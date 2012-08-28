Авторская аналитика от МОФТ

Йена снижается после стремительного роста
- недельный обзор
Новый 2019 год начался с довольно неприятных сюрпризов для финансовых рынков. Понижение компанией Apple прогноза по прибыли из-за ситуации на китайском рынке стало поводом для очередных продаж на фондовых площадках, на фоне чего после закрытия нью-йоркской биржи в парах с японской йеной, в частности доллар/йена, евро/йена и фунт/йена наблюдался так называемый флэш-крэш – резкое падение этих пар на несколько сот пунктов.
Здесь следует отметить, что понижение Apple прогнозов по прибыли вряд ли могло вызвать такой обвал курсов этих пар, к тому же падение фондовых индексов было довольно умеренным, поэтому причиной этого могла стать низкая ликвидность, в условиях которой сработали защитные приказы. Более того, рост йены не получил своего продолжения, и ее конкуренты всю неделю восстанавливались, и сохраняют позитивный настрой на текущий момент, так же, как и фондовые индексы.
Негативной для йены и позитивной для индексов стала новость о запланированных на текущую неделю переговорах между США и КНР по урегулированию торгового конфликта. В ожидании позитивных результатов инвесторы выкупают акции и избавляются от длинных позиций в йене, при этом доллар, укрепляясь против йены, испытывает на себе давление со стороны европейских конкурентов, хотя опубликованные в пятницу данные по рынку труда США существенно превысили прогнозы аналитиков. Несмотря на «мягкий» тон комментариев главы ФРС, дифференциал процентных ставок все еще является поддерживающим доллар фактором, а в условиях политических и экономических рисков в Еврозоне и Великобритании евро и фунт остаются уязвимыми.
На этой неделе запланировано:
Вторник, 8 января
16:30 - США. Торговый баланс (ноябрь);
16:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.
Среда, 9 января
10:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Германия. Импорт/экспорт;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
13:00 - Уровень безработицы;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
18:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Четверг, 10 января
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Продажи новых домов.
Пятница, 11 января
00:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
12:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (ноябрь);
12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
13:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru