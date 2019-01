Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

#<1 ... 404405406407 Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:40 Волновой обзор основных валютных пар - 04.01.2019



EUR/USD







Стремительный импульс вниз of 1 of (C) продолжает своё развитие, сейчас происходит построение локальной коррекции, а затем будет финальное снижение в данной волне. После будет образована коррекционная волна [ii] of 1 of (C), на её окончании будем открывать дополнительные продажи, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1 of (C), среднесрочный тейк профит на уровне 1.1140.



GBP/USD







По данной валютной паре также наблюдаем за построением локальной коррекции в составе нисходящего импульса (iii) of [iii] of 3 of [C]. На окончании данной коррекции, при образовании нового медвежьего импульса, будем открывать короткие позиции с тейк профитом на уровне 1.2260.



USD/JPY







Пока цена не вырвалась из лап медведей и сейчас, скорее всего, мы наблюдаем за построением локальной коррекции. Но мы продолжаем ожидать сценарий, в котором в ближайшее время должен начаться рост. В случае образования стремительного импульса в ближайшее время, будем открывать покупки со стоп лоссом ниже последней локальной коррекции, а среднесрочный тейк профит поставим в район 110.85.



USD/CHF







Сценарий по данному инструменту пока неизменен. Наблюдаем за построением нисходящей волны (5) of [C] of B. После образования импульса вверх начнётся рост цены в рамках волны (1) of C. При развитии данного сценария рекомендуется дождаться завершения волны (1) of C, а затем, на окончании коррекционной волны (2) of C, открывать длинные позиции с целью взять движение в рамках волны (3) of C , с тейк профитом на уровне 0.9956.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 04.01.2019

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Повідомлень: 4062 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:43 Евро/доллар восстанавливался после падения



Весь вчерашний торговый день евро восстанавливался после падения против американского доллара. Поначалу он смог достичь сопротивления в районе, а после отката пробил его и протестировал уровень 1.1411. Закрепиться выше 14-й фигуры не удалось, поэтому его перспективы остаются негативными, и медведи могут протестировать поддержку в районе 13-й фигуры; уверенное прохождение 1.1400 обеспечит рост в направлении 15-й фигуры.









Фунт/доллар скорректировался в район 1.2646



Найдя поддержку в районе 1.2541, британский фунт продолжил восстановление в паре с американским долларом, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 1.2585-1.2600 и протестирован уровень 1.2646. Тем не менее, для улучшения перспектив ему необходимо уверенное пробитие сопротивления 1.2700-1.2720, а до тех пор риски снижения в направлении 25-й фигуры будут сохраняться.









Доллар/франк консолидируется в диапазоне



Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9850, но пробить сопротивление в районе 99-й фигуры быкам так и не удалось. Это может повлечь за собой потерю поддержки и снижение в направлении 98-й фигуры; уверенное пробитие 0.9900/20 откроет путь к психологическому уровню 1.0000.









Доллар/йена продвигается выше



В паре с японской йеной американский доллар, восстанавливаясь после «флэш-крэша», вчера демонстрировал позитивный настрой. Оттолкнувшись от поддержки в районе 106.80, он смог подняться до уровня 107.96, который в азиатскую сессию был пробит и доллар протестировал отметку 108.43. На текущих уровнях, либо на росте до 108.60-108.80 возможна активизация продавцов; пробитие последнего уровня приведет к росту в направлении 109.00-109.46.



Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: Вів 08 січ, 2019 08:30 Re: Авторская аналитика от МОФТ Что думаете относительно российского рубля?



Новый 2019 год начался с довольно неприятных сюрпризов для финансовых рынков. Понижение компанией Apple прогноза по прибыли из-за ситуации на китайском рынке стало поводом для очередных продаж на фондовых площадках, на фоне чего после закрытия нью-йоркской биржи в парах с японской йеной, в частности доллар/йена, евро/йена и фунт/йена наблюдался так называемый флэш-крэш – резкое падение этих пар на несколько сот пунктов.



Здесь следует отметить, что понижение Apple прогнозов по прибыли вряд ли могло вызвать такой обвал курсов этих пар, к тому же падение фондовых индексов было довольно умеренным, поэтому причиной этого могла стать низкая ликвидность, в условиях которой сработали защитные приказы. Более того, рост йены не получил своего продолжения, и ее конкуренты всю неделю восстанавливались, и сохраняют позитивный настрой на текущий момент, так же, как и фондовые индексы.



Негативной для йены и позитивной для индексов стала новость о запланированных на текущую неделю переговорах между США и КНР по урегулированию торгового конфликта. В ожидании позитивных результатов инвесторы выкупают акции и избавляются от длинных позиций в йене, при этом доллар, укрепляясь против йены, испытывает на себе давление со стороны европейских конкурентов, хотя опубликованные в пятницу данные по рынку труда США существенно превысили прогнозы аналитиков. Несмотря на «мягкий» тон комментариев главы ФРС, дифференциал процентных ставок все еще является поддерживающим доллар фактором, а в условиях политических и экономических рисков в Еврозоне и Великобритании евро и фунт остаются уязвимыми.



На этой неделе запланировано:



Вторник, 8 января

16:30 - США. Торговый баланс (ноябрь);

16:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.



Среда, 9 января

10:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;

10:00 - Германия. Торговый баланс;

10:00 - Германия. Импорт/экспорт;

11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;

13:00 - Уровень безработицы;

16:15 - Канада. Начатые строительства домов;

18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

18:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;

18:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.



Четверг, 10 января

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

04:30 - КНР. Индекс цен производителей;

04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;

15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

18:00 - США. Продажи новых домов.



Пятница, 11 января

00:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;

12:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (ноябрь);

12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;

12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;

12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

13:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;

16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;

16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Повідомлень: 4062 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 14:15 Доллар США снова распродавался



Вчерашний торговый день отметился очередным падением доллара США, чему способствовали спекуляции на тему того, что ФРС США может при необходимости прибегнуть к понижению процентной ставки. Протокол последнего заседания FOMC показал, что некоторые члены Комитета голосовали против повышения ставки, что свидетельствует о высокой вероятности паузы, которую возьмет Федрезерв, в дальнейшем ужесточении монетарной политики. На этом фоне евро в паре с долларом пробил сопротивление в районе 1.1480-1.1500, а йена протолкнула его ниже 108-й фигуры, при этом британский фунт по-прежнему не в состоянии преодолеть сопротивление в районе 28-й фигуры.



В преддверии голосования в британском парламенте по проекту сделки Великобритании с ЕС в рамках Брэкзита, которое может завершиться провалом Терезы Мэй и повлечь за собой «жесткий» вариант прекращения членства в ЕС, спекулянты проявляют осторожность в отношении фунта и продают его на попытках роста. В краткосрочной перспективе он будет оставаться уязвимым, и это касается также и евро, угрозу для которого несут слабость экономики еврозоны, политические риски и низкая инфляция.



На сегодня запланировано:



15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

18:00 - США. Продажи новых домов.



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать всплеск волатильности. Внимание участников рынков по-прежнему сконцентрировано на итогах торговых переговоров США с КНР.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: Чет 10 січ, 2019 14:52 Волновой обзор основных валютных пар - 10.01.2019



EUR/USD







Под давлением быков получили продолжение волны Z of (B). Волна Z приняла форму зигзага [a]-[b]-[c]. Если в ближайшее время получим локальный нисходящий импульс, то будем открывать продажи, с целью взять движение в рамках волны of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.143.



GBP/USD







Волна ii of (iii) of [iii] of 3 of [C] всё-таки продолжила своё формирование, однако пока нисходящий сценарий остаётся в силе. Если в ближайшее время получим образование локального нисходящего импульса, то будем открывать короткие позиции в рамках импульсной волны iii of (iii) of [iii] of 3 of [C]. Тейк профит установим в зоне 1.2291.



USD/JPY







Началось построение локальной коррекции в рамках предполагаемой волны [i] of (1). Если коррекция окажется небольшой и продолжится рост в рамках восходящего импульса [i] of (1), а затем построение к нему коррекции в волне [ii] of 1, будем открывать покупки на окончании данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.



USD/CHF







Наблюдаем за построением нисходящей волны (5) of [C] of B. После образования импульса вверх, начнётся рост цены в рамках волны (1) of C. При развитии данного сценария, будем открывать покупки с тейк профитом на уровне 0.943.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 10.01.2019

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Повідомлень: 4062 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08 Евро/доллар вырвался из консолидационного диапазона



Консолидация евро в паре с американским долларом вчера завершилась пробитием сопротивления в районе 1.1480 и 15-й фигуры, вследствие чего он поднялся до уровня 1.1557, а в азиатскую сессию ему удалось пробиться до отметки 1.1569. Прохождение 15-й фигуры предполагает рост пары в направлении 1.1610-1.1645; потеря 1.1480 повысит риски пробития поддержки в районе 1.1457 и снижения в район 14-й фигуры.









Фунт/доллар остается ниже 1.2800



Британский фунт продолжает штурмовать сопротивление в районе 28-й фигуры в паре с американским долларом, но в условиях неопределенности вокруг Брэкзита пробить его ему пока не удается. Тем не менее, на фоне всеобщей слабости доллара это вполне может произойти, и фунт будет продвигаться в направлении 29-й фигуры; потеря 1.12700 приведет к снижению в направлении 1.2650-1.2600.









Доллар/франк продолжил снижение



Свежая полна распродаж обрушилась вчера на американский доллар, на фоне чего он пробил поддержку в районе 0.9790 в паре со швейцарским франком и снизился на текущий момент до уровня 0.9716. Пробитие 97-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9637-0.9600; возвращение выше 98-й фигуры позволит протестировать сопротивление 0.9850.









Доллар/йена ниже 108.00



Проданный за японскую йену от 109-й фигуры, американский доллар пробил поддержку в районе 108.60/40 и снизился до поддержки 107.80. Потеря 108-й фигуры дает основание предполагать снижение доллар/йены в направлении 107-й, при это исключать некоторой активизации быков на текущих уровнях не стоит. Возвращение и способность закрепиться выше 108.00 будет свидетельствовать о потенциале роста в направлении 108.55.



Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Повідомлень: 4062 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:49 Фунт проявляет нервозность перед голосованием по Брэкзиту



В отсутствие какой-либо конкретной информации по торговым переговорам США с КНР финансовые рынки находятся в состоянии неопределенности. Фондовые индексы сохраняют позитивный настрой, что способствовало некоторому восстановлению доллара США в паре с японской йеной, при этом евро и британский фунт, хоть и не в состоянии продолжить рост, удерживаются вблизи своих текущих максимумов. В преддверии голосования в парламенте Великобритании по сделке с ЕС, на условиях которой должно состояться прекращение ее членства в Евросоюзе, фунт продают на росте, но на спадах его продолжают выкупать.



«Мягкий» Брэкзит будет способствовать дальнейшему укреплению фунта, а негативные результаты голосования могут повлечь за собой его масштабные распродажи, поэтому инвесторы не рискуют с открытием новых стратегических позиций. Ближе к 15 января волатильность в парах с фунтом может расти, в связи с чем безопаснее для депозитов воздержаться от торговли ими.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (ноябрь);

12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;

12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;

12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

13:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;

16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;

16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен.



Публикуемая сегодня статистика по Великобритании может вызвать всплеск волатильности, но вряд ли станет поводом для масштабных направленных движений. Для доллара важными могут оказаться данные по потребительской инфляции в США: сильные данные будут способствовать его восстановлению, а на слабых давление на него может усилиться.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:03 Волновой обзор основных валютных пар - 11.01.2019



EUR/USD







Коррекционная волна [c] of Z of (B) судя по всему завершилась. После её окончания получили локальный нисходящий импульс, в котором сейчас происходит построение локальной коррекции, после её завершения будем открывать продажи, с целью взять продолжение движения в рамках волны of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1430.



GBP/USD







Волна ii of (iii) of [iii] of 3 of [C] продолжила своё формирование, однако нисходящий сценарий остаётся в силе. Если в ближайшее время получим образование стремительного локального нисходящего импульса, то будем открывать короткие позиции в рамках импульсной волны iii of (iii) of [iii] of 3 of [C]. Тейк профит установим в зоне 1.2291.



USD/JPY







Закончилось построение локальной коррекции в рамках предполагаемой волны [i] of (1). Сейчас ожидается продолжение роста цены, в рамках восходящего импульса [i] of (1), а затем построение к нему коррекции в волне [ii] of 1, будем открывать покупки на окончании данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.



USD/CHF







Завершилось построение волны (5) of [C] of B. После образования стремительного импульса вверх, получили подтверждение сценария с ростом в рамках волны (1) of C. Покупки будем открывать на окончании коррекции, с тейк профитом на уровне 0.9932.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Официальний представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Повідомлень: 4062 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:59 Евро/доллар пытается закрепиться выше 1.1500



Пробившись к уровню 1.1569 в паре с американским долларом, евро оказался под давлением продавцов, на фоне которого был вынужден отступить до уровня 1.1485. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 15-й фигуры, закрепившись выше которой он сможет снова протестировать текущий максимум; в противном случае поддержка в районе 1.1485/80 может быть утрачена, и евро будет снижаться в направлении 14-й фигуры.









Фунт/доллар остается под давлением



Проблемы вокруг процедуры Брэкзита продолжают довлеть над британским фунтом, и его попытки роста против американского доллара по-прежнему ограничены сопротивлением в районе 28-й фигуры. Неспособность ее пробить повлечет за собой потерю поддержки в районе 1.2720/00 и снижение в направлении 1.2640-1.2620; уверенный прорыв 28-й фигуры обеспечит рост в направлении психологического уровня 1.3000.









Доллар/франк восстанавливался после падения



Американский доллар вчера был выкуплен за швейцарский франк на снижении до уровня 0.9716. После его тестирования он активно восстанавливался, в результате чего им был протестирован уровень 0.9848. На данный момент он торгуется ниже 0.9840, что сохраняет высокими риски тестирования и пробития 0.9800-0.9788, в случае чего следует ожидать снижения в направлении 0.9745/16; прохождение текущего сопротивления обеспечит рост в направлении 99-й фигуры.









Доллар/йена восстанавливался после снижения



Будучи под давлением японской йены, американский доллар вчера протестировал поддержку в районе 107.80. Благодаря сохранившемуся здесь спросу он смог восстановиться до уровня 108.50, но давление на него сохраняется. Ниже 109-й фигуры риски потери 108-й и падения в направлении 107.00 будут преобладать; ее уверенное прохождение обеспечит роста в район психологического уровня 110.00.



Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

