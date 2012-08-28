Авторская аналитика от МОФТ

Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:43

Евро/доллар восстанавливался после падения

Фунт/доллар скорректировался в район 1.2646

Доллар/франк консолидируется в диапазоне

Доллар/йена продвигается выше

Весь вчерашний торговый день евро восстанавливался после падения против американского доллара. Поначалу он смог достичь сопротивления в районе, а после отката пробил его и протестировал уровень 1.1411. Закрепиться выше 14-й фигуры не удалось, поэтому его перспективы остаются негативными, и медведи могут протестировать поддержку в районе 13-й фигуры; уверенное прохождение 1.1400 обеспечит рост в направлении 15-й фигуры.Найдя поддержку в районе 1.2541, британский фунт продолжил восстановление в паре с американским долларом, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 1.2585-1.2600 и протестирован уровень 1.2646. Тем не менее, для улучшения перспектив ему необходимо уверенное пробитие сопротивления 1.2700-1.2720, а до тех пор риски снижения в направлении 25-й фигуры будут сохраняться.Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9850, но пробить сопротивление в районе 99-й фигуры быкам так и не удалось. Это может повлечь за собой потерю поддержки и снижение в направлении 98-й фигуры; уверенное пробитие 0.9900/20 откроет путь к психологическому уровню 1.0000.В паре с японской йеной американский доллар, восстанавливаясь после «флэш-крэша», вчера демонстрировал позитивный настрой. Оттолкнувшись от поддержки в районе 106.80, он смог подняться до уровня 107.96, который в азиатскую сессию был пробит и доллар протестировал отметку 108.43. На текущих уровнях, либо на росте до 108.60-108.80 возможна активизация продавцов; пробитие последнего уровня приведет к росту в направлении 109.00-109.46.