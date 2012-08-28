Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:33
Волновой обзор основных валютных пар
- 22.01.2019
EUR/USD
Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.
GBP/USD
Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. После обновления локального максимума будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.
USD/CHF
Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0060.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:56
Давление на евро/доллар сохраняется
В условиях практически нулевой волатильности евро вчера оставался под давлением американского доллара, вследствие чего им протестирована поддержка в районе 1.1356. На данный момент медведи пытаются ее пробить, и следующей они могут протестировать поддержку 1.1320-1.1300; прохождение 1.1380 позволит протестировать 14-ю фигуру.Фунт/доллар продан выше 1.2900
Вчера была попытка быков по британскому фунту вернуть его выше 29-й фигуры в паре с американским долларом, но добиться успеха они не смогли. После тестирования уровня 1.2910 фунт снизился на текущий момент до 1.2870, и следующей он может снова протестировать поддержку в районе 1.2849/30; прохождение 29-й фигуры предоставит возможность протестировать сопротивление 1.2956.Доллар/франк приближается к 1.0000
Американский доллар продолжают выкупать за швейцарский франк, и вчера ему удалось пробить сопротивление в районе 0.9957 и подняться до уровня 0.9986. Таким образом шансы на тестирование психологического уровня 1.0000 растут, а его пробитие приведет к росту в направлении 1.0050-1.0100; ниже паритета риски снижения к 0.9900 будут сохраняться.Доллар/йена торгуется без изменений
В паре с японской йеной американский доллар вчера был практически обездвижен. Весь торговый день он простоял между уровнями 109.68 и 109.60, а в азиатскую сессию, оказавшись под давлением, снизился до уровня 109.40. Ниже 110.00 риски тестирования и пробития 109-й фигуры будут преобладать; прохождение этого уровня приведет к росту в направлении 110.50-111.00.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:28
Фунт продолжает рост
Вчерашний торговый день не отличался оживленностью и масштабными движениями. Исключением снова стал британский фунт, который продолжает рост на фоне надежд на «мягкий» Брэкзит и довольно неплохой макроэкономической статистики по Великобритании. Таким образом ему удалось вырасти против доллара США до уровня 1.2974, который пока сдерживает натиск быков. Учитывая позицию Брюсселя по соглашению с Лондоном по Брэкзиту, оптимизм быков по фунту вряд ли можно назвать оправданным, поэтому им по-прежнему следует быть предельно осторожными, а текущий рост фунта может снова быть использован для продажи.
Банк Японии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений. Японская йена вчера в американскую сессию демонстрировала позитивный настрой, чему способствовало сообщение о том, что США отменили встречу с коллегами из КНР в рамках торговых переговоров. Американская сторона вскоре дала опровержение, заявив, что встречи априори не было запланировано, и йена снова оказалась под давлением. В ближайшей перспективе новости по переговорам США – КНР будут оказывать влияние на йену и фондовые рынки; позитивные новости будут оказывать на нее давление, а негативные – поддержку.
На сегодня запланировано:
16:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
16:30 - Канада. Розничные продажи.
Судя по «насыщенному» важными событиями макроэкономическому календарю, нас ждет еще один скучный торговый день.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:07
Волновой обзор основных валютных пар
- 23.01.2019
EUR/USD
Импульс of 1 of (C) близится к завершению и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.
GBP/USD
Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. После обновления локального максимума будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.
USD/CHF
Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. И сейчас мы наблюдаем за построением коррекционной волны 4 of (3) of C.Потенциал роста цены ещё остаётся, поэтому на окончании данной локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0060.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:33
Евро/доллар торгуется без изменений
Евро оставался под давлением американского доллара, но на снижении до уровня 1.1336 был выкуплен, что вернуло его до сопротивления в районе 1.1373. Активность участников валютного рынка по отношению к евро остается низкой, и пока можно говорить лишь о консолидационной фазе, а не выраженном тренде. Таким образом евро может вернуться в район 14-й фигуры, а ее пробитие приведет к росту в направлении 1.1457; потеря 1.1336 приведет к снижению в район 13-й фигуры.Фунт/доллар снова растет
Несмотря на неопределенность в отношении Брэкзита британский фунт продолжает пользоваться устойчивым спросом, в частности в паре с евро, на фоне чего он снова укреплялся против американского доллара. Достигнув уровня 1.2974, он отступил к поддержке 1.2948, где его продолжают выкупать, и, пробив текущее сопротивление, он может снова протестировать психологический уровень 1.3000. На пути к нему возможна активизация медведей, но его пробитие приведет к росту в направлении 1.3050-1.3100.Доллар/франк консолидируется в диапазоне
Достигнув уровня 0.9987 в паре со швейцарским франком, американский доллар вошел в консолидационную фазу, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9963. Выше нее потенциал роста к психологическому уровню 1.0000 будет сохраняться; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9932-0.9900.Доллар/йена выкуплен на снижении
Снижение фондовых индексов способствовало снижению американского доллара против японской йены, но от уровня 109.15 он был выкуплен, и теперь пытается пробить сопротивление в районе 109.72/80. В случае дальнейшего снижения индексов доллар/йене вряд ли удастся пробиться к психологическому уровню 110.00. Потеря поддержки 109.60/50 повысит риски тестирования и пробития 109-й фигуры.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:43
Британский фунт остается фаворитом у участников валютного рынка
В условиях неопределенности вокруг торговых переговоров США с КНР медведи борются с быками за контроль над ситуацией на фондовых рынках, при этом доллар США в паре с японской йеной находится в состоянии летаргического сна, иногда прерываемого незначительными в целом движениями. Несмотря на шатдаун в США и отсутствие видимого прогресса в переговорах, волатильность на валютном рынке преимущественно низкая.
Исключением вчера снова стали пары с британским фунтом. Поддерживаемый оптимизмом в отношении «мягкого» выхода Великобритании из Евросоюза, он продолжил свой рост, вследствие которого все же было пробито сопротивление в районе 1.3000 в паре с долларом США и протестирован уровень 1.3093. Таким образом можно говорить об улучшении перспектив британской валюты, но любая негативная в плане Брэкзита новость может вернуть продавцов на рынок.
На сегодня запланировано:Швейцария. Международный Экономический Форум в Давосе;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.
От ЕЦБ не ожидается никаких изменений в кредитно-денежной политике, но комментарии его президента Марио Драги могут повлиять на динамику евро. На фоне слабой макроэкономической статистики и низкой инфляции в еврозоне ожидать «ястребиной» риторики, а с ней и роста евро, вряд ли стоит.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:50
Волновой обзор основных валютных пар
- 24.01.2019
EUR/USD
Продолжается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.
GBP/USD
Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. Только после образования стремительного медвежьего импульса будем открывать продажи.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.
USD/CHF
Происходит построение коррекционной волны 4 of (3) of C. После образования бычьего импульса можно открывать покупки, со стоп лоссом за окончанием данной локальной коррекции, тейк профит на уровне 1.0060.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- З нами з: 19.09.12
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:10
Евро/доллар незначительно вырос
На фоне распродаж в кроссе с британским фунтом евро оставался под давлением американского доллара, но в американскую сессию смог оттолкнуться от поддержки в районе 1.1352 и подняться до сопротивления в районе 1.1393. Ниже 14-й фигуры риски снижения в район 1.1300 будут преобладать; ее прохождение обеспечит рост в направлении 1.1457-1.1480.Фунт/доллар пробил 1.3000 и обновил текущие максимумы
Вероятность того, что Великобритании удастся избежать Брэкзита без сделки с ЕС подпитывает энтузиазм быков по британскому фунту. Пользуясь спросом по всему спектру рынка, он пробил сопротивление в районе психологического уровня 1.3000 в паре с американским долларом и поднялся до уровня 1.3092. На фоне технической перекупленности от текущих уровней возможен откат в направлении 1.3047/24, а пробитие последнего уровня приведет к снижению в район 1.3000. Прохождение 31-й фигуры позволит протестировать сопротивление в районе 1.3155.Доллар/франк отступил к поддержке 0.9940
Скачек американского доллара до уровня 0.9990 в паре со швейцарским франком был использован для продаж, на фоне которых им была протестирована поддержка в районе 0.9940. Ее пробитие приведет к снижению в район 99-й фигуры. Ниже 1.0000 риски развития нисходящей коррекции будут преобладать, а пробитие этого уровня приведет к росту в направлении 1.0050-1.0100.Доллар/йена отскочил от 110.00
Пробив сопротивление в районе 109.80 в паре с японской йеной, американский доллар поднялся до психологического уровня 110.00, после тестирования которого был отброшен к поддержке в районе 109.42. Быки могут снова попытаться пробить 110.00, что улучшит перспективы доллар/йены; в противном случае следует ожидать фиксации прибыли по длинным позициям и снижения пары в направлении 109.00.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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