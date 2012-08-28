Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 404405406407 Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:40 Волновой обзор основных валютных пар - 04.01.2019



EUR/USD







Стремительный импульс вниз of 1 of (C) продолжает своё развитие, сейчас происходит построение локальной коррекции, а затем будет финальное снижение в данной волне. После будет образована коррекционная волна [ii] of 1 of (C), на её окончании будем открывать дополнительные продажи, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1 of (C), среднесрочный тейк профит на уровне 1.1140.



GBP/USD







По данной валютной паре также наблюдаем за построением локальной коррекции в составе нисходящего импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. На окончании данной коррекции, при образовании нового медвежьего импульса, будем открывать короткие позиции с тейк профитом на уровне 1.2260.



USD/JPY







Пока цена не вырвалась из лап медведей и сейчас, скорее всего, мы наблюдаем за построением локальной коррекции. Но мы продолжаем ожидать сценарий, в котором в ближайшее время должен начаться рост. В случае образования стремительного импульса в ближайшее время, будем открывать покупки со стоп лоссом ниже последней локальной коррекции, а среднесрочный тейк профит поставим в район 110.85.



USD/CHF







Сценарий по данному инструменту пока неизменен. Наблюдаем за построением нисходящей волны (5) of [C] of B. После образования импульса вверх начнётся рост цены в рамках волны (1) of C. При развитии данного сценария рекомендуется дождаться завершения волны (1) of C, а затем, на окончании коррекционной волны (2) of C, открывать длинные позиции с целью взять движение в рамках волны (3) of C , с тейк профитом на уровне 0.9956.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 04.01.2019EUR/USDСтремительный импульс вниз С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4055 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:43 Евро/доллар восстанавливался после падения



Весь вчерашний торговый день евро восстанавливался после падения против американского доллара. Поначалу он смог достичь сопротивления в районе, а после отката пробил его и протестировал уровень 1.1411. Закрепиться выше 14-й фигуры не удалось, поэтому его перспективы остаются негативными, и медведи могут протестировать поддержку в районе 13-й фигуры; уверенное прохождение 1.1400 обеспечит рост в направлении 15-й фигуры.









Фунт/доллар скорректировался в район 1.2646



Найдя поддержку в районе 1.2541, британский фунт продолжил восстановление в паре с американским долларом, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 1.2585-1.2600 и протестирован уровень 1.2646. Тем не менее, для улучшения перспектив ему необходимо уверенное пробитие сопротивления 1.2700-1.2720, а до тех пор риски снижения в направлении 25-й фигуры будут сохраняться.









Доллар/франк консолидируется в диапазоне



Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9850, но пробить сопротивление в районе 99-й фигуры быкам так и не удалось. Это может повлечь за собой потерю поддержки и снижение в направлении 98-й фигуры; уверенное пробитие 0.9900/20 откроет путь к психологическому уровню 1.0000.









Доллар/йена продвигается выше



В паре с японской йеной американский доллар, восстанавливаясь после «флэш-крэша», вчера демонстрировал позитивный настрой. Оттолкнувшись от поддержки в районе 106.80, он смог подняться до уровня 107.96, который в азиатскую сессию был пробит и доллар протестировал отметку 108.43. На текущих уровнях, либо на росте до 108.60-108.80 возможна активизация продавцов; пробитие последнего уровня приведет к росту в направлении 109.00-109.46.



Весь вчерашний торговый день евро восстанавливался после падения против американского доллара. Поначалу он смог достичь сопротивления в районе, а после отката пробил его и протестировал уровень 1.1411. Закрепиться выше 14-й фигуры не удалось, поэтому его перспективы остаются негативными, и медведи могут протестировать поддержку в районе 13-й фигуры; уверенное прохождение 1.1400 обеспечит рост в направлении 15-й фигуры.Найдя поддержку в районе 1.2541, британский фунт продолжил восстановление в паре с американским долларом, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 1.2585-1.2600 и протестирован уровень 1.2646. Тем не менее, для улучшения перспектив ему необходимо уверенное пробитие сопротивления 1.2700-1.2720, а до тех пор риски снижения в направлении 25-й фигуры будут сохраняться.Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9850, но пробить сопротивление в районе 99-й фигуры быкам так и не удалось. Это может повлечь за собой потерю поддержки и снижение в направлении 98-й фигуры; уверенное пробитие 0.9900/20 откроет путь к психологическому уровню 1.0000.В паре с японской йеной американский доллар, восстанавливаясь после «флэш-крэша», вчера демонстрировал позитивный настрой. Оттолкнувшись от поддержки в районе 106.80, он смог подняться до уровня 107.96, который в азиатскую сессию был пробит и доллар протестировал отметку 108.43. На текущих уровнях, либо на росте до 108.60-108.80 возможна активизация продавцов; пробитие последнего уровня приведет к росту в направлении 109.00-109.46. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4055 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 404405406407 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 157 , 158 , 159

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1581 217461

FOREX CLUB П'ят 04 січ, 2019 08:36