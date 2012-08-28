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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:11

Волновой обзор основных валютных пар - 17.01.2019

EUR/USD

Зображення

Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1272.

GBP/USD

Зображення

Всё ещё неоднозначная ситуация по фунту. Если в ближайшее время получим новый импульс вниз, значит, будем открывать продажи в рамках волны (iii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит установим в зоне 1.2610. Но если будет перебит максимум, установленный волной [ii] of 3 of [C], то будет продолжаться построение данной коррекционной волны.

USD/JPY

Зображення

Если в ближайшее время цена перебьёт максимум, образованный волной [i] of 1, то это будет означать, что волна [ii] of 1 завершилась, и будем открывать покупки со стоп лоссом за окончанием данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.

USD/CHF

Зображення

Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 0.9997.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:47

Евро/доллар остается под умеренным давлением

Вчера евро оставался под давлением американского доллара, но пробить поддержку в районе 1.1380 медведям пока не удается. Откаты вверх ограничены сопротивлением в районе 1.1422/07, но неспособность медведей пробить поддержку повлечет за собой его пробитие и рост в направлении 1.1457/80. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 13-й фигуры, и на текущий момент такое развитие событий выглядит более вероятным.

Зображення


Фунт/доллар сохраняет позитивный настрой

Несмотря на события, связанные с Брэкзитом, британский фунт сохраняет позитивный настрой в паре с американским долларом, не оставляя при этом попыток пробить сопротивление вблизи 29-й фигуры. В случае успеха он продолжит рост в направлении психологического уровня 1.30000; потеря поддержки 1.2840 приведет к снижению в район 28-й фигуры.

Зображення


Доллар/франк продвигается выше 0.9900

Американский доллар выкупают за швейцарский франк. Отталкиваясь от поддержки в районе 0.9873, он смог пробить сопротивление в районе 99-й фигуры и протестировать отметку 0.9919. Для продолжения роста в направлении психологического уровня 1.0000 ему необходимо закрепиться выше 0.9900-0.9890, в противном случае он рискует утратить вышеуказанную поддержку и вернуться в район 98-й фигуры.

Зображення


Доллар/йена не смог закрепиться выше 109.00

Ликвидация длинных позиций в японской йене продолжается, и американский доллар в паре с ним пробил сопротивление в районе 108.72 и поднялся до уровня 109.18. Закрепиться выше 109-й фигуры он не смог, что повышает риски потери поддержки 108.72 и снижения в направлении 108.40-108.00. Пробитие 109.18 откроет путь в направлении психологического уровня 110.00.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:24

Британский фунт достиг 1.3000

Игнорируя отсутствие каких-либо позитивных новостей по Брэкзиту, но подпитываясь спекуляциями на тему возможного повторного референдума по Брэкзиту, британский фунт укреплялся по всему спектру рынка, поднявшись в паре с долларом США до уровня 1.3000. Его рост можно объяснить ликвидацией коротких позиций на фоне затягивания процедуры выхода Великобритании из ЕС, что дает надежды на положительное развитие событий, но любая негативная новость может в любой момент спровоцировать свежую волну распродаж фунта, поэтому быкам по-прежнему следует быть предельно осторожными.

Фондовые рынки, в свою очередь, игнорируют приостановку работы правительства США и продолжают развитие восходящей динамики, что также способствует укреплению доллара против японской йены. Совершенно очевидно, что участники финансовых рынков приобрели иммунитет от негативных новостей, и это привело к долгому периоду низкой волатильности на рынках в целом. В последние дни ее снижение отмечено как в паре доллар/йена, так и в паре евро/доллар, хотя они традиционно являются высоковолатильными парами, и по-прежнему совершенно непонятно, что же сможет их «оживить».

На сегодня запланировано:

Встреча стран G20;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
17:15 - США. Промышленное производство;
17:15 - США. Использование производственных мощностей.

Ускорение потребительской инфляции в Канаде будет способствовать укреплению канадского доллара; ее замедление может оказать на него давление.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 4076
З нами з: 19.09.12
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:04

Волновой обзор основных валютных пар - 18.01.2019

EUR/USD

Зображення

Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1272.

GBP/USD

Зображення

Под давлением быков всё-таки продолжилось построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. Будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.

USD/JPY

Зображення

Максимум, образованный волной [i] of 1 перебит, это означает, что волна [ii] of 1 завершилась, и сейчас самое время открывать покупки со стоп лоссом за окончанием последней локальной коррекции, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для данных позиций установим в районе 111.49.

USD/CHF

Зображення

Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0004.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4076
З нами з: 19.09.12
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