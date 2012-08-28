Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 17.01.2019
EUR/USD
Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1272.
GBP/USD
Всё ещё неоднозначная ситуация по фунту. Если в ближайшее время получим новый импульс вниз, значит, будем открывать продажи в рамках волны (iii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит установим в зоне 1.2610. Но если будет перебит максимум, установленный волной [ii] of 3 of [C], то будет продолжаться построение данной коррекционной волны.
USD/JPY
Если в ближайшее время цена перебьёт максимум, образованный волной [i] of 1, то это будет означать, что волна [ii] of 1 завершилась, и будем открывать покупки со стоп лоссом за окончанием данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.
USD/CHF
Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 0.9997.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru