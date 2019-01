Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

#<1 ... 405406407408 Додано: Пон 14 січ, 2019 12:30 Евро и фунт укреплялись, но риски снижения сохраняются - недельный обзор



На прошлой неделе на финансовых рынках преобладали медвежьи по отношению к доллару США настроения. Евро и британский фунт упорно пытались продавить его через важные уровни сопротивлений, и обеим валютам это в той или иной степени удалось. Важным для евро/доллара было сопротивление в районе 1.1480-1.1500, которое было пробито, но в условиях дифференциала процентных ставок, слабой статистики по еврозоне, низкой инфляции и политических рисков на росте до уровня 1.1569 евро был продан, и он снова торгуется ниже 1.1480, поэтому об улучшении его перспектив по-прежнему говорить не приходится.



Британский фунт смог пробить сопротивление в районе 28-й фигуры лишь после появления слухов о возможном переносе официальной даты Брэкзита, что может дать еще времени Терезе Мэй для согласования с ЕС спорных моментов, хотя в Брюсселе неоднократно давали понять, что уступок больше не будет. В целом участники рынка ожидают голосования в британском парламенте по договору между Великобританией и Евросоюзом, и от его результатов будет зависеть дальнейшая динамика пар с британским фунтом.



На фоне проходящих торговых переговоров США с КНР фондовые рынки демонстрировали позитивную динамику, и это негативно отразилось на динамике японской йены. В паре с ней американский доллар смог достичь сопротивления в районе 109-й фигуры, но здесь был продан, что вернуло его к поддержке 107.80. В отсутствие прогресса в переговорах японскую йену будут выкупать на спадах по всему спектру рынка, но позитивные результаты могут способствовать сохранению давления на нее.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 14 января

13:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м) (ноябрь).



Вторник, 15 января

00:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER (кв/кв) (четвертый квартал);

03:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту;

04:30 - КНР. Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь);

13:00 - Еврозона. Торговый баланс (ноябрь);

16:30 - США. Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.



Среда, 16 января

02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;

10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей.



Четверг, 17 января

02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;

03:30 - Австралия. Продажи новых домов;

03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;

Встреча стран G20;

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.



Пятница, 18 января

00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

07:30 - Япония. Промышленное производство;

Встреча стран G20;

12:30 - Великобритания. Розничные продажи;

16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

17:15 - США. Промышленное производство;

17:15 - США. Использование производственных мощностей.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Додано: Пон 14 січ, 2019 16:12 Волновой обзор основных валютных пар - 14.01.2019



EUR/USD







Продолжается построение нисходящего импульса of 1 of (C), в котором сейчас происходит построение локальной коррекции (iv), после её завершения продолжится снижение цены в рамках волны (v) of [i] of 1 of (C), однако потенциал данного снижения небольшой. Новые продажи будем открывать после завершения коррекционной волны [ii] of 1 of (C), с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1343.



GBP/USD







Волна [ii] of 3 of [C] под давлением быков продолжила своё формирование, однако нисходящий сценарий остаётся в силе. Если в ближайшее время получим образование стремительного локального нисходящего импульса, то будем открывать короткие позиции в рамках импульсной волны (i) of [iii] of 3 of [C]. Тейк профит установим в зоне 1.2696.



USD/JPY







Наблюдаем за построением коррекции в волне [ii] of 1, будем открывать покупки на окончании данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.



USD/CHF







Происходит построение импульсной волны (1) of C, после построения небольшой локальной коррекции цена немного поднимется. Затем будет образована коррекционная волна (2) of C, на окончании которой будем открывать покупки с тейк профитом на уровне 0.9931.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 14 січ, 2019 16:26 Евро/доллар не смог закрепиться выше 1.1500



На прошлой неделе быки по евро осуществили прорыв сопротивления в районе 1.1480-1.1500 в паре с американским долларом, что позволило им протестировать уровень 1.1569. Тем не менее, удержаться выше 15-й фигуры евро не удалось, что позволяет расценивать пробитие уровней как ложное, и повышает риски снижения в направлении 13-й фигуры. Закрепившись выше текущей поддержки, быки сохранят шансы на еще одну попытку прорыва 15-й фигуры.









Фунт/доллар пробил 1.2800



Минувшую неделю британский фунт в паре с американским долларом консолидировался в диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.2711 и сопротивлением в районе 28-й фигуры. Новость о возможном переносе даты Брэкзита способствовала пробитию верхней границы и росту до уровня 1.2850. Неспособность закрепиться выше пробитой 28-й фигуры повлечет за собой потерю вышеуказанной поддержки и снижение в направлении 1.2620/00; прохождение текущего сопротивления обеспечит рост в район 29-й фигуры, а ее пробитие – до психологического уровня 1.3000.









Доллар/франк пытается вернуться к 0.9900



Прошедшая неделя началась с распродаж американского доллара за швейцарский франк, на фоне которых он снизился до уровня 0.9716. Здесь его выкупили, и доллар смог вернуться выше 0.9820. Тем не менее, ниже 99-й фигуры риски падения к минимумам минувшей недели будут преобладать, и лишь ее пробитие позволит говорить об улучшении перспектив и предполагать тестирование психологического уровня 1.0000.









Доллар/йена смог восстановиться до 109.00



В результате восстановления после флэш-крэша американским долларом в паре с японской йеной было протестировано сопротивление в районе 109-й фигуры. Здесь активизировались продавцы, и доллар снизился до поддержки в районе 107.80. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением 108.55, что сохраняет риски тестирования и пробития поддержки, в случае чего следует ожидать снижения в направлении 107-й фигуры; уверенное прохождение 109-й обеспечит рост в район психологического уровня 110.00.



Додано: Вів 15 січ, 2019 10:40 Фунт растет в преддверии голосования по Брэкзиту



Вчерашний торговый день был относительно спокойным. Основные валютные пары преимущественно торговались в диапазонах, за исключением британского фунта, который на фоне комментариев британского премьер-министра Терезы Мэй смог продолжить укрепление против доллара США. Ключевым событием для фунта может стать сегодняшнее голосование по Брэкзиту в парламенте Великобритании. На данный момент вероятность поражения Мэй оценивается как довольно высокая, поэтому попытки фунта продвинуться выше будут сталкиваться с определенными трудностями. Его дальнейшая динамика будет зависеть от результатов голосования, где поражение Терезы Мэй спровоцирует его распродажи, а в случае победы возможен его рост.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Торговый баланс (ноябрь);

16:30 - США. Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.



Главным событием дня является голосование по Брэкзиту; некоторое влияние на динамику евро может оказать выступление президента ЕЦБ Марио Драги.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Вів 15 січ, 2019 12:16 Волновой обзор основных валютных пар - 15.01.2019



EUR/USD







Происходит построение локальной коррекции (iv) of of 1 of (C), после её завершения продолжится снижение цены в рамках волны (v) of [i] of 1 of (C), однако потенциал данного снижения небольшой. Новые продажи будем открывать после завершения коррекционной волны [ii] of 1 of (C), с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1343.



GBP/USD







Продолжается построение коррекционной волны [ii] of 3 of [C], однако восходящее движение цены не ожидается продолжительным. Когда получим образование стремительного локального нисходящего импульса, то это будет сигналом для открытия коротких позиций, в рамках импульсной волны (i) of [iii] of 3 of [C]. Тейк профит установим в зоне 1.2696.



USD/JPY







Если в ближайшее время цена перебьёт максимум, образованный волной [i] of 1, то это будет означать, что волна [ii] of 1 завершилась, и будем открывать покупки со стоп лоссом за окончанием данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.



USD/CHF







Судя по пропорциям коррекции, которая в данный момент формируется, импульсная волна (1) of C завершилась. И сейчас формируется коррекционная волна (2) of C, на окончании которой будем открывать покупки, с тейк профитом на уровне 0.9931.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Вів 15 січ, 2019 12:51 Евро/доллар под давлением



Снова оказавшись ниже 15-й фигуры в паре с американским долларом, евро торгуется в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.1455 и сопротивлением 1.1480. Попытка его пробить смогла лишь привлечь свежи интерес на продажу от уровня 1.1489. Ниже 1.1500-1.1480 риски пробития поддержки и снижения к 1.1420-1.1380; прохождение 15-й фигуры повысит шансы на пробитие сопротивления 1.1540/69 и рост в район 16-й.









Фунт/доллар продвигается выше



Вопреки негативным прогнозам касательно итогов голосования в британском парламенте по Брэкзиту британский фунт упорно продвигается выше в паре с американским долларом. Вчера им было пробито сопротивление в районе 1.2860, что привело к росту до уровня 1.2929. Данное событие может спровоцировать высокую волатильность в парах с фунтом и непредсказуемые движения, поэтому пока лучше воздержаться от торговли ними.









Доллар/франк тестирует 0.9800



Вчера американский доллар испытывал на себе умеренное давление со стороны швейцарского франка, на фоне которого была протестирована поддержка в районе 98-й фигуры. Закрепившись выше нее, доллар сможет атаковать сопротивление в районе 99-й фигуры, а его уверенное пробитие откроет путь в направлении психологического уровня 1.0000; потеря 0.9800 приведет к снижению в направлении 0.9720-0.9700.









Доллар/йена протестировал 108.75



Спрос от 108-й фигуры в паре с японской йеной позволил американскому доллару пробить сопротивления в районе 108.35 и 108.55. Прохождение последнего уровня обеспечило ему рост на текущий момент до отметки 108.75, пробив которую он сможет протестировать 109-ю фигуру. Потеря 108.55/35 повысит риски тестирования и пробития 108-й.



Додано: Сер 16 січ, 2019 12:01 Падение и взлет британского фунта



Как и ожидалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проиграла голосование по представленной ею сделке с Брюсселем в рамках прекращения страной членства в Евросоюзе. В свою очередь, поражение на голосовании дает ей шанс добиться от Брюсселя более выгодной сделки, которая будет иметь больше шансов на одобрение парламента. Таким образом британский фунт в преддверии голосования снижался против доллара США, но после голосования смог вернуться к уровням, предшествовавшим падению. Тем не менее, в условиях полной неопределенности, окружающей Брэкзит и правительство Терезы Мэй, рост фунта и далее может использоваться для продаж, поэтому быкам по-прежнему следует быть предельно осторожными.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей.



Сегодня выход данных по потребительской инфляции в Великобритании может сопровождаться всплеском волатильности в парах с фунтом, где ускорение инфляционного давления может способствовать его укреплению, а на слабых данных он может оказаться под давлением.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

