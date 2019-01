Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:44 Доллар США остается под давлением



В последние дни уходящего года доллар США остается под давлением со стороны основных конкурентов. Несмотря на восстановление фондовых индексов он не смог развить восходящую коррекцию в паре с японской йеной, которая, как и швейцарский франк, пользуются спросом на фоне бегства инвесторов от риска. Политические риски в США и опасения замедления темпов роста экономики страны будут способствовать сохранению спроса на активы-«убежища», к которым также относится и золото.



Благодаря этим же факторам евро и британский фунт продолжают демонстрировать позитивный настрой в парах с долларом, но в условиях политических и экономических рисков, связанных с конфликтной ситуацией вокруг увеличения расходов итальянским правительством и Брэкзитом, обе валюты могут в любой момент подвергнуться распродаже. Негативными для евро также остаются такие факторы, как низкая инфляция, слабые статданные по еврозоне, дифференциал процентных ставок.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;

18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.



События сегодняшнего макроэкономического календаря вряд ли окажут существенное влияние на валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:26 Волновой обзор основных валютных пар - 28.12.2018



EUR/USD







Происходит формирование восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C). На окончании данной коррекционной структуры будем открывать новые продажи, с целью взять нисходящее движение цены, в рамках волны [iii] of 1 of (C), тейк профит на уровне 1.1255.



GBP/USD







После образования медвежьего импульса, который является начальной частью волны (iii) of [iii] of 3 of [C], началось формирование локальной восходящей коррекции, на окончании которой будем открывать продажи с тейк профитом на уровне 1.2256.



USD/JPY







Продолжается построение восходящей импульсной волны of (1), на данный момент образовалась локальная коррекция, после окончания которой движение цены возобновится в восходящем направлении. При открытии покупок среднесрочный тейк профит ставим в район 112.82.



USD/CHF







Под давлением медведей получили удлинение коррекционной волны (4) of [C] of B, которая получила форму волновой плоскости. На данный момент происходит развитие нисходящей волны (5) of [C] of B, после завершения которой произойдёт рост цены, в рамках ранее намеченного сценария. Среднесрочный тейк профит для покупок поставим на уровень 0.9984.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:06 Евро/доллар снова выше 1.1400



Евро продолжают выкупать на спадах в паре с американским долларом. Таким образом ему удалось снова пробить сопротивление в районе 1.1400-1.1420, вследствие чего было протестировано сопротивление в районе 1.1460. Его пробитие приведет к росту в район 15-й фигуры, прохождение которой позволит протестировать сопротивление 1.1538/50; потеря 14-й фигуры повысит риски пробития 1.1300-1.1272 и снижения в направлении 1.1200.









Фунт/доллар сохраняет умеренно-позитивный настрой



Британский фунт вчера выкупался за американский доллар от поддержки в районе 1.2625, но попытки роста были ограничены сопротивлением 1.2653/60. В азиатскую сессию он смог пробиться до уровня 1.2671. Для роста в направлении 28-й фигуры фунт/доллару все еще необходимо уверенное пробитие 27-й; потеря 1.2617/00 приведет к снижению в направлении 1.2550-1.2500.









Доллар/франк под устойчивым давлением



Американский доллар продолжают продавать за швейцарский франк, вследствие чего он не смог закрепиться выше 99-й фигуры и снизился до поддержки 0.9840, которую медведи на данный момент пытаются пробить. В случае успеха они смогут протестировать 98-ю фигуру; пробитие 0.9880-0.9900 повысит шансы на прохождение 0.9960/80 и рост до психологического уровня 1.0000.









Доллар/йена не в состоянии развить коррекцию



Вчера была еще одна попытка американского доллара развить восходящую коррекцию в паре с японской йеной, но его отскок от поддержки в районе 110.50 до уровня 111.10 был использован для продаж, на фоне которых на текущий момент снова тестируется вышеуказанная поддержка. Ее пробитие приведет к снижению до психологического уровня 110.00; прохождение 111.10 позволит протестировать сопротивление в районе 111.36.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: Сер 02 січ, 2019 14:37 Доллар США завершил год падением против основных конкурентов



Главной темой под конец прошлого года стала временная приостановка президентом США Дональдом Трампом работы ряда министерств, что было вызвано отказом Конгресса выделить ему 5 млрд. долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Хоть это не первый «шатдаун» в истории США, американский доллар отреагировал на него довольно болезненно, снизившись против ряда своих конкурентов, в том числе и против японской йены, хотя фондовые индексы под конец года показали довольно впечатляющее коррекционное ралли.



В техническом плане перспективы доллар/йены существенно ухудшились, и возможное возобновление падения индексов будет способствовать снижению пары в направлении 108-й фигуры, но в условиях дифференциала процентных ставок быкам по йене следует быть предельно осторожными. Завершил доллар год и падением против евро и британского фунта, при этом их рост на фоне политических рисков в Европе и рисков «жесткого» Брэкзита вряд ли можно назвать оправданным. В условиях низкой ликвидности, связанной с прошедшими Рождественскими и новогодними праздниками, их ралли может быть гипертрофированным.



На сегодня запланировано:



17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит событий, могущих стать поводом для масштабных движений на валютном рынке.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

