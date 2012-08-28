Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 04.01.2019
EUR/USD
Стремительный импульс вниз of 1 of (C) продолжает своё развитие, сейчас происходит построение локальной коррекции, а затем будет финальное снижение в данной волне. После будет образована коррекционная волна [ii] of 1 of (C), на её окончании будем открывать дополнительные продажи, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1 of (C), среднесрочный тейк профит на уровне 1.1140.
GBP/USD
По данной валютной паре также наблюдаем за построением локальной коррекции в составе нисходящего импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. На окончании данной коррекции, при образовании нового медвежьего импульса, будем открывать короткие позиции с тейк профитом на уровне 1.2260.
USD/JPY
Пока цена не вырвалась из лап медведей и сейчас, скорее всего, мы наблюдаем за построением локальной коррекции. Но мы продолжаем ожидать сценарий, в котором в ближайшее время должен начаться рост. В случае образования стремительного импульса в ближайшее время, будем открывать покупки со стоп лоссом ниже последней локальной коррекции, а среднесрочный тейк профит поставим в район 110.85.
USD/CHF
Сценарий по данному инструменту пока неизменен. Наблюдаем за построением нисходящей волны (5) of [C] of B. После образования импульса вверх начнётся рост цены в рамках волны (1) of C. При развитии данного сценария рекомендуется дождаться завершения волны (1) of C, а затем, на окончании коррекционной волны (2) of C, открывать длинные позиции с целью взять движение в рамках волны (3) of C , с тейк профитом на уровне 0.9956.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru