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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:11

Волновой обзор основных валютных пар - 17.01.2019

EUR/USD

Зображення

Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1272.

GBP/USD

Зображення

Всё ещё неоднозначная ситуация по фунту. Если в ближайшее время получим новый импульс вниз, значит, будем открывать продажи в рамках волны (iii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит установим в зоне 1.2610. Но если будет перебит максимум, установленный волной [ii] of 3 of [C], то будет продолжаться построение данной коррекционной волны.

USD/JPY

Зображення

Если в ближайшее время цена перебьёт максимум, образованный волной [i] of 1, то это будет означать, что волна [ii] of 1 завершилась, и будем открывать покупки со стоп лоссом за окончанием данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.

USD/CHF

Зображення

Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 0.9997.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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