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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:44

Доллар США остается под давлением

В последние дни уходящего года доллар США остается под давлением со стороны основных конкурентов. Несмотря на восстановление фондовых индексов он не смог развить восходящую коррекцию в паре с японской йеной, которая, как и швейцарский франк, пользуются спросом на фоне бегства инвесторов от риска. Политические риски в США и опасения замедления темпов роста экономики страны будут способствовать сохранению спроса на активы-«убежища», к которым также относится и золото.

Благодаря этим же факторам евро и британский фунт продолжают демонстрировать позитивный настрой в парах с долларом, но в условиях политических и экономических рисков, связанных с конфликтной ситуацией вокруг увеличения расходов итальянским правительством и Брэкзитом, обе валюты могут в любой момент подвергнуться распродаже. Негативными для евро также остаются такие факторы, как низкая инфляция, слабые статданные по еврозоне, дифференциал процентных ставок.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

События сегодняшнего макроэкономического календаря вряд ли окажут существенное влияние на валютный рынок.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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