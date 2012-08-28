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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:40

Волновой обзор основных валютных пар - 04.01.2019

EUR/USD

Зображення

Стремительный импульс вниз of 1 of (C) продолжает своё развитие, сейчас происходит построение локальной коррекции, а затем будет финальное снижение в данной волне. После будет образована коррекционная волна [ii] of 1 of (C), на её окончании будем открывать дополнительные продажи, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1 of (C), среднесрочный тейк профит на уровне 1.1140.

GBP/USD

Зображення

По данной валютной паре также наблюдаем за построением локальной коррекции в составе нисходящего импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. На окончании данной коррекции, при образовании нового медвежьего импульса, будем открывать короткие позиции с тейк профитом на уровне 1.2260.

USD/JPY

Зображення

Пока цена не вырвалась из лап медведей и сейчас, скорее всего, мы наблюдаем за построением локальной коррекции. Но мы продолжаем ожидать сценарий, в котором в ближайшее время должен начаться рост. В случае образования стремительного импульса в ближайшее время, будем открывать покупки со стоп лоссом ниже последней локальной коррекции, а среднесрочный тейк профит поставим в район 110.85.

USD/CHF

Зображення

Сценарий по данному инструменту пока неизменен. Наблюдаем за построением нисходящей волны (5) of [C] of B. После образования импульса вверх начнётся рост цены в рамках волны (1) of C. При развитии данного сценария рекомендуется дождаться завершения волны (1) of C, а затем, на окончании коррекционной волны (2) of C, открывать длинные позиции с целью взять движение в рамках волны (3) of C , с тейк профитом на уровне 0.9956.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:43

Евро/доллар восстанавливался после падения

Весь вчерашний торговый день евро восстанавливался после падения против американского доллара. Поначалу он смог достичь сопротивления в районе, а после отката пробил его и протестировал уровень 1.1411. Закрепиться выше 14-й фигуры не удалось, поэтому его перспективы остаются негативными, и медведи могут протестировать поддержку в районе 13-й фигуры; уверенное прохождение 1.1400 обеспечит рост в направлении 15-й фигуры.

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Фунт/доллар скорректировался в район 1.2646

Найдя поддержку в районе 1.2541, британский фунт продолжил восстановление в паре с американским долларом, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 1.2585-1.2600 и протестирован уровень 1.2646. Тем не менее, для улучшения перспектив ему необходимо уверенное пробитие сопротивления 1.2700-1.2720, а до тех пор риски снижения в направлении 25-й фигуры будут сохраняться.

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Доллар/франк консолидируется в диапазоне

Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9850, но пробить сопротивление в районе 99-й фигуры быкам так и не удалось. Это может повлечь за собой потерю поддержки и снижение в направлении 98-й фигуры; уверенное пробитие 0.9900/20 откроет путь к психологическому уровню 1.0000.

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Доллар/йена продвигается выше

В паре с японской йеной американский доллар, восстанавливаясь после «флэш-крэша», вчера демонстрировал позитивный настрой. Оттолкнувшись от поддержки в районе 106.80, он смог подняться до уровня 107.96, который в азиатскую сессию был пробит и доллар протестировал отметку 108.43. На текущих уровнях, либо на росте до 108.60-108.80 возможна активизация продавцов; пробитие последнего уровня приведет к росту в направлении 109.00-109.46.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:30

Re: Авторская аналитика от МОФТ

Что думаете относительно российского рубля?
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:12

Йена снижается после стремительного роста - недельный обзор

Новый 2019 год начался с довольно неприятных сюрпризов для финансовых рынков. Понижение компанией Apple прогноза по прибыли из-за ситуации на китайском рынке стало поводом для очередных продаж на фондовых площадках, на фоне чего после закрытия нью-йоркской биржи в парах с японской йеной, в частности доллар/йена, евро/йена и фунт/йена наблюдался так называемый флэш-крэш – резкое падение этих пар на несколько сот пунктов.

Здесь следует отметить, что понижение Apple прогнозов по прибыли вряд ли могло вызвать такой обвал курсов этих пар, к тому же падение фондовых индексов было довольно умеренным, поэтому причиной этого могла стать низкая ликвидность, в условиях которой сработали защитные приказы. Более того, рост йены не получил своего продолжения, и ее конкуренты всю неделю восстанавливались, и сохраняют позитивный настрой на текущий момент, так же, как и фондовые индексы.

Негативной для йены и позитивной для индексов стала новость о запланированных на текущую неделю переговорах между США и КНР по урегулированию торгового конфликта. В ожидании позитивных результатов инвесторы выкупают акции и избавляются от длинных позиций в йене, при этом доллар, укрепляясь против йены, испытывает на себе давление со стороны европейских конкурентов, хотя опубликованные в пятницу данные по рынку труда США существенно превысили прогнозы аналитиков. Несмотря на «мягкий» тон комментариев главы ФРС, дифференциал процентных ставок все еще является поддерживающим доллар фактором, а в условиях политических и экономических рисков в Еврозоне и Великобритании евро и фунт остаются уязвимыми.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 8 января
16:30 - США. Торговый баланс (ноябрь);
16:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Среда, 9 января
10:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Германия. Импорт/экспорт;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
13:00 - Уровень безработицы;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
18:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 10 января
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Продажи новых домов.

Пятница, 11 января
00:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
12:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (ноябрь);
12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
13:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;
16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:15

Доллар США снова распродавался

Вчерашний торговый день отметился очередным падением доллара США, чему способствовали спекуляции на тему того, что ФРС США может при необходимости прибегнуть к понижению процентной ставки. Протокол последнего заседания FOMC показал, что некоторые члены Комитета голосовали против повышения ставки, что свидетельствует о высокой вероятности паузы, которую возьмет Федрезерв, в дальнейшем ужесточении монетарной политики. На этом фоне евро в паре с долларом пробил сопротивление в районе 1.1480-1.1500, а йена протолкнула его ниже 108-й фигуры, при этом британский фунт по-прежнему не в состоянии преодолеть сопротивление в районе 28-й фигуры.

В преддверии голосования в британском парламенте по проекту сделки Великобритании с ЕС в рамках Брэкзита, которое может завершиться провалом Терезы Мэй и повлечь за собой «жесткий» вариант прекращения членства в ЕС, спекулянты проявляют осторожность в отношении фунта и продают его на попытках роста. В краткосрочной перспективе он будет оставаться уязвимым, и это касается также и евро, угрозу для которого несут слабость экономики еврозоны, политические риски и низкая инфляция.

На сегодня запланировано:

15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Продажи новых домов.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать всплеск волатильности. Внимание участников рынков по-прежнему сконцентрировано на итогах торговых переговоров США с КНР.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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