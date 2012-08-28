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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:33

Волновой обзор основных валютных пар - 22.01.2019

EUR/USD

Зображення

Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.

GBP/USD

Зображення

Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. После обновления локального максимума будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.

USD/JPY

Зображення

Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.

USD/CHF

Зображення

Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0060.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:56

Давление на евро/доллар сохраняется

В условиях практически нулевой волатильности евро вчера оставался под давлением американского доллара, вследствие чего им протестирована поддержка в районе 1.1356. На данный момент медведи пытаются ее пробить, и следующей они могут протестировать поддержку 1.1320-1.1300; прохождение 1.1380 позволит протестировать 14-ю фигуру.

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Фунт/доллар продан выше 1.2900

Вчера была попытка быков по британскому фунту вернуть его выше 29-й фигуры в паре с американским долларом, но добиться успеха они не смогли. После тестирования уровня 1.2910 фунт снизился на текущий момент до 1.2870, и следующей он может снова протестировать поддержку в районе 1.2849/30; прохождение 29-й фигуры предоставит возможность протестировать сопротивление 1.2956.

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Доллар/франк приближается к 1.0000

Американский доллар продолжают выкупать за швейцарский франк, и вчера ему удалось пробить сопротивление в районе 0.9957 и подняться до уровня 0.9986. Таким образом шансы на тестирование психологического уровня 1.0000 растут, а его пробитие приведет к росту в направлении 1.0050-1.0100; ниже паритета риски снижения к 0.9900 будут сохраняться.

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Доллар/йена торгуется без изменений

В паре с японской йеной американский доллар вчера был практически обездвижен. Весь торговый день он простоял между уровнями 109.68 и 109.60, а в азиатскую сессию, оказавшись под давлением, снизился до уровня 109.40. Ниже 110.00 риски тестирования и пробития 109-й фигуры будут преобладать; прохождение этого уровня приведет к росту в направлении 110.50-111.00.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4083
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 407408409410
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