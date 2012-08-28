Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 407408409410 Додано: Вів 22 січ, 2019 15:33 Волновой обзор основных валютных пар - 22.01.2019



EUR/USD







Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.



GBP/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. После обновления локального максимума будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.



USD/CHF







Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0060.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 22.01.2019EUR/USDИмпульс С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4085 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 січ, 2019 15:56 Давление на евро/доллар сохраняется



В условиях практически нулевой волатильности евро вчера оставался под давлением американского доллара, вследствие чего им протестирована поддержка в районе 1.1356. На данный момент медведи пытаются ее пробить, и следующей они могут протестировать поддержку 1.1320-1.1300; прохождение 1.1380 позволит протестировать 14-ю фигуру.









Фунт/доллар продан выше 1.2900



Вчера была попытка быков по британскому фунту вернуть его выше 29-й фигуры в паре с американским долларом, но добиться успеха они не смогли. После тестирования уровня 1.2910 фунт снизился на текущий момент до 1.2870, и следующей он может снова протестировать поддержку в районе 1.2849/30; прохождение 29-й фигуры предоставит возможность протестировать сопротивление 1.2956.









Доллар/франк приближается к 1.0000



Американский доллар продолжают выкупать за швейцарский франк, и вчера ему удалось пробить сопротивление в районе 0.9957 и подняться до уровня 0.9986. Таким образом шансы на тестирование психологического уровня 1.0000 растут, а его пробитие приведет к росту в направлении 1.0050-1.0100; ниже паритета риски снижения к 0.9900 будут сохраняться.









Доллар/йена торгуется без изменений



В паре с японской йеной американский доллар вчера был практически обездвижен. Весь торговый день он простоял между уровнями 109.68 и 109.60, а в азиатскую сессию, оказавшись под давлением, снизился до уровня 109.40. Ниже 110.00 риски тестирования и пробития 109-й фигуры будут преобладать; прохождение этого уровня приведет к росту в направлении 110.50-111.00.



В условиях практически нулевой волатильности евро вчера оставался под давлением американского доллара, вследствие чего им протестирована поддержка в районе 1.1356. На данный момент медведи пытаются ее пробить, и следующей они могут протестировать поддержку 1.1320-1.1300; прохождение 1.1380 позволит протестировать 14-ю фигуру.Вчера была попытка быков по британскому фунту вернуть его выше 29-й фигуры в паре с американским долларом, но добиться успеха они не смогли. После тестирования уровня 1.2910 фунт снизился на текущий момент до 1.2870, и следующей он может снова протестировать поддержку в районе 1.2849/30; прохождение 29-й фигуры предоставит возможность протестировать сопротивление 1.2956.Американский доллар продолжают выкупать за швейцарский франк, и вчера ему удалось пробить сопротивление в районе 0.9957 и подняться до уровня 0.9986. Таким образом шансы на тестирование психологического уровня 1.0000 растут, а его пробитие приведет к росту в направлении 1.0050-1.0100; ниже паритета риски снижения к 0.9900 будут сохраняться.В паре с японской йеной американский доллар вчера был практически обездвижен. Весь торговый день он простоял между уровнями 109.68 и 109.60, а в азиатскую сессию, оказавшись под давлением, снизился до уровня 109.40. Ниже 110.00 риски тестирования и пробития 109-й фигуры будут преобладать; прохождение этого уровня приведет к росту в направлении 110.50-111.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4085 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 січ, 2019 15:28 Фунт продолжает рост



Вчерашний торговый день не отличался оживленностью и масштабными движениями. Исключением снова стал британский фунт, который продолжает рост на фоне надежд на «мягкий» Брэкзит и довольно неплохой макроэкономической статистики по Великобритании. Таким образом ему удалось вырасти против доллара США до уровня 1.2974, который пока сдерживает натиск быков. Учитывая позицию Брюсселя по соглашению с Лондоном по Брэкзиту, оптимизм быков по фунту вряд ли можно назвать оправданным, поэтому им по-прежнему следует быть предельно осторожными, а текущий рост фунта может снова быть использован для продажи.



Банк Японии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений. Японская йена вчера в американскую сессию демонстрировала позитивный настрой, чему способствовало сообщение о том, что США отменили встречу с коллегами из КНР в рамках торговых переговоров. Американская сторона вскоре дала опровержение, заявив, что встречи априори не было запланировано, и йена снова оказалась под давлением. В ближайшей перспективе новости по переговорам США – КНР будут оказывать влияние на йену и фондовые рынки; позитивные новости будут оказывать на нее давление, а негативные – поддержку.



На сегодня запланировано:



16:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;

16:30 - Канада. Розничные продажи.



Судя по «насыщенному» важными событиями макроэкономическому календарю, нас ждет еще один скучный торговый день.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчерашний торговый день не отличался оживленностью и масштабными движениями. Исключением снова стал британский фунт, который продолжает рост на фоне надежд на «мягкий» Брэкзит и довольно неплохой макроэкономической статистики по Великобритании. Таким образом ему удалось вырасти против доллара США до уровня 1.2974, который пока сдерживает натиск быков. Учитывая позицию Брюсселя по соглашению с Лондоном по Брэкзиту, оптимизм быков по фунту вряд ли можно назвать оправданным, поэтому им по-прежнему следует быть предельно осторожными, а текущий рост фунта может снова быть использован для продажи.Банк Японии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений. Японская йена вчера в американскую сессию демонстрировала позитивный настрой, чему способствовало сообщение о том, что США отменили встречу с коллегами из КНР в рамках торговых переговоров. Американская сторона вскоре дала опровержение, заявив, что встречи априори не было запланировано, и йена снова оказалась под давлением. В ближайшей перспективе новости по переговорам США – КНР будут оказывать влияние на йену и фондовые рынки; позитивные новости будут оказывать на нее давление, а негативные – поддержку.На сегодня запланировано:16:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;16:30 - Канада. Розничные продажи.Судя по «насыщенному» важными событиями макроэкономическому календарю, нас ждет еще один скучный торговый день.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4085 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 січ, 2019 16:07 Волновой обзор основных валютных пар - 23.01.2019



EUR/USD







Импульс of 1 of (C) близится к завершению и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.



GBP/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. После обновления локального максимума будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.



USD/CHF







Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. И сейчас мы наблюдаем за построением коррекционной волны 4 of (3) of C.Потенциал роста цены ещё остаётся, поэтому на окончании данной локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0060.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 23.01.2019EUR/USDИмпульс С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4085 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 407408409410 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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