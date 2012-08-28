Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 22.01.2019
EUR/USD
Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.
GBP/USD
Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. После обновления локального максимума будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.
USD/CHF
Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0060.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru