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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:30

Евро и фунт укреплялись, но риски снижения сохраняются - недельный обзор

На прошлой неделе на финансовых рынках преобладали медвежьи по отношению к доллару США настроения. Евро и британский фунт упорно пытались продавить его через важные уровни сопротивлений, и обеим валютам это в той или иной степени удалось. Важным для евро/доллара было сопротивление в районе 1.1480-1.1500, которое было пробито, но в условиях дифференциала процентных ставок, слабой статистики по еврозоне, низкой инфляции и политических рисков на росте до уровня 1.1569 евро был продан, и он снова торгуется ниже 1.1480, поэтому об улучшении его перспектив по-прежнему говорить не приходится.

Британский фунт смог пробить сопротивление в районе 28-й фигуры лишь после появления слухов о возможном переносе официальной даты Брэкзита, что может дать еще времени Терезе Мэй для согласования с ЕС спорных моментов, хотя в Брюсселе неоднократно давали понять, что уступок больше не будет. В целом участники рынка ожидают голосования в британском парламенте по договору между Великобританией и Евросоюзом, и от его результатов будет зависеть дальнейшая динамика пар с британским фунтом.

На фоне проходящих торговых переговоров США с КНР фондовые рынки демонстрировали позитивную динамику, и это негативно отразилось на динамике японской йены. В паре с ней американский доллар смог достичь сопротивления в районе 109-й фигуры, но здесь был продан, что вернуло его к поддержке 107.80. В отсутствие прогресса в переговорах японскую йену будут выкупать на спадах по всему спектру рынка, но позитивные результаты могут способствовать сохранению давления на нее.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 14 января
13:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м) (ноябрь).

Вторник, 15 января
00:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER (кв/кв) (четвертый квартал);
03:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь);
13:00 - Еврозона. Торговый баланс (ноябрь);
16:30 - США. Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Среда, 16 января
02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей.

Четверг, 17 января
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
03:30 - Австралия. Продажи новых домов;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
Встреча стран G20;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Пятница, 18 января
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
Встреча стран G20;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
17:15 - США. Промышленное производство;
17:15 - США. Использование производственных мощностей.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
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Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:12

Волновой обзор основных валютных пар - 14.01.2019

EUR/USD

Зображення

Продолжается построение нисходящего импульса of 1 of (C), в котором сейчас происходит построение локальной коррекции (iv), после её завершения продолжится снижение цены в рамках волны (v) of [i] of 1 of (C), однако потенциал данного снижения небольшой. Новые продажи будем открывать после завершения коррекционной волны [ii] of 1 of (C), с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1343.

GBP/USD

Зображення

Волна [ii] of 3 of [C] под давлением быков продолжила своё формирование, однако нисходящий сценарий остаётся в силе. Если в ближайшее время получим образование стремительного локального нисходящего импульса, то будем открывать короткие позиции в рамках импульсной волны (i) of [iii] of 3 of [C]. Тейк профит установим в зоне 1.2696.

USD/JPY

Зображення

Наблюдаем за построением коррекции в волне [ii] of 1, будем открывать покупки на окончании данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.

USD/CHF

Зображення

Происходит построение импульсной волны (1) of C, после построения небольшой локальной коррекции цена немного поднимется. Затем будет образована коррекционная волна (2) of C, на окончании которой будем открывать покупки с тейк профитом на уровне 0.9931.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:26

Евро/доллар не смог закрепиться выше 1.1500

На прошлой неделе быки по евро осуществили прорыв сопротивления в районе 1.1480-1.1500 в паре с американским долларом, что позволило им протестировать уровень 1.1569. Тем не менее, удержаться выше 15-й фигуры евро не удалось, что позволяет расценивать пробитие уровней как ложное, и повышает риски снижения в направлении 13-й фигуры. Закрепившись выше текущей поддержки, быки сохранят шансы на еще одну попытку прорыва 15-й фигуры.

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Фунт/доллар пробил 1.2800

Минувшую неделю британский фунт в паре с американским долларом консолидировался в диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.2711 и сопротивлением в районе 28-й фигуры. Новость о возможном переносе даты Брэкзита способствовала пробитию верхней границы и росту до уровня 1.2850. Неспособность закрепиться выше пробитой 28-й фигуры повлечет за собой потерю вышеуказанной поддержки и снижение в направлении 1.2620/00; прохождение текущего сопротивления обеспечит рост в район 29-й фигуры, а ее пробитие – до психологического уровня 1.3000.

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Доллар/франк пытается вернуться к 0.9900

Прошедшая неделя началась с распродаж американского доллара за швейцарский франк, на фоне которых он снизился до уровня 0.9716. Здесь его выкупили, и доллар смог вернуться выше 0.9820. Тем не менее, ниже 99-й фигуры риски падения к минимумам минувшей недели будут преобладать, и лишь ее пробитие позволит говорить об улучшении перспектив и предполагать тестирование психологического уровня 1.0000.

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Доллар/йена смог восстановиться до 109.00

В результате восстановления после флэш-крэша американским долларом в паре с японской йеной было протестировано сопротивление в районе 109-й фигуры. Здесь активизировались продавцы, и доллар снизился до поддержки в районе 107.80. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением 108.55, что сохраняет риски тестирования и пробития поддержки, в случае чего следует ожидать снижения в направлении 107-й фигуры; уверенное прохождение 109-й обеспечит рост в район психологического уровня 110.00.

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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:40

Фунт растет в преддверии голосования по Брэкзиту

Вчерашний торговый день был относительно спокойным. Основные валютные пары преимущественно торговались в диапазонах, за исключением британского фунта, который на фоне комментариев британского премьер-министра Терезы Мэй смог продолжить укрепление против доллара США. Ключевым событием для фунта может стать сегодняшнее голосование по Брэкзиту в парламенте Великобритании. На данный момент вероятность поражения Мэй оценивается как довольно высокая, поэтому попытки фунта продвинуться выше будут сталкиваться с определенными трудностями. Его дальнейшая динамика будет зависеть от результатов голосования, где поражение Терезы Мэй спровоцирует его распродажи, а в случае победы возможен его рост.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Торговый баланс (ноябрь);
16:30 - США. Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Главным событием дня является голосование по Брэкзиту; некоторое влияние на динамику евро может оказать выступление президента ЕЦБ Марио Драги.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:16

Волновой обзор основных валютных пар - 15.01.2019

EUR/USD

Зображення

Происходит построение локальной коррекции (iv) of of 1 of (C), после её завершения продолжится снижение цены в рамках волны (v) of [i] of 1 of (C), однако потенциал данного снижения небольшой. Новые продажи будем открывать после завершения коррекционной волны [ii] of 1 of (C), с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1343.

GBP/USD

Зображення

Продолжается построение коррекционной волны [ii] of 3 of [C], однако восходящее движение цены не ожидается продолжительным. Когда получим образование стремительного локального нисходящего импульса, то это будет сигналом для открытия коротких позиций, в рамках импульсной волны (i) of [iii] of 3 of [C]. Тейк профит установим в зоне 1.2696.

USD/JPY

Зображення

Если в ближайшее время цена перебьёт максимум, образованный волной [i] of 1, то это будет означать, что волна [ii] of 1 завершилась, и будем открывать покупки со стоп лоссом за окончанием данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.

USD/CHF

Зображення

Судя по пропорциям коррекции, которая в данный момент формируется, импульсная волна (1) of C завершилась. И сейчас формируется коррекционная волна (2) of C, на окончании которой будем открывать покупки, с тейк профитом на уровне 0.9931.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:51

Евро/доллар под давлением

Снова оказавшись ниже 15-й фигуры в паре с американским долларом, евро торгуется в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.1455 и сопротивлением 1.1480. Попытка его пробить смогла лишь привлечь свежи интерес на продажу от уровня 1.1489. Ниже 1.1500-1.1480 риски пробития поддержки и снижения к 1.1420-1.1380; прохождение 15-й фигуры повысит шансы на пробитие сопротивления 1.1540/69 и рост в район 16-й.

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Фунт/доллар продвигается выше

Вопреки негативным прогнозам касательно итогов голосования в британском парламенте по Брэкзиту британский фунт упорно продвигается выше в паре с американским долларом. Вчера им было пробито сопротивление в районе 1.2860, что привело к росту до уровня 1.2929. Данное событие может спровоцировать высокую волатильность в парах с фунтом и непредсказуемые движения, поэтому пока лучше воздержаться от торговли ними.

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Доллар/франк тестирует 0.9800

Вчера американский доллар испытывал на себе умеренное давление со стороны швейцарского франка, на фоне которого была протестирована поддержка в районе 98-й фигуры. Закрепившись выше нее, доллар сможет атаковать сопротивление в районе 99-й фигуры, а его уверенное пробитие откроет путь в направлении психологического уровня 1.0000; потеря 0.9800 приведет к снижению в направлении 0.9720-0.9700.

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Доллар/йена протестировал 108.75

Спрос от 108-й фигуры в паре с японской йеной позволил американскому доллару пробить сопротивления в районе 108.35 и 108.55. Прохождение последнего уровня обеспечило ему рост на текущий момент до отметки 108.75, пробив которую он сможет протестировать 109-ю фигуру. Потеря 108.55/35 повысит риски тестирования и пробития 108-й.

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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:01

Падение и взлет британского фунта

Как и ожидалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проиграла голосование по представленной ею сделке с Брюсселем в рамках прекращения страной членства в Евросоюзе. В свою очередь, поражение на голосовании дает ей шанс добиться от Брюсселя более выгодной сделки, которая будет иметь больше шансов на одобрение парламента. Таким образом британский фунт в преддверии голосования снижался против доллара США, но после голосования смог вернуться к уровням, предшествовавшим падению. Тем не менее, в условиях полной неопределенности, окружающей Брэкзит и правительство Терезы Мэй, рост фунта и далее может использоваться для продаж, поэтому быкам по-прежнему следует быть предельно осторожными.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей.

Сегодня выход данных по потребительской инфляции в Великобритании может сопровождаться всплеском волатильности в парах с фунтом, где ускорение инфляционного давления может способствовать его укреплению, а на слабых данных он может оказаться под давлением.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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