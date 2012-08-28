Авторская аналитика от МОФТ

Доллар США остается под давлением
В последние дни уходящего года доллар США остается под давлением со стороны основных конкурентов. Несмотря на восстановление фондовых индексов он не смог развить восходящую коррекцию в паре с японской йеной, которая, как и швейцарский франк, пользуются спросом на фоне бегства инвесторов от риска. Политические риски в США и опасения замедления темпов роста экономики страны будут способствовать сохранению спроса на активы-«убежища», к которым также относится и золото.
Благодаря этим же факторам евро и британский фунт продолжают демонстрировать позитивный настрой в парах с долларом, но в условиях политических и экономических рисков, связанных с конфликтной ситуацией вокруг увеличения расходов итальянским правительством и Брэкзитом, обе валюты могут в любой момент подвергнуться распродаже. Негативными для евро также остаются такие факторы, как низкая инфляция, слабые статданные по еврозоне, дифференциал процентных ставок.
На сегодня запланировано:
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.
События сегодняшнего макроэкономического календаря вряд ли окажут существенное влияние на валютный рынок.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru