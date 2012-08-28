Авторская аналитика от МОФТ

Фунт и евро проданы на росте
(недельный обзор)
После проигрышного голосования в британском парламенте по плану выхода из Европейского союза, представленного премьер-министром Терезой Мэй, и успешного прохождения ею вотума недоверия валютный рынок, в частности пары с британским фунтом, вернулись в привычное для них сонное состояние. Тем не менее, несмотря на снижение рыночной активности, фунт в паре с долларом США смог пробиться к психологическому уровню 1.3000, чему способствовали надежды участников рынка на нахождение Лондоном и Брюсселем компромиссных решений, которые позволят избежать «жесткого» Брэкзита.
В целом, прохождение британским фунтом сопротивления повлекло за собой срабатывание защитных приказов, усиливших восходящий импульс, при этом его рост не выглядел оправданным с точки зрения фундаментального анализа, поэтому активизация медведей от 1.3000 была вполне логичной. Таким образом фунт/доллар снова торгуется ниже 29-й фигуры, а дальнейшая динамика пары может зависеть от плана В, который должна представить Тереза Мэй.
Евро, в свою очередь, не смог повторить подвиг позапрошлой недели и пробить сопротивление в районе 15-й фигуры. Слабая макроэкономическая статистика и низкая инфляция в Германии и еврозоне сохраняют низкими ожидания повышения ЕЦБ процентной ставки в этом году, что наряду с политическими рисками в Италии и Франции никоим образом не оправдывают укрепление единой европейской валюты. Таким образом ее попытки роста будут и далее использоваться для продаж, при этом причин для ее масштабного падения на данном этапе нет.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 21 январяСША. День рождения Мартина Л. Кинга.
Вторник, 22 января
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (январь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (январь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (январь);
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (январь);
16:30 - США. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Динамика разрешений на строительство.
Среда, 23 января
01:45 - Новая Зленадия. Индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Импорт/Экспорт;05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
07:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии.
16:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
16:30 - Канада. Розничные продажи.
Четверг, 24 января
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;Швейцария. Международный Экономический Форум в Давосе;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.
Пятница, 25 января
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;Швейцария. Международный Экономический Форум в Давосе;
10:00 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
18:00 - США. Продажи новых домов;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (декабрь).Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru