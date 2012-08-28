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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:30

Евро и фунт укреплялись, но риски снижения сохраняются - недельный обзор

На прошлой неделе на финансовых рынках преобладали медвежьи по отношению к доллару США настроения. Евро и британский фунт упорно пытались продавить его через важные уровни сопротивлений, и обеим валютам это в той или иной степени удалось. Важным для евро/доллара было сопротивление в районе 1.1480-1.1500, которое было пробито, но в условиях дифференциала процентных ставок, слабой статистики по еврозоне, низкой инфляции и политических рисков на росте до уровня 1.1569 евро был продан, и он снова торгуется ниже 1.1480, поэтому об улучшении его перспектив по-прежнему говорить не приходится.

Британский фунт смог пробить сопротивление в районе 28-й фигуры лишь после появления слухов о возможном переносе официальной даты Брэкзита, что может дать еще времени Терезе Мэй для согласования с ЕС спорных моментов, хотя в Брюсселе неоднократно давали понять, что уступок больше не будет. В целом участники рынка ожидают голосования в британском парламенте по договору между Великобританией и Евросоюзом, и от его результатов будет зависеть дальнейшая динамика пар с британским фунтом.

На фоне проходящих торговых переговоров США с КНР фондовые рынки демонстрировали позитивную динамику, и это негативно отразилось на динамике японской йены. В паре с ней американский доллар смог достичь сопротивления в районе 109-й фигуры, но здесь был продан, что вернуло его к поддержке 107.80. В отсутствие прогресса в переговорах японскую йену будут выкупать на спадах по всему спектру рынка, но позитивные результаты могут способствовать сохранению давления на нее.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 14 января
13:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м) (ноябрь).

Вторник, 15 января
00:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER (кв/кв) (четвертый квартал);
03:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь);
13:00 - Еврозона. Торговый баланс (ноябрь);
16:30 - США. Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Среда, 16 января
02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей.

Четверг, 17 января
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
03:30 - Австралия. Продажи новых домов;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
Встреча стран G20;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Пятница, 18 января
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
Встреча стран G20;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
17:15 - США. Промышленное производство;
17:15 - США. Использование производственных мощностей.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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