ожидается окончание волны [iii] of 1 of (C).



GBP/USD







Зигзаг (ii) of [iii] of 3 of [C] продолжает своё развитие, однако по-прежнему ожидается снижение цены в рамках импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. После образования медвежьего импульса будем открывать продажи, стоп лосс выше волны (ii) of [iii] of 3 of [C], тейк профит на уровне 1.2250.



USD/JPY







Волна С of (Y) of [B] движется к своему завершению. После образования бычьего импульса и построения к нему коррекции, нас ожидает рост в рамках волны (1) of C. При открытии покупок тейк профит ставим в район 111.84.



USD/CHF







Конечный диагональный треугольник [C] of B выглядит полностью завершённым, а это значит , что в силу вступает восходящий сценарий в импульсной волне С. После образования импульса вверх, открываем длинные позиции со среднесрочным тейк профитом на уровне 0.9974.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

- 26.12.2018

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Евро/доллар начал день в пределах 1.1400



Евро с возобновлением торгов остается на тех же уровнях в паре с американским долларом, где было закрытие перед Рождественскими праздниками. На данный момент идет вялая борьба за 14-ю фигуру, утратив которую евро/доллар рискует снизиться к поддержке в районе 1.1360. Закрепившись выше, пара сможет снова протестировать сопротивление в районе 1.1435, а его пробитие приведет к росту в район 15-й фигуры.









Фунт/доллар вернулся выше 1.2700



Отпраздновав Рождество, британский фунт в паре с американским долларом пытается развить восходящую динамику. Спрос от уровня 1.2660 позволил ему пробить 27-ю фигуру и протестировать сопротивление в районе 1.2717, которое пока сдерживает натиск быков. Пробитие этого уровня повысит шансы на прохождение сопротивления в районе 1.2730/50, в случае чего следует ожидать роста в район 28-й фигуры; неспособность закрепиться выше 27-й фигуры повысит риски потери поддержки 1.2650/35.









Доллар/франк остается под давлением



С возобновлением торгов американский доллар поднялся против швейцарского франка от уровня 0.9847 до сопротивления в районе 0.9878. На росте его все еще продолжают продавать, но прохождение 0.9878 позволит протестировать 99-ю фигуру, а ее пробитие – сопротивление 0.9950; потеря 0.9847/40 приведет к снижению в район 98-й фигуры.









Доллар/йена продается на росте



Начав торговый день со снижения против японской йены, американский доллар снизился до уровня 110.06, но после его тестирования он вырос до уровня 110.66. Попытки роста все еще используются для продаж, и медведи могут протестировать поддержку в районе психологического уровня 110.00. Ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 108-й фигуры; прохождение 110.66 позволит протестировать 111-ю.



Евро с возобновлением торгов остается на тех же уровнях в паре с американским долларом, где было закрытие перед Рождественскими праздниками. На данный момент идет вялая борьба за 14-ю фигуру, утратив которую евро/доллар рискует снизиться к поддержке в районе 1.1360. Закрепившись выше, пара сможет снова протестировать сопротивление в районе 1.1435, а его пробитие приведет к росту в район 15-й фигуры.

Фунт/доллар вернулся выше 1.2700

Отпраздновав Рождество, британский фунт в паре с американским долларом пытается развить восходящую динамику. Спрос от уровня 1.2660 позволил ему пробить 27-ю фигуру и протестировать сопротивление в районе 1.2717, которое пока сдерживает натиск быков. Пробитие этого уровня повысит шансы на прохождение сопротивления в районе 1.2730/50, в случае чего следует ожидать роста в район 28-й фигуры; неспособность закрепиться выше 27-й фигуры повысит риски потери поддержки 1.2650/35.

Доллар/франк остается под давлением

С возобновлением торгов американский доллар поднялся против швейцарского франка от уровня 0.9847 до сопротивления в районе 0.9878. На росте его все еще продолжают продавать, но прохождение 0.9878 позволит протестировать 99-ю фигуру, а ее пробитие – сопротивление 0.9950; потеря 0.9847/40 приведет к снижению в район 98-й фигуры.

Доллар/йена продается на росте

Начав торговый день со снижения против японской йены, американский доллар снизился до уровня 110.06, но после его тестирования он вырос до уровня 110.66. Попытки роста все еще используются для продаж, и медведи могут протестировать поддержку в районе психологического уровня 110.00. Ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 108-й фигуры; прохождение 110.66 позволит протестировать 111-ю.

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

