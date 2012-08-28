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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:40

Волновой обзор основных валютных пар - 04.01.2019

EUR/USD

Зображення

Стремительный импульс вниз of 1 of (C) продолжает своё развитие, сейчас происходит построение локальной коррекции, а затем будет финальное снижение в данной волне. После будет образована коррекционная волна [ii] of 1 of (C), на её окончании будем открывать дополнительные продажи, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1 of (C), среднесрочный тейк профит на уровне 1.1140.

GBP/USD

Зображення

По данной валютной паре также наблюдаем за построением локальной коррекции в составе нисходящего импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. На окончании данной коррекции, при образовании нового медвежьего импульса, будем открывать короткие позиции с тейк профитом на уровне 1.2260.

USD/JPY

Зображення

Пока цена не вырвалась из лап медведей и сейчас, скорее всего, мы наблюдаем за построением локальной коррекции. Но мы продолжаем ожидать сценарий, в котором в ближайшее время должен начаться рост. В случае образования стремительного импульса в ближайшее время, будем открывать покупки со стоп лоссом ниже последней локальной коррекции, а среднесрочный тейк профит поставим в район 110.85.

USD/CHF

Зображення

Сценарий по данному инструменту пока неизменен. Наблюдаем за построением нисходящей волны (5) of [C] of B. После образования импульса вверх начнётся рост цены в рамках волны (1) of C. При развитии данного сценария рекомендуется дождаться завершения волны (1) of C, а затем, на окончании коррекционной волны (2) of C, открывать длинные позиции с целью взять движение в рамках волны (3) of C , с тейк профитом на уровне 0.9956.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:43

Евро/доллар восстанавливался после падения

Весь вчерашний торговый день евро восстанавливался после падения против американского доллара. Поначалу он смог достичь сопротивления в районе, а после отката пробил его и протестировал уровень 1.1411. Закрепиться выше 14-й фигуры не удалось, поэтому его перспективы остаются негативными, и медведи могут протестировать поддержку в районе 13-й фигуры; уверенное прохождение 1.1400 обеспечит рост в направлении 15-й фигуры.

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Фунт/доллар скорректировался в район 1.2646

Найдя поддержку в районе 1.2541, британский фунт продолжил восстановление в паре с американским долларом, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 1.2585-1.2600 и протестирован уровень 1.2646. Тем не менее, для улучшения перспектив ему необходимо уверенное пробитие сопротивления 1.2700-1.2720, а до тех пор риски снижения в направлении 25-й фигуры будут сохраняться.

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Доллар/франк консолидируется в диапазоне

Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9850, но пробить сопротивление в районе 99-й фигуры быкам так и не удалось. Это может повлечь за собой потерю поддержки и снижение в направлении 98-й фигуры; уверенное пробитие 0.9900/20 откроет путь к психологическому уровню 1.0000.

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Доллар/йена продвигается выше

В паре с японской йеной американский доллар, восстанавливаясь после «флэш-крэша», вчера демонстрировал позитивный настрой. Оттолкнувшись от поддержки в районе 106.80, он смог подняться до уровня 107.96, который в азиатскую сессию был пробит и доллар протестировал отметку 108.43. На текущих уровнях, либо на росте до 108.60-108.80 возможна активизация продавцов; пробитие последнего уровня приведет к росту в направлении 109.00-109.46.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4055
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 404405406407
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