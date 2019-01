Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 406407408409 Додано: Чет 17 січ, 2019 14:11 Волновой обзор основных валютных пар - 17.01.2019



EUR/USD







Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1272.



GBP/USD







Всё ещё неоднозначная ситуация по фунту. Если в ближайшее время получим новый импульс вниз, значит, будем открывать продажи в рамках волны (iii) of [iii] of 3 of [C], а тейк профит установим в зоне 1.2610. Но если будет перебит максимум, установленный волной [ii] of 3 of [C], то будет продолжаться построение данной коррекционной волны.



USD/JPY







Если в ближайшее время цена перебьёт максимум, образованный волной [i] of 1, то это будет означать, что волна [ii] of 1 завершилась, и будем открывать покупки со стоп лоссом за окончанием данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.



USD/CHF







Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 0.9997.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 17.01.2019EUR/USDИмпульс С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 січ, 2019 14:47 Евро/доллар остается под умеренным давлением



Вчера евро оставался под давлением американского доллара, но пробить поддержку в районе 1.1380 медведям пока не удается. Откаты вверх ограничены сопротивлением в районе 1.1422/07, но неспособность медведей пробить поддержку повлечет за собой его пробитие и рост в направлении 1.1457/80. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 13-й фигуры, и на текущий момент такое развитие событий выглядит более вероятным.









Фунт/доллар сохраняет позитивный настрой



Несмотря на события, связанные с Брэкзитом, британский фунт сохраняет позитивный настрой в паре с американским долларом, не оставляя при этом попыток пробить сопротивление вблизи 29-й фигуры. В случае успеха он продолжит рост в направлении психологического уровня 1.30000; потеря поддержки 1.2840 приведет к снижению в район 28-й фигуры.









Доллар/франк продвигается выше 0.9900



Американский доллар выкупают за швейцарский франк. Отталкиваясь от поддержки в районе 0.9873, он смог пробить сопротивление в районе 99-й фигуры и протестировать отметку 0.9919. Для продолжения роста в направлении психологического уровня 1.0000 ему необходимо закрепиться выше 0.9900-0.9890, в противном случае он рискует утратить вышеуказанную поддержку и вернуться в район 98-й фигуры.









Доллар/йена не смог закрепиться выше 109.00



Ликвидация длинных позиций в японской йене продолжается, и американский доллар в паре с ним пробил сопротивление в районе 108.72 и поднялся до уровня 109.18. Закрепиться выше 109-й фигуры он не смог, что повышает риски потери поддержки 108.72 и снижения в направлении 108.40-108.00. Пробитие 109.18 откроет путь в направлении психологического уровня 110.00.



Вчера евро оставался под давлением американского доллара, но пробить поддержку в районе 1.1380 медведям пока не удается. Откаты вверх ограничены сопротивлением в районе 1.1422/07, но неспособность медведей пробить поддержку повлечет за собой его пробитие и рост в направлении 1.1457/80. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 13-й фигуры, и на текущий момент такое развитие событий выглядит более вероятным.Несмотря на события, связанные с Брэкзитом, британский фунт сохраняет позитивный настрой в паре с американским долларом, не оставляя при этом попыток пробить сопротивление вблизи 29-й фигуры. В случае успеха он продолжит рост в направлении психологического уровня 1.30000; потеря поддержки 1.2840 приведет к снижению в район 28-й фигуры.Американский доллар выкупают за швейцарский франк. Отталкиваясь от поддержки в районе 0.9873, он смог пробить сопротивление в районе 99-й фигуры и протестировать отметку 0.9919. Для продолжения роста в направлении психологического уровня 1.0000 ему необходимо закрепиться выше 0.9900-0.9890, в противном случае он рискует утратить вышеуказанную поддержку и вернуться в район 98-й фигуры.Ликвидация длинных позиций в японской йене продолжается, и американский доллар в паре с ним пробил сопротивление в районе 108.72 и поднялся до уровня 109.18. Закрепиться выше 109-й фигуры он не смог, что повышает риски потери поддержки 108.72 и снижения в направлении 108.40-108.00. Пробитие 109.18 откроет путь в направлении психологического уровня 110.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:24 Британский фунт достиг 1.3000



Игнорируя отсутствие каких-либо позитивных новостей по Брэкзиту, но подпитываясь спекуляциями на тему возможного повторного референдума по Брэкзиту, британский фунт укреплялся по всему спектру рынка, поднявшись в паре с долларом США до уровня 1.3000. Его рост можно объяснить ликвидацией коротких позиций на фоне затягивания процедуры выхода Великобритании из ЕС, что дает надежды на положительное развитие событий, но любая негативная новость может в любой момент спровоцировать свежую волну распродаж фунта, поэтому быкам по-прежнему следует быть предельно осторожными.



Фондовые рынки, в свою очередь, игнорируют приостановку работы правительства США и продолжают развитие восходящей динамики, что также способствует укреплению доллара против японской йены. Совершенно очевидно, что участники финансовых рынков приобрели иммунитет от негативных новостей, и это привело к долгому периоду низкой волатильности на рынках в целом. В последние дни ее снижение отмечено как в паре доллар/йена, так и в паре евро/доллар, хотя они традиционно являются высоковолатильными парами, и по-прежнему совершенно непонятно, что же сможет их «оживить».



На сегодня запланировано:



Встреча стран G20;

12:30 - Великобритания. Розничные продажи;

16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

17:15 - США. Промышленное производство;

17:15 - США. Использование производственных мощностей.



Ускорение потребительской инфляции в Канаде будет способствовать укреплению канадского доллара; ее замедление может оказать на него давление.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Игнорируя отсутствие каких-либо позитивных новостей по Брэкзиту, но подпитываясь спекуляциями на тему возможного повторного референдума по Брэкзиту, британский фунт укреплялся по всему спектру рынка, поднявшись в паре с долларом США до уровня 1.3000. Его рост можно объяснить ликвидацией коротких позиций на фоне затягивания процедуры выхода Великобритании из ЕС, что дает надежды на положительное развитие событий, но любая негативная новость может в любой момент спровоцировать свежую волну распродаж фунта, поэтому быкам по-прежнему следует быть предельно осторожными.Фондовые рынки, в свою очередь, игнорируют приостановку работы правительства США и продолжают развитие восходящей динамики, что также способствует укреплению доллара против японской йены. Совершенно очевидно, что участники финансовых рынков приобрели иммунитет от негативных новостей, и это привело к долгому периоду низкой волатильности на рынках в целом. В последние дни ее снижение отмечено как в паре доллар/йена, так и в паре евро/доллар, хотя они традиционно являются высоковолатильными парами, и по-прежнему совершенно непонятно, что же сможет их «оживить».На сегодня запланировано:12:30 - Великобритания. Розничные продажи;17:15 - США. Промышленное производство;17:15 - США. Использование производственных мощностей.Ускорение потребительской инфляции в Канаде будет способствовать укреплению канадского доллара; ее замедление может оказать на него давление.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:04 Волновой обзор основных валютных пар - 18.01.2019



EUR/USD







Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1272.



GBP/USD







Под давлением быков всё-таки продолжилось построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. Будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.



USD/JPY







Максимум, образованный волной [i] of 1 перебит, это означает, что волна [ii] of 1 завершилась, и сейчас самое время открывать покупки со стоп лоссом за окончанием последней локальной коррекции, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для данных позиций установим в районе 111.49.



USD/CHF







Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0004.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 18.01.2019EUR/USDИмпульс С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:35 Евро/доллар под умеренным давлением



Оставаясь под давлением американского доллара, евро вчера снизился к уровню 1.1370. Найдя здесь поддержку, он пытался развить восходящую динамику, но офера, размещенные выше 14-й фигуры, не были поглощены. Таким образом следующей может быть протестирована поддержка в районе 1.1340-1.1300; прохождение 14-й фигуры обеспечит рост в направлении 1.1457.









Фунт/доллар достиг 1.3000



В отсутствие каких-либо позитивных новостей по Брэкзиту британский фунт все же смог вчера пробить сопротивление в районе 29-й фигуры и подняться до психологического уровня 1.3000. На откатах к 1.2968 его выкупают, и быки могут снова протестировать 1.3000. Пробитие этого сопротивления приведет к росту в направлении 31-й фигуры; в противном случае фунт/доллар может отступить к 1.2920-1.2900.









Доллар/франк продолжил рост



На фоне роста британского фунта против швейцарского франка доллар/франк тоже демонстрировал вчера позитивную динамику, поднявшись до уровня 0.9953. На пути к 0.9978 возможна активизация медведей, но пробитие этого сопротивления обеспечит рост пары до психологического уровня 1.0000.









Доллар/йена продолжает рост



Спрос на американский доллар от поддержки в районе 108.70 в паре с японской йеной способствовал пробитию им сопротивления в районе 109.00/20 и росту до уровня 109.43. Быки могут попытаться пробиться к психологическому уровню 110.00, на пути к которому возможна активизация медведей.



Оставаясь под давлением американского доллара, евро вчера снизился к уровню 1.1370. Найдя здесь поддержку, он пытался развить восходящую динамику, но офера, размещенные выше 14-й фигуры, не были поглощены. Таким образом следующей может быть протестирована поддержка в районе 1.1340-1.1300; прохождение 14-й фигуры обеспечит рост в направлении 1.1457.В отсутствие каких-либо позитивных новостей по Брэкзиту британский фунт все же смог вчера пробить сопротивление в районе 29-й фигуры и подняться до психологического уровня 1.3000. На откатах к 1.2968 его выкупают, и быки могут снова протестировать 1.3000. Пробитие этого сопротивления приведет к росту в направлении 31-й фигуры; в противном случае фунт/доллар может отступить к 1.2920-1.2900.На фоне роста британского фунта против швейцарского франка доллар/франк тоже демонстрировал вчера позитивную динамику, поднявшись до уровня 0.9953. На пути к 0.9978 возможна активизация медведей, но пробитие этого сопротивления обеспечит рост пары до психологического уровня 1.0000.Спрос на американский доллар от поддержки в районе 108.70 в паре с японской йеной способствовал пробитию им сопротивления в районе 109.00/20 и росту до уровня 109.43. Быки могут попытаться пробиться к психологическому уровню 110.00, на пути к которому возможна активизация медведей. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 13:26 Фунт и евро проданы на росте (недельный обзор)



После проигрышного голосования в британском парламенте по плану выхода из Европейского союза, представленного премьер-министром Терезой Мэй, и успешного прохождения ею вотума недоверия валютный рынок, в частности пары с британским фунтом, вернулись в привычное для них сонное состояние. Тем не менее, несмотря на снижение рыночной активности, фунт в паре с долларом США смог пробиться к психологическому уровню 1.3000, чему способствовали надежды участников рынка на нахождение Лондоном и Брюсселем компромиссных решений, которые позволят избежать «жесткого» Брэкзита.



В целом, прохождение британским фунтом сопротивления повлекло за собой срабатывание защитных приказов, усиливших восходящий импульс, при этом его рост не выглядел оправданным с точки зрения фундаментального анализа, поэтому активизация медведей от 1.3000 была вполне логичной. Таким образом фунт/доллар снова торгуется ниже 29-й фигуры, а дальнейшая динамика пары может зависеть от плана В, который должна представить Тереза Мэй.



Евро, в свою очередь, не смог повторить подвиг позапрошлой недели и пробить сопротивление в районе 15-й фигуры. Слабая макроэкономическая статистика и низкая инфляция в Германии и еврозоне сохраняют низкими ожидания повышения ЕЦБ процентной ставки в этом году, что наряду с политическими рисками в Италии и Франции никоим образом не оправдывают укрепление единой европейской валюты. Таким образом ее попытки роста будут и далее использоваться для продаж, при этом причин для ее масштабного падения на данном этапе нет.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 21 января

США. День рождения Мартина Л. Кинга.



Вторник, 22 января

12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (январь);

12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (январь);

12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (январь);

13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (январь);

16:30 - США. Начатые строительства домов;

16:30 - США. Динамика разрешений на строительство.



Среда, 23 января

01:45 - Новая Зленадия. Индекс потребительских цен;

02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;

02:50 - Япония. Импорт/Экспорт;

05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;

05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

07:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии.

16:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;

16:30 - Канада. Розничные продажи.



Четверг, 24 января

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

03:30 - Австралия. Уровень безработицы;

03:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;

Швейцария. Международный Экономический Форум в Давосе;

11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;

16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.



Пятница, 25 января

02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;

Швейцария. Международный Экономический Форум в Давосе;

10:00 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;

12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;

16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;

18:00 - США. Продажи новых домов;

22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (декабрь).







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru (недельный обзор)После проигрышного голосования в британском парламенте по плану выхода из Европейского союза, представленного премьер-министром Терезой Мэй, и успешного прохождения ею вотума недоверия валютный рынок, в частности пары с британским фунтом, вернулись в привычное для них сонное состояние. Тем не менее, несмотря на снижение рыночной активности, фунт в паре с долларом США смог пробиться к психологическому уровню 1.3000, чему способствовали надежды участников рынка на нахождение Лондоном и Брюсселем компромиссных решений, которые позволят избежать «жесткого» Брэкзита.В целом, прохождение британским фунтом сопротивления повлекло за собой срабатывание защитных приказов, усиливших восходящий импульс, при этом его рост не выглядел оправданным с точки зрения фундаментального анализа, поэтому активизация медведей от 1.3000 была вполне логичной. Таким образом фунт/доллар снова торгуется ниже 29-й фигуры, а дальнейшая динамика пары может зависеть от плана В, который должна представить Тереза Мэй.Евро, в свою очередь, не смог повторить подвиг позапрошлой недели и пробить сопротивление в районе 15-й фигуры. Слабая макроэкономическая статистика и низкая инфляция в Германии и еврозоне сохраняют низкими ожидания повышения ЕЦБ процентной ставки в этом году, что наряду с политическими рисками в Италии и Франции никоим образом не оправдывают укрепление единой европейской валюты. Таким образом ее попытки роста будут и далее использоваться для продаж, при этом причин для ее масштабного падения на данном этапе нет.На этой неделе запланировано:Понедельник, 21 январяВторник, 22 января12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (январь);12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (январь);12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (январь);13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (январь);16:30 - США. Начатые строительства домов;16:30 - США. Динамика разрешений на строительство.Среда, 23 января01:45 - Новая Зленадия. Индекс потребительских цен;02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;02:50 - Япония. Импорт/Экспорт;16:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;16:30 - Канада. Розничные продажи.Четверг, 24 января02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;03:30 - Австралия. Уровень безработицы;03:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.Пятница, 25 января02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;10:00 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;18:00 - США. Продажи новых домов;22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (декабрь).Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43 Волновой обзор основных валютных пар - 21.01.2019



EUR/USD







Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.



GBP/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. Будем дожидаться построение стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем, после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.



USD/CHF







Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0050.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 21.01.2019EUR/USDИмпульс С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 15:55 Евро/доллар вернулся в консолидационный диапазон



Евро на прошлой неделе не смог вернуться выше 15-й фигуры в паре с американским долларом, что повлекло за собой потерю поддержки в районе 1.1457 и снижение до уровня 1.1353. Это падение подтвердило «ложность» пробития 15-й фигуры и вернуло в пределы консолидационного диапазона, в котором евро/доллар находился до прорыва 15-й фигуры. Таким образом нисходящий тренд остается в силе, а медведи могут протестировать 13-ю фигуру, пробитие которой приведет к снижению в направлении 1.1270-1.1250. Возвращение выше 1.1457 позволит быкам снова испытать на прочность 1.1500.









Фунт/доллар снова торгуется ниже 1.2900



После стремительного падения против американского доллара до уровня 1.12668 британский фунт вернулся в район 29-й фигуры. После непродолжительной консолидации этот уровень был пробит и фунт поднялся до психологической отметки 1.3000, где был продан, вследствие чего он снова торгуется ниже 29-й фигуры. Ниже нее будут преобладать риски пробития поддержки в районе 1.2840-1.2800 и снижения в направлении 1.2730; прохождение 1.2900/20 приведет к росту до 1.3000.









Доллар/франк завершил неделю выше 0.9900



Покупки американского доллара за швейцарский франк от 98-й фигуры привели к пробитию ряда сопротивлений и его росту до уровня 0.9957. Недельное закрытие выше 0.9900/20 повышает шансы на пробитие сопротивления 0.9980 и тестирование психологического уровня 1.0000. Неспособность пробить 0.9980 повлечет за собой снижение в район 99-й фигуры, потеря которой обернется падением в направлении 0.9850-0.9800. В краткосрочной перспективе доллар/франк может оставаться в пределах диапазона.









Доллар/йена приблизился к 110.00



Спрос на американский доллар от 108-й фигуры в паре с японской йеной обеспечил ему рост до уровня 109.88, вблизи которого состоялось недельное закрытие. На текущих уровнях или на подходе к психологическому уровню 110.00 возможна активизация медведей, вследствие чего будет протестирована 109-я фигура; уверенное пробитие 110.00 приведет к росту в направлении 111.00/39.



Евро на прошлой неделе не смог вернуться выше 15-й фигуры в паре с американским долларом, что повлекло за собой потерю поддержки в районе 1.1457 и снижение до уровня 1.1353. Это падение подтвердило «ложность» пробития 15-й фигуры и вернуло в пределы консолидационного диапазона, в котором евро/доллар находился до прорыва 15-й фигуры. Таким образом нисходящий тренд остается в силе, а медведи могут протестировать 13-ю фигуру, пробитие которой приведет к снижению в направлении 1.1270-1.1250. Возвращение выше 1.1457 позволит быкам снова испытать на прочность 1.1500.После стремительного падения против американского доллара до уровня 1.12668 британский фунт вернулся в район 29-й фигуры. После непродолжительной консолидации этот уровень был пробит и фунт поднялся до психологической отметки 1.3000, где был продан, вследствие чего он снова торгуется ниже 29-й фигуры. Ниже нее будут преобладать риски пробития поддержки в районе 1.2840-1.2800 и снижения в направлении 1.2730; прохождение 1.2900/20 приведет к росту до 1.3000.Покупки американского доллара за швейцарский франк от 98-й фигуры привели к пробитию ряда сопротивлений и его росту до уровня 0.9957. Недельное закрытие выше 0.9900/20 повышает шансы на пробитие сопротивления 0.9980 и тестирование психологического уровня 1.0000. Неспособность пробить 0.9980 повлечет за собой снижение в район 99-й фигуры, потеря которой обернется падением в направлении 0.9850-0.9800. В краткосрочной перспективе доллар/франк может оставаться в пределах диапазона.Спрос на американский доллар от 108-й фигуры в паре с японской йеной обеспечил ему рост до уровня 109.88, вблизи которого состоялось недельное закрытие. На текущих уровнях или на подходе к психологическому уровню 110.00 возможна активизация медведей, вследствие чего будет протестирована 109-я фигура; уверенное пробитие 110.00 приведет к росту в направлении 111.00/39. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 січ, 2019 10:09 fefelova А что думать то, в среднесрок думаю до 70+ дойдем. mishavoinn4

Повідомлень: 18 З нами з: 22.01.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 січ, 2019 12:46 План «Б» терезы Мэй не помог фунту развить восходящую динамику



Вчера премьер-министром Великобритании Терезой Мэй был представлен так называемый план «Б» по Брэкзиту, в котором учтены спорные вопросы об ирландской границе. Это событие стало поводом для весьма скромного укрепления британского фунта, но на фоне скептицизма касательно перспектив плана «Б» он был продан, что вернуло его ниже 29-й фигуры. Таким образом попытки роста фунта в отсутствие прогресса по Брэкзиту будут и далее использоваться для продаж, и лишь хорошие новости могут стать поводом для устойчивого роста. Уязвимым на фоне вялого роста экономики в еврозоне остается и евро.



На сегодня запланировано:



13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;

13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (январь);

16:30 - США. Начатые строительства домов;

16:30 - США. Динамика разрешений на строительство.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчера премьер-министром Великобритании Терезой Мэй был представлен так называемый план «Б» по Брэкзиту, в котором учтены спорные вопросы об ирландской границе. Это событие стало поводом для весьма скромного укрепления британского фунта, но на фоне скептицизма касательно перспектив плана «Б» он был продан, что вернуло его ниже 29-й фигуры. Таким образом попытки роста фунта в отсутствие прогресса по Брэкзиту будут и далее использоваться для продаж, и лишь хорошие новости могут стать поводом для устойчивого роста. Уязвимым на фоне вялого роста экономики в еврозоне остается и евро.На сегодня запланировано:13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (январь);16:30 - США. Начатые строительства домов;16:30 - США. Динамика разрешений на строительство.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4081 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 406407408409 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 162 , 163 , 164

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1632 224495

FOREX CLUB Вів 22 січ, 2019 11:21